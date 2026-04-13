Можно ли давать раннюю клубнику ребенку? Отвечает нутрициолог

И надо ли опасаться аллергии.

Редактор, мама двух девочек
клубника
Источник: https://ru.freepik.com

Мы живем в мире, где клубнику продают не только в сезон. Сейчас ее можно купить круглый год, и зачастую мамы ошибочно считают ее очень опасным аллергеном или совершенно бесполезным продуктом, наполненным «химией».

 

Нутрициолог клиники Docdeti Елена Давыдова рассказала Детям Mail, можно ли давать клубнику детям и в каком количестве. 

Согласно международным рекомендациям, откладывать знакомство ребенка с клубникой не стоит. Эту ягоду можно включать в рацион малыша еще до года вне зависимости от сезона. Начинать стоит с небольших количеств, в мягком, безопасном по текстуре виде. 

Клубника не является популярным аллергеном, вопреки распространенному мнению о ней. Реакция на клубнику чаще носит неаллергический характер, это продукт — гистаминолибератор, реакции чаще всего имеет дозозависимый характер, что не требует полного исключения продукта. У большинства людей такой реакции нет. 

Сколько ягод можно дать ребенку

Жестких норм по потреблению клубники нет, рекомендации строятся на принципах саморегуляции аппетита и разнообразия рациона, важно чтобы клубника не вытесняла другие группы продуктов.

Для малышей до 3 лет одна порция — это примерно 2–5 ягод, для детей старше: горсть. В день 1-2 порции вполне можно съедать. 

Чем полезна клубника для малыша

Клубника является источником витамина C, содержит пищевые волокна, богата полифенолами (антиоксидантами), но не является «суперфудом» или  незаменимым продуктом.

Согласно общим принципам здорового питания — ключевую роль играет разнообразие рациона, а не конкретный продукт. 

Можно ли есть клубнику не в сезон

Основные опасения обычно связывают с  пестицидами и нитратами. Согласно данным European Food Safety Authority уровень остатков пестицидов в продуктах питания контролируется и, как правило, остаётся в пределах безопасных норм, риски при обычном потреблении оцениваются как низкие. Единственное, важно тщательно мыть ягоды под проточной водой и избегать чрезмерного потребления.

