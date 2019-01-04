Ребенок перепутал день с ночью – что делать

Веселый и активный малыш – это счастье для родителей, но все меняется, если ребенок так ведет себя всю ночь. Родители ведут социально активный образ жизни, который предполагает пробуждение утром ⏰, дневную активность и спокойный и здоровый ночной сон.

Ребенок днем спит, а ночью бодрствует

Как это бывает

Часто из-за несоблюдения элементарных правил ребенок бодр и весел ночью, при этом не дает выспаться родителям, зато днем прекрасно и беззаботно спит. Новости СМИ2

Перепутать день и ночь могут дети разного возраста

Ребенок перепутал день с ночью – такая бытовая проблема чревата сложностями для всей семьи. На фоне усталости и раздражения между супругами нередко вспыхивают ссоры, скандалы. В итоге становится плохо всем, в том числе самому ребенку. Поэтому комплексное решение проблемы просто обязательно, но что делать в такой ситуации.

Для начала следует понять, что самое главное в рамках семьи – это счастье каждого человека, соответственно гармоничное счастье. Не может быть такого, что ребенку хорошо, но в это время плохо всем остальным членам семьи. Современные реалии бескомпромиссно утверждают, что мама с ребенком в декрете не имеет достаточных средств для существования. Основная задача по добычи денег ложится на плечи отца семейства. Важно организовать свой быт таким образом, чтобы придя домой, мужчину видел улыбающуюся жену и спокойного ребенка, а ночью вся семья могла спокойно отдохнуть.

Родители! Час ночи — всем подъем!

Определение причины

Для некоторых семей выстраивание режима становится естественным процессом, другие допускают ошибки, и долгое время с ними героически борются. Но, ведь есть и такие, кто окончательно запутался, что делать в такой ситуации. Специально для таких семей разбор нюансов становится очень важным.

Количество дневного сна

Есть основные причины, которые могут повлиять на смену режима. Пока ваш малыш не научится говорить вы должны методом проб и ошибок исключить эти пункты или четко следовать рекомендациям, делать все необходимое. Не стоит заранее настраивать себя на неудачу. Ваше родительство должно превратиться в счастье, а не в подвиг для всей семьи. Если малыш перепутал день с ночью, не стоит опускать руки.

Новорожденные дети часто плачут из-за колик

Болезненные ощущения. Ребенок может быть беспокоен из-за колик, болезни, повышения температуры, дискомфорта во время прорезывания зубов. Многие болезненные ощущения обостряются к вечеру, малыш может не спать всю ночь. Следующий день при сокращении неприятных ощущений он спокойно спит, в это время отдыхает и мама. А ночью малыш опять активизируется и устраивает бессонную ночь всем членам семьи. Такая привычка достаточно быстро закрепляется, если ничего не делать.

Температура и влажность в детской спальне. В нашей стране мало семей знают, какие значения должны иметь эти параметры, еще меньше семей имеют в доме приборы для измерения влажности. Между тем покупка термометра, гигрометра и увлажнителя воздуха должна следовать за новостью о пополнении в семье.

Оптимальная температура для сна

Почему эти параметры так важны, что делать, чтобы их оптимизировать?

Многие поколения до нас, наши дедушки и бабушки, папы и мамы искренне убеждены, что чем выше температура в помещении, тем лучше. Однако, нельзя по своему самочувствию судить о состоянии ребенка. Хотя малыш – это человек, но в силу возраста он имеет ряд анатомических особенностей. Потеря тепла у него осуществляется за счет дыхания. Ребенок должен вдыхать прохладный влажный воздух, а с выдохом терять энергию. Если малыш вдыхает воздух температурой +28 °С, то он практически не теряет энергию и вас ждет ежедневный ночной концерт. Температура в детской спальне не должна превышать + 20 °С, а показатели влажности не должны опускаться ниже 50%, это обязательный минимум.

Причем для регуляции температуры в помещении нельзя использовать форточку, в зимнее время воздух на улице имеет очень низкую влажность. Постоянно проветривая, вы стремительно снижаете влажность, которая постепенно увеличивается работающим гигрометром.

Если в комнате сухо, надо купить увлажнитель воздуха

Одежда для сна должна быть максимально натуральной и комфортной. Нежную детскую кожу могут раздражать наличие синтетики, швы, наличие аппликаций, слишком теплый костюм. Ребенку должно быть комфортно, нежарко спать в выбранном комплекте одежды. Не забывайте стирать вещи в детском порошке, ставьте стирку на дополнительное полоскание, так вы уберете следы порошка из детских вещей.

Не менее важно качество постельного белья и матраса. Грудничок бывает очень капризен из-за недостаточно равного матраса, складки простыни, обращайте внимание на такие мелочи. Помните, что ребенок до года не нуждается в подушке, не пытайтесь делать все, чтобы трех месячный малыш спал на пуховой подушечке.

Продолжительный дневной сон таит в себе множество подводных камней. Если вы с малышом не спали всю ночь, тогда каждая минутка сна днем кажется вам настоящим спасением. Но как только малыш выспится днем, вас опять ждет бессонная ночь. Круг замкнулся, и никто кроме вас не в силах его разорвать.

Низкие энергозатраты днем. Часто родители жалеют ребенка, не ходят лишний раз трогать дитя. Но в этом кроется еще одна ошибка, ребенок должен тратить энергию в течение дня, тогда ночью он будет восстанавливать силы. Многие педиатры рекомендуют купать ребенка перед сном в прохладной ванне, делать это ежедневно, чтобы малыш израсходовал остатки энергии, затем хорошо кушал и крепко спал.

Другие родители впадают в другую крайность и чрезмерно утомляют ребенка. Такое может происходить на входных, когда к вам приходят родственники и при походе в гости. Младенец долго не может уснуть, нарушается весь режим. Активные игры — залог крепкого сна

Ребенок перепутал день с ночью – стратегия решения проблемы

После установления причины родителям необходимо сделать все возможное, чтобы установить причину сбоя в режиме, или как в случае колик стойко перенести все испытания.

Рекомендации

В течение дня поддерживайте активность у ребенка: сведите к минимуму дневной сон, пусть малыш спит, когда совсем потеряет силы. Включайте веселую активную музыку, постоянно разговаривайте с ребенком, показывайте интересные предметы и игрушки, выкладывайте на живот, делайте легкий массаж. Выполняйте рекомендации даже если в очень тяжело, здоровый и глубокий сон будет для вас в качестве благодарности.

Нагрузка на ребенка должна быть оптимальной, но не чрезмерной, в этом случае грудничок будет реагировать сильным плачем, который трудно унять. Возможно, целесообразно переходить к старому режиму постепенно, не нанося вред психике ребенка.

Обязательные прогулки в любую погоду

Предпоследнее кормление пред сном должно быть легким. Ваша задача, чтобы к концу дня ребенок устал, проголодался. Муж после возвращения с работы вместе с женой искупали ребенка в прохладной воде. Тогда он голодный и холодный прекрасно ест и спит. Вы добились своей цели и награждены крепким сном всех членов семьи.

Перед сном необходимо обязательно подготовить комнату ребенка. Когда вы пойдете купаться, необходимо проветрить помещение, включить увлажнитель воздуха. Затем закрыть форточку и регулировать температуру в помещении при помощи краника на батареи, который отвечает за напор воды в отопительной системе. Задача упрощается, если вы счастливый обладатель собственного дома и сами регулируете температуру в помещении.

Детскую надо проветривать

Если малыш по старой привычке проснулся среди ночи, но не устраивает истерику, вы должны не реагировать на его активность. Скорее всего, через некоторое время ребенок сам спокойно уснет.

Важный параметр – освещенность помещения. Лучше свести его к минимуму, необходимо приобрести ночник, который вы можете разместить недалеко от себя, включить его при необходимости.

Одевайте ребенка оптимально, дети много энергии тратят на обогрев собственного тела. Если малыш закутан во множество одежек, то он копит энергию, которая даст силы для ночного концерта. Если ребенок родился в летнее время, то целесообразно приобретение кондиционера (большой выбор в https://www.premier-techno.ru/ ). В таких условиях малыш исчерпает свои энергетические запасы, вся семья будет спать в прохладной спальне. Только не забывайте включать увлажнитель, если сильно падает влажность, при работающем кондиционере происходит быстрое осушение воздуха.

Увлажняйте воздух в помещении. Влажность воздуха крайне важна для здорового ребенка, а для больного с температурой и насморком жизненно необходима. Дети не умеют самостоятельно очищать носовую полость от слизи, если в помещении достаточная влажность, то слизь не засыхает, а стекает по задней стенке носовой полости. Если воздух пересушен слизь засыхает, ребенок становится беспокойным. Этот параметр очень важен при легочных инфекциях и бронхите. По сути дела в легких происходит аналогичный процесс, может развиться воспаление легких и обструктивный бронхит.

Если ребенок беспокоен из-за колик, то не следует перекармливать малыша, поить достаточным количеством воды, не перегревать. Недостаток влаги, перекорм, перегрев усугубляют ситуацию, малыш может не спать всю ночь.

Хватит спать! Хочу играть!

А главное — соблюдайте спокойствие. Через некоторое время все наладится обязательно.