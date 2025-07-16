Соберите все ингредиенты для приготовления яблочной начинки для блинов из свежих яблок.

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Яблоки сполосните и натрите на крупной терке. Кожуру можете не чистить. Для рецепта отлично подходят сладкие или кисло-сладкие яблоки.

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Натертые яблоки сбрызните лимонным соком - так они не сильно потемнеют. Кроме того, лимонный сок придаст начинке приятный цитрусовый аромат.

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Яблоки присыпьте специями - молотой корицей и мускатным орехом.

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Начинку полейте жидким медом и перемешайте, все готово!

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На блинчики выложите 1-1,5 ст. л. яблочной начинки.

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Блины сверните рулетиком или конвертом, как вам больше нравится. Изделия можно обжарить на сковороде со сливочным маслом, но это по желанию. Готовое блюдо подавайте к столу.

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Яблочная начинка для блинов из свежих яблок - идеальное решение для занятых хозяек!

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Приятного вам аппетита!