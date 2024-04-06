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Магниты, гвозди и монеты. Что извлекают врачи из маленьких пациентов?

Нередко в больницу обращаются и с жалобами на инородное тело в носу у ребенка.
Нередко в больницу обращаются и с жалобами на инородное тело в носу у ребенка. Областная детская клиническая больница им. Н. Н. Силищевой

Ежегодно врачи Областной детской клинической больницы им. Н.Н. Силищевой в Астрахани достают из маленьких пациентов около сотни инородных тел. Как правило, родители забирают эти предметы на память. Но некоторые остаются и в больнице. Astrakhan.aif.ru узнал, что проглатывают маленькие астраханцы и что делать в такой ситуации. 

Опасные игры

Совсем недавно врачи детской больницы спасли двухлетнего малыша после того, как он проглотил 16 неодимовых магнитов. Если бы родители вовремя не обратились к специалистам, история могла закончиться плачевно. Мальчик играл с яркими шариками и решил попробовать их на вкус. 

Магниты соединились между собой в кольцо и находились в брюшной полости. У ребенка появились признаки перитонита. С помощью лапароскопической операции удалось их извлечь. Сейчас здоровью ребёнка ничего не угрожает. 

Врачи детской больницы Астрахани извлекают из пациентов инородные тела
Врачи детской больницы Астрахани извлекают из пациентов инородные тела. Фото: Областная детская клиническая больница им. Н. Н. Силищевой

В другой истории годовалая девочка проглотила двухсантиметровый гвоздь. Было решено провести фиброгастродуоденоскопию (ФГДС) под наркозом. Эта манипуляция позволяет извлечь инородное тело без разрезов и боли. Гвоздь прошел через пищевод и желудок и остановился в двенадцатиперстной кишке. Была вероятна опасность, что гвоздь может травмировать кишечник. К счастью, врачам удалось без последствий извлечь инородное тело.

Попробовать на зубок

 

Кнопки, игрушки, значки, заколки и ключи – это лишь небольшая часть коллекции инородных предметов, «добытых» в дыхательных путях и желудочно-кишечном тракте. Большая её часть – монеты. Сейчас в «копилке» врачей областной детской больницы уже 730 рублей, есть и иностранная валюта. Особенно опасными для организма являются магниты и батарейки, так как в брюшной полости происходит их окисление, которое может вызвать серьезный ожог стенок кишечника. 

Как правило, поступают пациенты в возрасте от 1 до 4 лет. Это тот возраст, когда ребенок всё хочет попробовать на зубок. 

«Родителям и всем взрослым, окружающим ребенка, надо быть бдительными, убирать с глаз мелкие предметы, а при возникновении опасных ситуаций не пытаться самостоятельно извлечь предмет, а обратиться за экстренной помощью», - рассказал astrakhan.aif.ru врач-эндоскопист Марсель Усматов.

А что попадает в нос?

Нередко в больницу обращаются и с жалобами на инородное тело в носу у ребенка. Как рассказал заведующий отоларингологическим отделением Областной детской клинической больницы Валерий Аведисян, чаще всего малыши любят засовывать в свой нос косточки от ягод, пуговицы, мелкие детали от игрушек, скрепки, кусочки ваты, пластилин.  

Ребенок начинает капризничать, появляются выделения из носа, отек. Если инородное тело в поле видимости, то можно попытаться высморкать его, предварительно закапав сосудосуживающие капли в поврежденную ноздрю.  Если это не помогло, необходимо обратиться в экстренное отделение. 

Как понять, что ребенок что-то проглотил?

Каких-то особенных симптомов, указывающих на то, что ребенок что-то не то проглотил и засунул в нос инородное тело нет. Любые изменения в поведении, вялость, отсутствие аппетита могут свидетельствовать о проблеме со здоровьем.

«В том-то и сложность, что ребенок здоров и никаких видимых симптомов нет. Главное – это не допустить проблему: не давать мелкие предметы и не оставлять ребенка без присмотра. А если уж родители подозревают, что ребенок что-то проглотил – не пытаться сами достать предмет, не трясти вверх ногами за ноги, а экстренно ехать в детскую больницу», - посоветовал Андрей Утигенов, врач-эндоскопист Областной детской клинической больницы им. Н.Н. Силищевой.

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здоровье детейг. Астрахань

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