Развиваем у детей критическое мышление

Критическое мышление означает рациональность и мышление с практической позиции, а не с позиции эмоций. Родителям следует развивать эти навыки у детей, чтобы улучшить их мыслительные способности. Это можно сделать с помощью определенных упражнений.

Рассмотрим их подробнее.

Критическое мышление включает в себя, с одной стороны, логическое мышление, а с другой – умение задавать вопросы и искать доказательства каким-либо утверждениям. Человек, обладающий критическим мышлением, ищет наилучшее доказательство своим утверждениям и наилучшее объяснение каким-либо ситуациям. Его доказательства максимально четкие и исключают возможность быть неправильно понятым. Используя определенные упражнения, родители могут развить навыки критического мышления у ребенка. Очень важно начать развивать критическое мышление в наиболее подходящем для этого возрасте.

Важность критического мышления

Критическое мышление предполагает способность смотреть на какой-либо факт с разных точек зрения. Это способность оценивать причины различных явлений. Критическое мышление также подразумевает честность в том смысле, что мы не должны быть эмоционально предвзятыми по поводу каких-либо ситуаций. Становясь эмоционально предвзятыми, мы прибегаем к самообману. Вместо этого в такие моменты мы должны мыслить без предубеждений. Следует рассмотреть все возможные точки зрения на ситуацию, прежде чем анализировать ее. Это помогает эффективно решать проблемы.

Следует тренировать мышление и избегать поспешных выводов в любых ситуациях.

На первый взгляд это кажется довольно простой задачей, но на самом деле достичь этого довольно трудно. Критическое мышление следует развивать с раннего детства. Во взрослом возрасте поменять образ мышления человека чрезвычайно сложно.

Упражнения, которые помогают развивать критическое мышление

Навыки критического мышления у ребенка хорошо развивать дома. Родители являются для ребенка в этом смысле лучшими учителями. Для развития критического мышления у ребенка вы можете использовать следующие упражнения.

Задавайте ребенку вопросы

Обсуждайте с ребенком различные явления и задавайте вопросы, не имеющие единственно правильного ответа, но требующие подробной аргументации и объяснения. Такие обсуждения развивают способность ребенка мыслить вне рамок того, что он учит в школе. Также стоит купить ему несколько познавательных книг на общую тематику (например, энциклопедии для детей). Преимущество таких книг в том, что в них много цветных изображений, и, таким образом, ребенок легко ассоциирует содержание книг с реалиями окружающего мира. Так ребенок лучше понимает то, о чем говорится в книгах.

С помощью книг вы можете предоставлять ребенку информацию, например, о природных явлениях, временах года, цветении цветов и т. д. Постарайтесь сделать эти упражнения для ребенка увлекательным занятием, чтобы он получал от этого удовольствие.

Развивайте способность ребенка распознавать и классифицировать объекты

Чтобы развить у ребенка критическое мышление, нужно научить его находить важную информацию, которая имеет отношение к предмету. Способность классифицировать объекты основывается на логических навыках. Для развития у ребенка данных навыков можно использовать разноцветные игрушки или картинки. Попросите ребенка определить названия цветов, фруктов или животных, изображенных на картинках.

Упражнения для развития критического мышления у ребенка направлены не столько на то, чтобы сделать его умнее, а на то, чтобы развить у него умение принимать правильные решения. Такие упражнения способствуют общему развитию ребенка, помогают ему синтезировать данные об окружающих объектах в общую картину мира. Таким образом, у ребенка развиваются навыки мышления.

Использование упражнений приводит к тому, что ребенок со временем начинает мыслить определенным образом. Несмотря на то, что родители используют эти упражнения в ранние годы жизни ребенка, польза от них ощущается на протяжении всей жизни.