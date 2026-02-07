Почему у слонов хобот: объяснение для детей и советы родителям

Когда ребёнок видит слона, первое, что привлекает внимание, — огромный хобот. И возникает вопрос: «Почему у слона такой длинный нос? Зачем он ему?» На самом деле хобот — это не просто нос, а многофункциональный инструмент, который заменяет слону сразу несколько частей тела. Это и рука, и трубочка, и средство общения, и даже душ.