Истерики, приступы гнева и ярости у ребенка – что делать родителям?

Откуда берется ярость?

Истерики, приступы гнева, или ярости, часто случаются в период систематического отказа, то есть с полутора до трех лет: детям нужно еще время, чтобы научиться укрощать, обуздывать приливы чувств.

В два-три года ребенок находится на полдороге между периодом младенчества, когда он был всемогущ, а любое его желание удовлетворялось, и периодом самоутверждения с характерной для него необходимостью завоевать свою независимость и право диктовать свою волю.

Это время перемен и фрустраций, время чрезвычайно сильных переживаний эмоционального плана (страх, нежелание разлуки), которые чаще всего и лежат в основе приступов ярости у малыша. Таким образом ребенок выражает ощущение тоски, отчаяния, приближения беды.

Признаки истерики

— Гнев находит выражение в повышенной двигательной активности — именно моторная активность говорит об избытке эмоций, которыми ребенок не в состоянии управлять.

— В приступе ярости ребенок швыряет на пол игрушки, топает ногами, катается по земле, краснеет, плачет, начинает задыхаться, его пульс учащается.

— Иногда гнев влечет за собой приступ детского спастического плача ✓ (рыданий).

Не пытайтесь избежать таких вспышек — они нормальны для любого ребенка, а вот стараться по мере возможности, предупреждать появление эмоционального контекста, который способствовал бы их возникновению, — это необходимо.

Ребенок «бесится» — что делать?

— Торговаться с ребенком, вступать с ним в переговоры, когда он в таком состоянии, совершенно бесполезно.

— Так же бесполезны призывы быть умным мальчиком или умной девочкой,прежде всего необходимо помочь малышу сдержать свой гнев, попробовать управлять им.

— А в этом плане самое вредное — подражать ребенку, впавшему в ярость: ваш собственный гнев способен только ухудшить ситуацию.

— Если вашему ребенку меньше трех лет, возьмите его на руки — чтобы успокоить, чтобы он нечаянно что-то себе не повредил. Помогите малышу научиться контролировать свои эмоции собственным примером. Предложите ему: «Когда у тебя что-то не получается, приходи ко мне, а если вдруг рассердишься, поиграй со своим спальным мишкой…»

— Если сыну или дочке больше трех лет, самое лучшее — его (ее) изолировать, избавляя от случайных зрителей, и подождать, пока он (она) успокоится.

— Иногда бывает полезно объяснить малышу, что к вам он сможет прийти, только когда успокоится.

В три-четыре года у вашего ребенка еще могут случаться приступы ярости, пусть и не так часто, как раньше. Теперь малыш ходит в детский сад, учится там хотя бы частично вводить в русло свои связанные с подавлением того или иного желания эмоции, но дома он все равно найдет множество причин для того, чтобы пошвырять на пол игрушки, поссориться с братом или сестрой, заупрямиться.

Что до родителей, то дети, случается, больно ранят близких чересчур эмоциональными высказываниями, заявляя, к примеру, что ненавидят их или что нет на свете других таких ужасных мамы и папы, как у него.

— Не принимайте его игру и ни в коем случае не отвечайте ему в тон, говоря, что и вы его не любите.

— Поймите, что сейчас вам ненавистен вовсе не собственный ребенок, а его гнев! И отказываясь признаться ему во ответной нелюбви, вы тем самым говорите: он и его гнев — отнюдь не одно и то же.

Нарисовать свою ярость

Хотя гнев и завладевает ребенком целиком, это состояние ему чуждое, внешнее по отношению к нему.

Поэтому дети так хорошо воспринимают образ гнева как «чего-то, что можно положить в коробочку и выкинуть из себя как испорченную вещь». Поэтому дети способны нарисовать свою ярость — самостоятельно или вместе с вами.

— Даже самые маленькие, двухлетние, впервые взявшие в руки карандаш, могут оставить на бумаге чрезвычайно выразительные каракули.

— Гнев на детских рисунках выражается в толщине линий, в таком сильном нажиме,что карандаш прорывает бумагу, но главное — в попытках выйти за границы листа.

— Нельзя, чтобы ярость становилась причиной конфликта между, вами и ребенком,наоборот, вы должны показать себя его союзником в борьбе с гневом и помощником в изгнании гнева.

— Разумеется, это в некоторой степени идеализм, тем не менее посоветую ставить ребенку целью именно изгнание гнева из жизни — пусть даже и не очень близкой целью, ведь управлять своими эмоциями за день-два не научишься.

— Есть два способа приблизить достижение этой цели, важной еще и потому, что, не управляя эмоциями, трудно достичь автономии: всякий раз, как ребенок готов, на ваш взгляд, впасть в ярость, предлагайте глубоко подышать и уйти на несколько минут к себе.

— Но помните: предлагать ему пойти в свою комнату — не в качестве наказания, а именно чтобы успокоиться и подумать — можно только с четырех лет.

— Когда он повзрослеет, он и сам, желая подавить свои агрессивные намерения, станет уходить к себе, причем тем охотнее, чем чаще вы будете подавать ему пример такого поведения.

Что делать когда истерика закончилась?

В два года ребенок еще не умеет извиняться. Помогая ему успокоиться, вы одновременно помогаете ему избавиться от охватившего его чувства вины.

В пять лет он уже способен извиниться и, совершив этот «подвиг», избавиться от чрезмерного ощущения вины.

— Ложась спать, ребенок должен быть убежден, что вы на него больше не сердитесь. Ночные кошмары часто являются следствием приступов гнева.

— Родителям не всегда легко сохранять спокойствие. Подумайте, какие чувства будят в вас приступы ярости у вашего ребенка, ведь такие повторяющиеся приступы могут пробуждать негативные эмоции, даже агрессивность. Вот только эти эмоции нормальны лишь при условии, что не выражаются в действиях.

— Если ваш ребенок часто и сильно гневается, это ни в коей мере не результат ваших ошибок или полного вашего провала в его воспитании.