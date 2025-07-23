Организовываем детские вещи в гардеробе правильно

Детская одежда может быть совсем маленькой, но при этом доставлять множество неудобств. Когда нужно хранить много маленьких вещей, трудно найти то, что необходимо в данный момент. Особенно трудно находить то, что подходит ребенку, в первые месяцы его жизни, когда он очень быстро вырастает из своей одежды.

Перебирая кучу детской одежды, часть которой ребенку уже мала, вы, наконец, понимаете: настало время навести порядок в шкафу.

Рассмотрим несколько рекомендаций, как сделать это правильно. Некоторые советы уже проверены временем, а некоторые станут для вас новинкой.

Две штанги для вешалок

Если вам нужно больше места для детского гардероба, который быстро растет, установите в шкафу вторую штангу для вешалок. Это простой и практичный способ удвоить пространство. Вторая штанга также позволяет хранить вещи вертикально на вешалках и обеспечивает много места в шкафу для хранения подгузников, игрушек и одеял.

Разделители в шкафу

Разделяй и властвуй – по этому принципу можно организовать большое количество детской одежды. Отсортируйте одежду по размеру и типу. Организуйте вещи в шкафу с помощью разделителей, которые можно повесить на штанги.

Зажимы

Вместо того чтобы тратить деньги на дорогостоящие вешалки с зажимами, используйте в качестве них обыкновенные прищепки. Так вы сможете хранить на одной вешалке целый комплект, например, детский костюм.

Навесные корзины

Корзины хорошо подходят для хранения мелких вещей (например, носков или нижнего белья). Все, что вам нужно для этого – несколько пластиковых корзин и настенных крючков, которые необходимо закрепить на внутренней стенке шкафа.

Вертикальные дверные ящички

Вам не хватает места в шкафу? Используйте вертикальное пространство. Например, можно закрепить ящички на внутренней стороне дверцы шкафа. В них хорошо хранить детские носки, нижнее белье, заколки. Так все мелкие предметы одежды будут всегда у вас под рукой.

Органайзер для обуви

Если в шкафу нет отделения для обуви, вы можете использовать подвесной тканевый органайзер, который позволяет сортировать и хранить всю детскую обувь. Его можно прикрепить ко входной двери в детскую комнату.

Вешалка для обуви

Если обувь ребенка постоянно теряется и вы не можете ее найти, используйте для ее хранения вешалки. Установите в шкафу дополнительную штангу, а обувь вешайте с помощью колец для штор с клипсами.

Гардероб, на котором можно писать мелом

Хотите привести немного оригинальности в дизайн детской комнаты? Раскрасьте переднюю стенку детского гардероба грифельной краской. Напишите мелом на ящиках гардероба, что в них хранится. Это не только красиво, но и практично.

Самодельные разделители для ящиков

Если вы не хотите тратить деньги на дорогостоящие разделители для ящиков шкафа, вы можете сделать их сами. Используйте картон и самоклеющуюся пленку в качестве расходных материалов.

Навесные корзины на стену

В навесных корзинах хорошо хранить подгузники, одноразовые предметы или сменную одежду. Проволочные корзины хорошо дополняют интерьер детской комнаты.

Крючки

Оригинальный способ оптимизировать пространство – использовать крючки. На них можно вешать тканевые корзины, наполненные подгузниками или мелкими предметами одежды. Если при этом вы все равно не освободили достаточно пространства, вешайте на крючки мешки с мягкими игрушками, одеялами и другими предметами.

Самодельные коробки

Чтобы не покупать картонные коробки для хранения детских вещей, сделайте коробки сами. Для этого вам понадобится картон, яркая самоклеющаяся бумага и клей.

Вешалка для заколок

Небольшая рамка и тонкая проволока – все, что нужно для изготовления вешалки для заколок и аксессуаров. Просто снимите с рамки заднюю часть, отрежьте несколько кусков проволоки по длине рамки и прикрепите их к рамке при помощи степлера.

Мешки для носков и мелких предметов

Чтобы носки ребенка не были разбросаны по всей комнате, используйте простые мешки для мусора. Прикрепив несколько мешков к корзине, можно хранить в одном месте мелкие предметы: носки, слюнявчики и т. д.

Корзины для ненужных вещей

Наводя порядок в гардеробе ребенка, оставьте место для вещей, из которых ребенок уже вырос. Храня такие вещи в отдельном месте, вы сэкономите время, когда будете искать нужный предмет одежды для ребенка.