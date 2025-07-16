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Яблочная начинка для блинов из свежих яблок

Если у вас остались жареные блины, то приготовьте к ним быструю и вкусную начинку из свежих яблок. Рецепт на скорую руку и без заморочек. Кроме свежих яблок, вам понадобятся мед, лимонный сок, немного орешков и специи. Молотая корица и мускатный орех придадут начинке невероятный аромат.

Ингредиенты

Яблоки - 250 г

Мед - 1 ст. л.

Грецкие орехи - 35 г

Корица молотая - 1/3 ч. л.

Мускатный орех, молотый - 1/5 ч. л.

Лимонный сок - по вкусу


Блины - 6-7 шт.

  • 140 кКал
  • 20 мин.
  • Б: 2.14
  • Ж: 7.48
  • У: 16.32

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите все ингредиенты для приготовления яблочной начинки для блинов из свежих яблок.

 

Фото 1

 

 

Яблоки сполосните и натрите на крупной терке. Кожуру можете не чистить. Для рецепта отлично подходят сладкие или кисло-сладкие яблоки.

 

Фото 2

 

 

Натертые яблоки сбрызните лимонным соком - так они не сильно потемнеют. Кроме того, лимонный сок придаст начинке приятный цитрусовый аромат.

 

Фото 3

 

 

Яблоки присыпьте специями - молотой корицей и мускатным орехом.

 

Фото 4

 

 

Начинку полейте жидким медом и перемешайте, все готово!

 

Фото 5

 

 

На блинчики выложите 1-1,5 ст. л. яблочной начинки.

 

Фото 6

 

 

Блины сверните рулетиком или конвертом, как вам больше нравится. Изделия можно обжарить на сковороде со сливочным маслом, но это по желанию. Готовое блюдо подавайте к столу.

 

Фото 7

 

 

Яблочная начинка для блинов из свежих яблок - идеальное решение для занятых хозяек!

 

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Приятного вам аппетита!

 

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Яблочная начинка для блинов из свежих яблок, рецепт с фото
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