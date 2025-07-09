Шесть способов сделать чтение интересным

Для некоторых детей чтение представляется очень трудным, утомительным и совсем не веселым занятием. Поэтому, чтобы заинтересовать ребенка чтением, родителям необходимо проявить изобретательность, а также обратиться к опыту других родителей и педагогов, который поможет достичь желаемой цели.

Среди всех советов и способов того, как превратить чтение в увлекательное занятие, мы выделили шесть наиболее эффективных.

Способ № 1: читайте подходящие книги

Ничто так не снижает мотивацию к чтению, как попытка ребенка читать, скажем, роман Достоевского вместо такой книги, как, например, «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» Астрид Линдгрен, больше соответствующей его читательскому уровню.

Убедитесь, что ваш ребенок читает книги, которые действительно ему подходят, а не являются слишком сложными произведениями, которые могут вызывать внутренне напряжение и на долгие годы отбить охоту открывать книгу. Для того чтобы правильно подбирать книги для вашего ребенка, используйте простое «Правило пяти пальцев». Помните: чрезвычайная сложность книги равна демотивации ребенка.

Способ № 2: дайте детям право выбрать книгу

Дети любят ощущение того, что им под силу что-то изменить в своей жизни. Поэтому, если вы отправляетесь в детский книжный магазин или детскую библиотеку, позвольте вашему малышу загрузить в корзинку все книги, которые его заинтересовали. Такой подход будет подстегивать ребенка поскорее открыть самую привлекательную для него книгу по приходе домой и с интересом погрузиться в ее увлекательный мир.

Способ № 3: выходите за рамки обычных книг (используйте аудио- и электронные книги)

Знаете ли вы, что прослушивание аудиокниг также считается чтением? Да, это восприятие на слух, которое не связано со зрительным распознаванием букв и знаков препинания, но такой способ чтения также полезен, и вот почему: он позволяет пополнять словарный запас и получать знания на разные темы, включая литературные приемы и литературные обороты. И самое лучшее в этом то, что ребенок гораздо меньше устает и в большей степени сосредоточен на самой истории, что помогает ему почувствовать волшебство этого увлекательного занятия. И это ключ к тому, чтобы полюбить чтение.

Кроме того, не забывайте о чтении книг с помощью электронных устройств, таких как электронные книги или планшет. Поскольку многие дети загипнотизированы новейшими технологиями, высокотехнологичные устройства могут сделать чтение очень заманчивым.

И, наконец, помните о детских журналах с минимальным количеством текста и максимальным количеством иллюстраций. Не забывайте, что это также чтение или хотя бы мощный трамплин к нему.

Способ № 4: создайте в доме сказочное пространство для чтения

Создайте в доме такое пространство для чтения, в котором ребенок захочет находиться как можно дольше. Например, небольшой шатер, ковры с восточными узорами, светильники, приглашающие в сказку, подушки в узорных чехлах, плакаты со сказочными и мультипликационными героями, а также полочка с любимыми игрушками. Создайте атмосферу сказки, праздника и развлечения, а затем положите в центре книгу и начинайте читать с интонациями, которые соответствуют созданной атмосфере. Сказка продолжается. Ребенок погружается в сказочный мир повествований.

Способ № 5: позвольте ребенку немного поозорничать

Чтобы при чтении ребенок чувствовал себя в своей тарелке и ощущал некоторые преимущества, попробуйте разрешить ему следующие виды послабления:

Ради чтения хорошей книги разрешите ребенку не доесть ужин и лечь поздно.

Если ребенок устал читать сам, возьмите инициативу на себя и почитайте ему продолжительное время, возможно, даже с использованием игровых интонаций, жестов и пантомимики.

Разрешите ребенку двигаться во время чтения – ходить по комнате, прыгать на батуте, сидеть на мяче для упражнений или вращать обруч на талии.

Правило № 6: не игнорируйте затруднения, возникающие у ребенка

Если ребенок нуждается в помощи для устранения затруднений, которые возникают у него в процессе чтения, обязательно помогите ему. Возможно, ребенку нужно пройти тестирование, посетить окулиста, пригласить репетитора – что угодно. Не ждите. Спешите помочь вашему малышу преодолеть трудности, которые ни в коем случае нельзя откладывать в «долгий ящик». Ведь если вы их не победите, они будут только усиливаться. Поэтому, получив помощь нужного специалиста, вы снимете препятствия, которые мешали ребенку наслаждаться таким увлекательным занятием, как чтение, и подарите ему целый мир и добрый навык, который будет полезен ему всю его жизнь.

Поверьте, родителям под силу превратить чтение в веселое и увлекательное занятие, которое откроет детям новые горизонты и останется с ними навсегда. Это достижимо! Нужно только постараться и в случае необходимости обратиться за помощью.