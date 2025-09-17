Как понимать язык тела малыша: советы родителям

Когда у вас появляется ребенок, вы проводите с ним практически все свое время, наблюдаете за каждым его движением и пытаетесь понять, почему он совершает определенные движения чаще, чем остальные.

Часто молодым родителям бывает сложно разгадать секреты языка тела ребенка и способы, с помощью которых он пытается выразить свои чувства.

Однако понимание языка тела ребенка может многое рассказать вам его настроениях и чувствах. Рассмотрим некоторые проявления языка тела ребенка и попытаемся понять, что они означают.

1. Ребенок лягается ногами

Что это может означать? Ребенок счастлив и ему нравится то, что происходит вокруг. Дети часто лягаются ногами, когда родители купают их или играют с ними.

Как реагировать. Возьмите ребенка на руки и спойте ему песенку. Он начнет двигаться в такт песенке, и это понравится ему еще больше.

2. Ребенок изгибает дугой спину

Что это может означать? Такие движения – реакция ребенка на боль или неудобство. Часто дети изгибают спину, когда чувствуют изжогу.

Как реагировать. Помогите малышу расслабиться. Если он начинает изгибать спину во время кормления, это может быть признаком рефлюкса (оттока пищи из желудка обратно в пищевод). Поэтому не кормите насильно ребенка, если он плачет или изворачивается. Прежде всего, успокойте его и дайте почувствовать себя комфортно.

3. Ребенок бьется головой

Что это может означать? Ребенок бьется головой о пол или о бортики кроватки, когда он чувствует раздражение или боль. Ритмичные движения головой вперед-назад успокаивают его.

Как реагировать. Если ребенок бьется головой о пол или бортики кроватки долгое время, стоит обратиться к педиатру, который осмотрит ребенка и установит причину таких его действий.

Не относитесь легкомысленно к такому поведению ребенка.

4. Ребенок трогает себя за уши

Что это может означать? Трогая себя за уши, ребенок выражает свою радость от открытия: оказывается, у него есть уши! Кроме того, он может дергать себя за уши, когда у него прорезываются зубы. Наконец, если ребенок плачет и трогает себя за уши, у него могут быть ушные инфекции.

Как реагировать. Если вы видите, что ребенок просто веселится, поиграйте с ним: присоединитесь к нему в его поисках. Если у него прорезываются зубы, помогите ему успокоить боль. Если ребенок страдает от ушной инфекции, обратитесь к педиатру.

5. Ребенок сжимает кулаки

Что это может означать? Сжимание кулаков – обычное движение для младенцев. Но сжатые кулаки также могут быть признаком того, что он испытывает голод или стресс. Когда ребенок голоден, он становится напряженным и инстинктивно сжимает кулаки.

Как реагировать. Если ребенок голоден – покормите его. Если у него остается привычка сжимать кулаки в возрасте трех месяцев и старше, стоит проконсультироваться с педиатром.

6. Ребенок сгибает колени и поднимает их к животу

Что это может означать? Когда ребенок сгибает колени, это может свидетельствовать о том, что он испытывает дискомфорт в желудке или кишечнике. У него может быть запор, газы или кишечные колики.

Как реагировать. Помогите ребенку почувствовать себя комфортно. Если вы кормите ребенка грудью, не употребляйте в пищу продукты, которые могут вызвать у ребенка появление газов. Если ребенок страдает от запора, обратитесь к педиатру – он поможет выбрать наиболее подходящее средство для устранения проблемы. Чтобы облегчить запор у ребенка, можно дать ему достаточно воды или отвар чернослива.

7. Ребенок делает резкие движения руками

Что это может означать? Резкие движения руками могут быть реакцией ребенка на то, что происходит вокруг него. Также это может означать настороженность ребенка. Как правило, младенец делает резкие движения руками, когда слышит внезапный шум или чувствует яркий свет. Также он может дергать руками, когда внезапно ощущает отсутствие поддержки или когда вы кладете его на пол.

Как реагировать. Резкие движения руками – это естественная рефлективная реакция ребенка, которая обычно проходит через четыре месяца. Укладывая ребенка спать, пеленайте его. Это обеспечит ребенку достаточную поддержку и предотвратит резкие движения руками.