Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите все ингредиенты для приготовления яблочной начинки для блинов из свежих яблок.
Яблоки сполосните и натрите на крупной терке. Кожуру можете не чистить. Для рецепта отлично подходят сладкие или кисло-сладкие яблоки.
Натертые яблоки сбрызните лимонным соком - так они не сильно потемнеют. Кроме того, лимонный сок придаст начинке приятный цитрусовый аромат.
Яблоки присыпьте специями - молотой корицей и мускатным орехом.
Начинку полейте жидким медом и перемешайте, все готово!
На блинчики выложите 1-1,5 ст. л. яблочной начинки.
Блины сверните рулетиком или конвертом, как вам больше нравится. Изделия можно обжарить на сковороде со сливочным маслом, но это по желанию. Готовое блюдо подавайте к столу.
Яблочная начинка для блинов из свежих яблок - идеальное решение для занятых хозяек!
Приятного вам аппетита!
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