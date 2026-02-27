В холода. Врач Геппе рассказала, когда зимняя простуда превращается в астму

В холодное время года дети болеют часто. И, в общем-то, если болезнь не затягивается и не приводит к осложнениям, это нормально.детский иммунитет тренируется. Но, если ребенок буквально не вылезает из бронхитов, это опасный знак. Как вовремя распознать у ребенка бронхиальную астму, можно ли предотвратить ее развитие и как астматикам пережить холода, aif. ru рассказала пульмонолог, заслуженный врач РФ, директор Университетской детской клинической больницы, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой детских болезней КИДЗ имени Н. Ф. Филатова Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, профессор Наталья Геппе.
Елена Нечаенко, aif. ru: Наталья Анатольевна, правда ли, что холодный воздух может стать провокатором развития бронхиальной астмы?
Наталья Геппе: Холодный воздух сам по себе не является причиной развития бронхиальной астмы. Для этого должна быть генетическая предрасположенность — атопия. Однако морозный воздух вызывает рефлекторный спазм бронхов, что приводит к кашлю, одышке, чувству стеснения в груди, и поэтому он является мощным триггером развития симптомов у ребенка с уже имеющейся, но еще пока не диагностированной астмой. И также холод может увеличивать риск развития приступов в случае, если заболевание надлежащим образом не контролируется.
Дышите носом
— Как защищать дыхательные пути на морозе? Кутать лицо в шарф?
— Не все из перечисленных мер разумны. Балаклава или шарф на морозе могут согреть поступающий воздух, что не имеет смысла, когда ребенок физически активен (бегает, катается с горки и т. д.). В идеале надо научить детей дышать через нос, ведь наш природный барьер от вирусов расположен именно там. Слизистые носа согревают и увлажняют воздух гораздо эффективнее, поэтому я всегда советую родителям следить за носовым дыханием везде, тренировать его с помощью дыхательных упражнений и напоминать ребенку на прогулке о необходимости дышать через нос.
— В чем может заключаться тренировка?
— Дома при комнатной температуре, сидя, надо расслабиться, произвести короткий неглубокий вдох и более продолжительный выдох с ощущением прогревания носа выдыхаемым воздухом. Это упражнение полезно делать и часто болеющим детям, и детям с бронхиальной астмой в течение дня несколько раз, что сформирует привычку правильно дышать, в том числе на улице.
— Надо ли в холодный день отказываться от прогулок? Или, может, достаточно взять с собой на улицу термос с горячим чаем?
— Здесь я бы посоветовала не впадать в крайности. Полноценные прогулки важны для общего здоровья. Просто нужно подходить к ним разумно, возможно, разбивая одну длительную прогулку на две более коротких. Горячий напиток в термосе — хорошая идея, он помогает согреть организм изнутри. Ключевой момент, который я хочу подчеркнуть: если ребенок, несмотря на все меры, все равно начинает подкашливать или чувствовать тяжесть в груди на холоде — это прямое указание на гиперреактивность бронхов, возможный бронхоспазм. Он может возникать как реакция на холод или физическую нагрузку. В этом случае нужно прекратить активные игры, зайти в помещение, лучше вернуться домой, а затем скорее запланировать визит к врачу для назначения или коррекции терапии.
Остерегайтесь вирусов и аллергенов
— Могут ли к астме привести частые бронхиты?
— Да, тут связь прямая. Повторяющиеся эпизоды бронхообструкции на фоне ОРВИ — это симптом, под которым может скрываться бронхиальная астма. Ведь обострения этого хронического воспалительного заболевания как раз и возникают на фоне вирусных инфекций, а также провоцируются различными аллергенами. Задача врача уже на ранних этапах проявлений обструкции (сужения) бронхов, особенно у детей с другими аллергическими заболеваниями, такими как аллергический ринит, атопический дерматит, — свести к минимуму симптомы и предупредить их последующее возникновение.
— Но зимой, к счастью, аллергии практически не бывает.
— Это не так, к сожалению. Зимний период — это время «бытовых» аллергенов, концентрация которых возрастает в закрытых помещениях в отопительный сезон. На первом месте по значимости находятся клещи в домашней пыли. Аллергены накапливаются в постельном белье, мягкой мебели и коврах, а сухой воздух от систем отопления способствует их размножению. Вторым важным источником являются споры плесневых грибов, которые могут присутствовать в помещениях с повышенной влажностью (ванные, кухни).
— Напомните, какими симптомами проявляется бронхиальная астма.
— Характерная клиника бронхиальной обструкции проявляется в виде приступов кашля с затруднением дыхания, нередко со свистящими хрипами на выдохе вследствие сужения бронхов. Если это воспаление не лечить правильно, каждый эпизод вирусной инфекции может протекать с обострением бронхиальной астмы. Поэтому частые бронхиты с бронхиальной обструкцией — сигнал для того, чтобы пройти соответствующие обследования у пульмонолога.
Спорт и лечение
— Существуют ли препараты для профилактики астмы? Работают ли в этом плане иммуномодуляторы?
— На сегодняшний день не существует препаратов с доказанной эффективностью для первичной профилактики развития бронхиальной астмы. Применение иммуномодуляторов может быть обосновано только для снижения частоты и тяжести респираторных инфекций, которые являются триггерами обострений, но они не влияют на фундаментальные механизмы развития астмы. И назначить их, конечно, должен врач.
Основная мера профилактики обострений на фоне ОРВИ – это своевременная диагностика и правильное лечение уже начавшейся астмы, которые позволяют не допустить тяжелого течения и прогрессирования болезни. Наиболее эффективным методом контроля заболевания с уровнем доказательности является базисная противовоспалительная терапия ингаляционными глюкокортикостероидами (ИГКС), которая назначается врачом. Некоторые люди могут бояться гормонов, но такой страх не обоснован, поскольку ингаляционные и системные гормоны — не одно и то же. Гормоны в ингаляторах оказывают действие локально, только в бронхах, а системные — действуют на весь организм.
— Но ведь должны быть и какие-то немедикаментозные методы, улучшающие функцию бронхов, мешающие обструкции?
— Полезным дополнением для улучшения контроля над симптомами заболевания я бы назвала дыхательную гимнастику. Занятия зимними видами спорта (лыжи, коньки) не являются методом профилактики астмы, но они крайне важны для поддержания качества жизни, как и любая другая разумная физическая активность. Во многих странах пациенты с бронхиальной астмой (лыжники, биатлонисты, велосипедисты, легкоатлеты, футболисты и прочие) участвуют в соревнованиях и занимают призовые места. Регулярные аэробные нагрузки тренируют дыхательную мускулатуру, повышают толерантность к нагрузке и способствуют улучшению функции внешнего дыхания, но только при условии достижения ремиссии или контроля над заболеванием с помощью длительного курса ИГКС. Это улучшит прогноз течения заболевания. При правильно подобранной терапии можно добиться контроля астмы. И тогда вирусные инфекции будут протекать без выраженной обструкции, а ребенок будет нормально развиваться.
— Как астматику пережить холода?
— Тут поможет комплексный подход. Чтобы снизить риск обострений, я бы посоветовала взрослым и детям с астмой в холода:
- дышать через нос,
- одеваться по погоде,
- соблюдать разумную продолжительность прогулок,
- дома регулярно проводить влажную уборку и поддерживать оптимальную влажность.
Но самый главный, фундаментальный пункт — это обеспечение хорошего контроля над самим заболеванием, так как это позволит перестать бояться постоянных приступов. Когда астма контролируется, ребенок может спокойно переносить и холод, и физические нагрузки, и будет чувствовать себя здоровым. Правильное лечение, а именно длительная (не менее трех месяцев) базисная противовоспалительная терапия, которая действует целенаправленно на воспаление в бронхах, позволяет детям с астмой жить полноценно, и холодное время года не должно быть для них периодом ограничений.
