Школа примирения. Как правильно защищать ребёнка во время конфликтов

Как быть родителям, если конфликты случаются постоянно или ребёнок стал жертвой травли?

Если взрослые не справляются

Мама третьеклассника одной из новосибирских школ написала заявление в полицию: мол, её сына на протяжении двух лет систематически избивают и травят несколько одноклассников. По её словам, классный руководитель справиться с учениками не может — проводит беседы с детьми, но через некоторое время унижения и избиения возобновляются. Комиссия по делам несовершеннолетних возбудила дело о побоях и начала проверку в школе.

«Если учитель по какой-то причине не может справиться с классом — например, когда среди родителей много „блатных“ или просто горластых, умеющих качать права, — и боится сам управлять детьми, то вполне возможно, среди его учеников найдётся лидер, который будет устанавливать власть, — объясняет старший научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС, кандидат психологических наук Кирилл Хломов. — А учитель такой порядок будет поддерживать.

Жертвы и свидетели

Специалисты предупреждают: нельзя безучастно ждать, что дети сами разберутся. У них ещё слишком мало опыта, чтобы разрешить конфликт самостоятельно. Надо немедленно останавливать насилие, потому что страдают все.

«Дети, которых травят в школе, получают психологическую травму на всю жизнь, — говорит Хломов. — Став взрослыми, они испытывают приступы страха, не уверены в себе, у них нередко развиваются психосоматические заболевания. Обидчики, уверенные в том, что любой конфликт можно разрешить силой, часто потом оказываются правонарушителями. К слову, 4 из 5 агрессоров — сами свидетели и жертвы насилия в семье. Они пытаются справиться с душевной болью через унижение других».

Родителям важно быть внимательными к ребёнку. «Если его обычное поведение изменилось, у него нет друзей в классе, постоянно плохое настроение, он отказывается идти школу, стал плохо учиться и т.д., важно сразу разобраться — поговорить с ребёнком, классным руководителем, родителями других детей, — советует Кирилл Хломов. — Если травля подтвердится, обязательно сообщите администрации школы. Желательно привлечь психологов. Важно научить детей останавливать агрессию и разрешать конфликт культурным способом. Можно обсудить с ребёнком переход в другую школу. Но надо понимать, что проблему в классе это не решит. Место жертвы или агрессора займут другие, просто потому что дети не знают иного способа разрешения конфликтов».

Можно ли кричать?

Бывает, между учителем и учеником возникает непреодолимая антипатия. Ребёнок уверен, что педагог намеренно занижает ему оценки, кричит, унижает. В разбирательства с преподавателем вступают родители.

«Можно перейти в другой класс, если у ребёнка или родителей конфликт с конкретным учителем, а все остальные 24 человека счастливы и довольны, — считает председатель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин. — Если же к педагогу есть серьёзные претензии у большинства родителей, то нужно написать коллективное заявление руководству школы с просьбой заменить учителя. Как правило, такая жалоба рассматривается в пользу детей и родителей».

Мама первоклассника Володи К., убеждённая, что учительница напрасно кричит на её сына, решила уволить неугодного педагога. Подговорила ребёнка делать аудиозаписи разговоров преподавателя и пошла с этими «доказательствами» в полицию. Родители остальных детей в классе встали на защиту учителя.

«Прежде чем начинать войну, надо разобраться — учитель повышает голос, чтобы дети его услышали, или на самом деле выходит из себя, — считает доцент факультета психологии Российского православного университета святого Иоанна Богослова Надежда Храмова. — Многие дети с младенчества приучены к тому, что родители на них кричат, и не слышат взрослых, когда те говорят спокойно. Поэтому и учителю приходится повышать голос. Вообще же детям авторитарный учитель нравится. Именно такой педагог нужен в начальной школе. Это не значит, что он должен быть злым и деспотичным тираном. Если учитель авторитарный, детям легко понимать, что от них требуется. Одно дело унижать и оскорблять ребёнка, другое — призывать к дисциплине. Учителю положена строгость. Но она должна быть с любовью к детям».

«Мне кажется, начинать нужно не со скандалов и выяснений отношений, а с формирования у ребёнка уважения к учителю, — уверена мама ученицы 1-го класса Алёна Филиппова. — Нельзя подрывать его авторитет. Мы требуем от педагога идеальности, но забываем, как вечером делаем с детьми домашние задания. Всем так здорово, без повышения голоса получается всё объяснить доступным языком? А если родители скандалят с учителями на глазах детей — чего они добиваются? Чтобы боялись? А кого? Родителя? Ребёнка? И этим формируют неуважение к учителю. Но если ребёнок не уважает учителя, то и учиться успешно не сможет. В начальной школе это выражается невыполнением домашних заданий и равнодушием, а к средним классам такой ребёнок на каждом уроке провоцирует: «А что вы мне сделаете?» И правда, что? Ничего! Так давайте же начнём перемены с нас самих.

