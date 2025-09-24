РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 224 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Ненашева
    Нужно вывести дураков хотя бы из ГД.Русским школам - ...
  • Галина Малыхина (Буковская)
    Вранью министров поём мы песню?...Кравцов опять сов...
  • Leonid PlиGin
    У Кравцова даже лицо не обезображено интеллектом. Жертва ЕГЭ, которую только научили делать не работу, а отчёты о яко...Цифровой бред Мин...

Блины в яйце на сковороде

Хочу подкинуть вам идею, как приготовить вкусные блинчики к завтраку, если надоело их есть со сметаной и вареньем.

А всего-то нужно обмакнуть каждый блинчик во взбитое яйцо и подрумянить на сливочном масле. Получатся эдакие гренки из блинов.

Так можно реанимировать даже вчерашние блинчики, которые скучают в холодильнике.

Ингредиенты

Блины:

Мука - 160 г

Соль - 1/2 ч.л.

Сахар - 2 ст.л.

Яйца - 2 шт.

Молоко - 500 мл (примерно)

Масло растительное - 2 ст.л.

Для обжаривания блинов:

Яйца - 2-3 шт.

Масло сливочное - 30 г

Диаметр сковороды - 24 см.
Получилось 15 блинов.
  • 180 кКал
  • 30 мин.
  • Б: 6.1
  • Ж: 8.7
  • У: 19.32

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите все продукты по списку, и начнём готовить блины в яйце на сковороде.

 

Блины вы можете приготовить по моему рецепту или использовать свой любимый рецепт блинов. А также можно выбрать любой из понравившихся вариантов блинов ОТСЮДА.

 

Фото 1

 

 

Я всегда замешиваю тесто на блины по принципу "от сухого к мокрому". То есть добавляю жидкость в муку, а не наоборот. Мне так удобнее. Поскольку мука бывает разной, я регулирую густоту блинного теста добавлением молока.

 

Итак, в рабочую миску всыпьте муку, добавьте соль и сахар. Затем вбейте яйца и влейте примерно треть от указанного объёма молока.

 

Фото 2

 

 

При помощи миксера соедините все ингредиенты в единую гладкую массу без комков. Сначала делайте это на малой скорости, а затем увеличьте её.

 

Фото 3

 

 

После чего добавляйте порциями оставшееся молоко и вмешивайте его миксером в блинное тесто.

Количество молока регулируйте по ситуации, доводя тесто до идеальной густоты.

 

Фото 4

 

 

Блинное тесто по густоте должно быть как негустой кефир. Оно должно плавно стекать с половника.

 

Оставьте тесто на 10-15 минут, чтобы мука набухла и блинчики не рвались.

 

Фото 5

 

 

На среднем огне хорошо разогрейте блинную сковороду. Перед каждым блинчиком слегка смазывайте её маслом при помощи кисточки.

 

Наливайте тесто тонким слоем и выпекайте блинчики обычным способом, подрумянивая их с двух сторон по паре минут.

 

Фото 6

 

 

Из указанного количества ингредиентов у меня вышло 15 блинчиков.

 

Фото 7

 

 

Для обжаривания в яйце вы можете использовать столько блинов, сколько вам хочется попробовать. Сверните блин конвертиком без начинки.

 

Фото 8

 

 

В широкой тарелке взбейте вилкой яйца. Одного яйца вам хватит, чтобы обмакнуть примерно 5 блинчиков.

 

В яйцо, по желанию, можно добавить щепотку соли или немного сахара.

 

Фото 9

 

 

Каждый блинный конвертик хорошенько искупайте во взбитом яйце.

 

Фото 10

 

 

На сковороде разогрейте кусочек сливочного масла и отправьте туда блинчики, которые вы обмакнули в яйцо.

 

Фото 11

 

 

Обжарьте блины в яйце на сковороде до румяности примерно по одной минуте с каждой стороны.

 

Фото 12

 

 

Блинчики в яйце готовы. Подавайте с пылу с жару!

 

Фото 13

 

 

Приятного аппетита!

 

Фото 14

 

 

Блины в яйце на сковороде, рецепт с фото
Ссылка на первоисточник
рецепты
наверх