Соберите все продукты по списку, и начнём готовить блины в яйце на сковороде.

Блины вы можете приготовить по моему рецепту или использовать свой любимый рецепт блинов. А также можно выбрать любой из понравившихся вариантов блинов ОТСЮДА.

Фото 1

Я всегда замешиваю тесто на блины по принципу "от сухого к мокрому". То есть добавляю жидкость в муку, а не наоборот. Мне так удобнее. Поскольку мука бывает разной, я регулирую густоту блинного теста добавлением молока.

Итак, в рабочую миску всыпьте муку, добавьте соль и сахар. Затем вбейте яйца и влейте примерно треть от указанного объёма молока.

Фото 2

При помощи миксера соедините все ингредиенты в единую гладкую массу без комков. Сначала делайте это на малой скорости, а затем увеличьте её.

Фото 3

После чего добавляйте порциями оставшееся молоко и вмешивайте его миксером в блинное тесто.

Количество молока регулируйте по ситуации, доводя тесто до идеальной густоты.

Фото 4

Блинное тесто по густоте должно быть как негустой кефир. Оно должно плавно стекать с половника.

Оставьте тесто на 10-15 минут, чтобы мука набухла и блинчики не рвались.

Фото 5

На среднем огне хорошо разогрейте блинную сковороду. Перед каждым блинчиком слегка смазывайте её маслом при помощи кисточки.

Наливайте тесто тонким слоем и выпекайте блинчики обычным способом, подрумянивая их с двух сторон по паре минут.

Фото 6

Из указанного количества ингредиентов у меня вышло 15 блинчиков.

Фото 7

Для обжаривания в яйце вы можете использовать столько блинов, сколько вам хочется попробовать. Сверните блин конвертиком без начинки.

Фото 8

В широкой тарелке взбейте вилкой яйца. Одного яйца вам хватит, чтобы обмакнуть примерно 5 блинчиков.

В яйцо, по желанию, можно добавить щепотку соли или немного сахара.

Фото 9

Каждый блинный конвертик хорошенько искупайте во взбитом яйце.

Фото 10

На сковороде разогрейте кусочек сливочного масла и отправьте туда блинчики, которые вы обмакнули в яйцо.

Фото 11

Обжарьте блины в яйце на сковороде до румяности примерно по одной минуте с каждой стороны.

Фото 12

Блинчики в яйце готовы. Подавайте с пылу с жару!

Фото 13

Приятного аппетита!