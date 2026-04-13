Можно ли давать раннюю клубнику ребенку? Отвечает нутрициолог

Нутрициолог клиники Docdeti Елена Давыдова рассказала Детям Mail, можно ли давать клубнику детям и в каком количестве.
Согласно международным рекомендациям, откладывать знакомство ребенка с клубникой не стоит. Эту ягоду можно включать в рацион малыша еще до года вне зависимости от сезона. Начинать стоит с небольших количеств, в мягком, безопасном по текстуре виде.
Клубника не является популярным аллергеном, вопреки распространенному мнению о ней. Реакция на клубнику чаще носит неаллергический характер, это продукт — гистаминолибератор, реакции чаще всего имеет дозозависимый характер, что не требует полного исключения продукта. У большинства людей такой реакции нет.
Сколько ягод можно дать ребенку
Жестких норм по потреблению клубники нет, рекомендации строятся на принципах саморегуляции аппетита и разнообразия рациона, важно чтобы клубника не вытесняла другие группы продуктов.
Для малышей до 3 лет одна порция — это примерно 2–5 ягод, для детей старше: горсть. В день 1-2 порции вполне можно съедать.
Чем полезна клубника для малыша
Можно ли есть клубнику не в сезон
Основные опасения обычно связывают с пестицидами и нитратами. Согласно данным European Food Safety Authority уровень остатков пестицидов в продуктах питания контролируется и, как правило, остаётся в пределах безопасных норм, риски при обычном потреблении оцениваются как низкие. Единственное, важно тщательно мыть ягоды под проточной водой и избегать чрезмерного потребления.
Свежие комментарии