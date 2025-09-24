Хочу подкинуть вам идею, как приготовить вкусные блинчики к завтраку, если надоело их есть со сметаной и вареньем.
А всего-то нужно обмакнуть каждый блинчик во взбитое яйцо и подрумянить на сливочном масле. Получатся эдакие гренки из блинов.
Так можно реанимировать даже вчерашние блинчики, которые скучают в холодильнике.
Ингредиенты
Мука - 160 г
Соль - 1/2 ч.л.
Сахар - 2 ст.л.
Яйца - 2 шт.
Молоко - 500 мл (примерно)
Масло растительное - 2 ст.л.Для обжаривания блинов:
Яйца - 2-3 шт.
Масло сливочное - 30 г
- 180 кКал
- 30 мин.
- Б: 6.1
- Ж: 8.7
- У: 19.32
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите все продукты по списку, и начнём готовить блины в яйце на сковороде.
Блины вы можете приготовить по моему рецепту или использовать свой любимый рецепт блинов. А также можно выбрать любой из понравившихся вариантов блинов ОТСЮДА.
Я всегда замешиваю тесто на блины по принципу "от сухого к мокрому". То есть добавляю жидкость в муку, а не наоборот. Мне так удобнее. Поскольку мука бывает разной, я регулирую густоту блинного теста добавлением молока.
Итак, в рабочую миску всыпьте муку, добавьте соль и сахар. Затем вбейте яйца и влейте примерно треть от указанного объёма молока.
При помощи миксера соедините все ингредиенты в единую гладкую массу без комков. Сначала делайте это на малой скорости, а затем увеличьте её.
После чего добавляйте порциями оставшееся молоко и вмешивайте его миксером в блинное тесто.
Блинное тесто по густоте должно быть как негустой кефир. Оно должно плавно стекать с половника.
Оставьте тесто на 10-15 минут, чтобы мука набухла и блинчики не рвались.
На среднем огне хорошо разогрейте блинную сковороду. Перед каждым блинчиком слегка смазывайте её маслом при помощи кисточки.
Наливайте тесто тонким слоем и выпекайте блинчики обычным способом, подрумянивая их с двух сторон по паре минут.
Из указанного количества ингредиентов у меня вышло 15 блинчиков.
Для обжаривания в яйце вы можете использовать столько блинов, сколько вам хочется попробовать. Сверните блин конвертиком без начинки.
В широкой тарелке взбейте вилкой яйца. Одного яйца вам хватит, чтобы обмакнуть примерно 5 блинчиков.
В яйцо, по желанию, можно добавить щепотку соли или немного сахара.
Каждый блинный конвертик хорошенько искупайте во взбитом яйце.
На сковороде разогрейте кусочек сливочного масла и отправьте туда блинчики, которые вы обмакнули в яйцо.
Обжарьте блины в яйце на сковороде до румяности примерно по одной минуте с каждой стороны.
Блинчики в яйце готовы. Подавайте с пылу с жару!
Приятного аппетита!
