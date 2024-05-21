НЕ ЗНАЕТ РУССКИЙ - В ШКОЛУ ПРИНИМАТЬ НЕЛЬЗЯ: ГЛАВА СПЧ УКАЗАЛ НА ХАОС, КОТОРЫЙ ВЫЗЫВАЮТ ДЕТИ МИГРАНТОВ

Глава СПЧ Валерий Фадеев подчеркнул, что позиция совета по детям мигрантов простая: если ребёнок не знает русский - в школу принимать его нельзя, прежде он должен освоить русский язык. Глава СПЧ также указал на хаос, который вызывают дети мигрантов, не знающие русского языка.

Если ребёнок мигрантов не знает русский - в школу принимать его нельзя, прежде он должен освоить русский язык.

Такое заявление сделал глава СПЧ.

"У Совета по правам человека очень простая позиция: ребёнка, не знающего русского языка, нельзя принимать в школу", - подчеркнул Валерий Фадеев.

ФОТО: ОЛЕГ РУКАВИЦЫН. ЦАРЬГРАД

Он настаивает, что взваливать обязанность по обучению русскому языку ребёнка мигранта на школы неправильно - для этого нужно создавать специальные центры. В противном случае такая ситуация с не знающими русский язык детьми мигрантов в школе вызывает хаос и нарушение прав как ребёнка-мностранца, так и остальных ребят и учителей.

"Если в классе есть дети, не владеющие русским языком, в первую очередь это нарушает их права. Они просто ничему не научатся. Кроме того, такая ситуация нарушает права других детей, которым мешают учиться, а также права учителей, на которых возлагают дополнительную работу, - пояснил свою точку зрения Фадеев. - В результате возникает хаос".

ФОТО: ОЛЕГ РУКАВИЦЫН. ЦАРЬГРАД

Недопустимым глава СПЧ считает и незнание языка в семьях мигрантов, которые приехали в Россию и уже даже получили гражданство нашей страны.

Да и тем мигрантам, что приезжают в Россию работать, тоже нужно знать русский язык. В интервью "Парламентской газете" глава СПЧ напомнил, что знание хотя бы на минимальном уровне требуют во всех странах Европы. "Его нужно, безусловно, выполнять и в России", - настаивает Фадеев.

https://tsargrad.tv/news/ne-znaet-russkij-v-shkolu-prinimat-...