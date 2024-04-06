Магниты, гвозди и монеты. Что извлекают врачи из маленьких пациентов?

Нередко в больницу обращаются и с жалобами на инородное тело в носу у ребенка.

Ежегодно врачи Областной детской клинической больницы им. Н.Н. Силищевой в Астрахани достают из маленьких пациентов около сотни инородных тел. Как правило, родители забирают эти предметы на память. Но некоторые остаются и в больнице. Astrakhan.aif.ru узнал, что проглатывают маленькие астраханцы и что делать в такой ситуации.

Опасные игры

Совсем недавно врачи детской больницы спасли двухлетнего малыша после того, как он проглотил 16 неодимовых магнитов. Если бы родители вовремя не обратились к специалистам, история могла закончиться плачевно. Мальчик играл с яркими шариками и решил попробовать их на вкус.

Магниты соединились между собой в кольцо и находились в брюшной полости. У ребенка появились признаки перитонита. С помощью лапароскопической операции удалось их извлечь. Сейчас здоровью ребёнка ничего не угрожает.

Врачи детской больницы Астрахани извлекают из пациентов инородные тела. Фото:

В другой истории годовалая девочка проглотила двухсантиметровый гвоздь. Было решено провести фиброгастродуоденоскопию (ФГДС) под наркозом. Эта манипуляция позволяет извлечь инородное тело без разрезов и боли. Гвоздь прошел через пищевод и желудок и остановился в двенадцатиперстной кишке. Была вероятна опасность, что гвоздь может травмировать кишечник. К счастью, врачам удалось без последствий извлечь инородное тело.

Попробовать на зубок

Кнопки, игрушки, значки, заколки и ключи – это лишь небольшая часть коллекции инородных предметов, «добытых» в дыхательных путях и желудочно-кишечном тракте. Большая её часть – монеты. Сейчас в «копилке» врачей областной детской больницы уже 730 рублей, есть и иностранная валюта. Особенно опасными для организма являются магниты и батарейки, так как в брюшной полости происходит их окисление, которое может вызвать серьезный ожог стенок кишечника.

Как правило, поступают пациенты в возрасте от 1 до 4 лет. Это тот возраст, когда ребенок всё хочет попробовать на зубок.

«Родителям и всем взрослым, окружающим ребенка, надо быть бдительными, убирать с глаз мелкие предметы, а при возникновении опасных ситуаций не пытаться самостоятельно извлечь предмет, а обратиться за экстренной помощью», - рассказал astrakhan.aif.ru врач-эндоскопист Марсель Усматов.

А что попадает в нос?

Нередко в больницу обращаются и с жалобами на инородное тело в носу у ребенка. Как рассказал заведующий отоларингологическим отделением Областной детской клинической больницы Валерий Аведисян, чаще всего малыши любят засовывать в свой нос косточки от ягод, пуговицы, мелкие детали от игрушек, скрепки, кусочки ваты, пластилин.

Ребенок начинает капризничать, появляются выделения из носа, отек. Если инородное тело в поле видимости, то можно попытаться высморкать его, предварительно закапав сосудосуживающие капли в поврежденную ноздрю. Если это не помогло, необходимо обратиться в экстренное отделение.

Как понять, что ребенок что-то проглотил?

Каких-то особенных симптомов, указывающих на то, что ребенок что-то не то проглотил и засунул в нос инородное тело нет. Любые изменения в поведении, вялость, отсутствие аппетита могут свидетельствовать о проблеме со здоровьем.

«В том-то и сложность, что ребенок здоров и никаких видимых симптомов нет. Главное – это не допустить проблему: не давать мелкие предметы и не оставлять ребенка без присмотра. А если уж родители подозревают, что ребенок что-то проглотил – не пытаться сами достать предмет, не трясти вверх ногами за ноги, а экстренно ехать в детскую больницу», - посоветовал Андрей Утигенов, врач-эндоскопист Областной детской клинической больницы им. Н.Н. Силищевой.