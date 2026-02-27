В холода. Врач Геппе рассказала, когда зимняя простуда превращается в астму

Но самый главный, фундаментальный пункт — это обеспечение хорошего контроля над самим заболеванием, так как это позволит перестать бояться постоянных приступов.

В холодное время года дети болеют часто. И, в общем-то, если болезнь не затягивается и не приводит к осложнениям, это нормально.

Но, если ребенок буквально не вылезает из бронхитов, это опасный знак. Как вовремя распознать у ребенка бронхиальную астму , можно ли предотвратить ее развитие и как астматикам пережить холода, aif. ru рассказала

Елена Нечаенко, aif. ru: Наталья Анатольевна, правда ли, что холодный воздух может стать провокатором развития бронхиальной астмы?

Наталья Геппе: Холодный воздух сам по себе не является причиной развития бронхиальной астмы. Для этого должна быть генетическая предрасположенность — атопия. Однако морозный воздух вызывает рефлекторный спазм бронхов, что приводит к кашлю, одышке, чувству стеснения в груди, и поэтому он является мощным триггером развития симптомов у ребенка с уже имеющейся, но еще пока не диагностированной астмой. И также холод может увеличивать риск развития приступов в случае, если заболевание надлежащим образом не контролируется.

Дышите носом

— Как защищать дыхательные пути на морозе? Кутать лицо в шарф?

— Не все из перечисленных мер разумны. Балаклава или шарф на морозе могут согреть поступающий воздух, что не имеет смысла, когда ребенок физически активен (бегает, катается с горки и т. д.). В идеале надо научить детей дышать через нос, ведь наш природный барьер от вирусов расположен именно там. Слизистые носа согревают и увлажняют воздух гораздо эффективнее, поэтому я всегда советую родителям следить за носовым дыханием везде, тренировать его с помощью дыхательных упражнений и напоминать ребенку на прогулке о необходимости дышать через нос.

— В чем может заключаться тренировка?

— Дома при комнатной температуре, сидя, надо расслабиться, произвести короткий неглубокий вдох и более продолжительный выдох с ощущением прогревания носа выдыхаемым воздухом. Это упражнение полезно делать и часто болеющим детям, и детям с бронхиальной астмой в течение дня несколько раз, что сформирует привычку правильно дышать, в том числе на улице.

— Надо ли в холодный день отказываться от прогулок? Или, может, достаточно взять с собой на улицу термос с горячим чаем?

— Здесь я бы посоветовала не впадать в крайности. Полноценные прогулки важны для общего здоровья. Просто нужно подходить к ним разумно, возможно, разбивая одну длительную прогулку на две более коротких. Горячий напиток в термосе — хорошая идея, он помогает согреть организм изнутри. Ключевой момент, который я хочу подчеркнуть: если ребенок, несмотря на все меры, все равно начинает подкашливать или чувствовать тяжесть в груди на холоде — это прямое указание на гиперреактивность бронхов, возможный бронхоспазм. Он может возникать как реакция на холод или физическую нагрузку. В этом случае нужно прекратить активные игры, зайти в помещение, лучше вернуться домой, а затем скорее запланировать визит к врачу для назначения или коррекции терапии.

Остерегайтесь вирусов и аллергенов

— Могут ли к астме привести частые бронхиты?

— Да, тут связь прямая. Повторяющиеся эпизоды бронхообструкции на фоне ОРВИ — это симптом, под которым может скрываться бронхиальная астма. Ведь обострения этого хронического воспалительного заболевания как раз и возникают на фоне вирусных инфекций, а также провоцируются различными аллергенами. Задача врача уже на ранних этапах проявлений обструкции (сужения) бронхов, особенно у детей с другими аллергическими заболеваниями, такими как аллергический ринит, атопический дерматит, — свести к минимуму симптомы и предупредить их последующее возникновение.

— Но зимой, к счастью, аллергии практически не бывает.

— Это не так, к сожалению. Зимний период — это время «бытовых» аллергенов, концентрация которых возрастает в закрытых помещениях в отопительный сезон. На первом месте по значимости находятся клещи в домашней пыли. Аллергены накапливаются в постельном белье, мягкой мебели и коврах, а сухой воздух от систем отопления способствует их размножению. Вторым важным источником являются споры плесневых грибов, которые могут присутствовать в помещениях с повышенной влажностью (ванные, кухни).

— Напомните, какими симптомами проявляется бронхиальная астма.

— Характерная клиника бронхиальной обструкции проявляется в виде приступов кашля с затруднением дыхания, нередко со свистящими хрипами на выдохе вследствие сужения бронхов. Если это воспаление не лечить правильно, каждый эпизод вирусной инфекции может протекать с обострением бронхиальной астмы. Поэтому частые бронхиты с бронхиальной обструкцией — сигнал для того, чтобы пройти соответствующие обследования у пульмонолога.

Спорт и лечение

— Существуют ли препараты для профилактики астмы? Работают ли в этом плане иммуномодуляторы?

— На сегодняшний день не существует препаратов с доказанной эффективностью для первичной профилактики развития бронхиальной астмы. Применение иммуномодуляторов может быть обосновано только для снижения частоты и тяжести респираторных инфекций, которые являются триггерами обострений, но они не влияют на фундаментальные механизмы развития астмы. И назначить их, конечно, должен врач.

Основная мера профилактики обострений на фоне ОРВИ – это своевременная диагностика и правильное лечение уже начавшейся астмы, которые позволяют не допустить тяжелого течения и прогрессирования болезни. Наиболее эффективным методом контроля заболевания с уровнем доказательности является базисная противовоспалительная терапия ингаляционными глюкокортикостероидами (ИГКС), которая назначается врачом. Некоторые люди могут бояться гормонов, но такой страх не обоснован, поскольку ингаляционные и системные гормоны — не одно и то же. Гормоны в ингаляторах оказывают действие локально, только в бронхах, а системные — действуют на весь организм.

— Но ведь должны быть и какие-то немедикаментозные методы, улучшающие функцию бронхов, мешающие обструкции?

— Полезным дополнением для улучшения контроля над симптомами заболевания я бы назвала дыхательную гимнастику. Занятия зимними видами спорта (лыжи, коньки) не являются методом профилактики астмы, но они крайне важны для поддержания качества жизни, как и любая другая разумная физическая активность. Во многих странах пациенты с бронхиальной астмой (лыжники, биатлонисты, велосипедисты, легкоатлеты, футболисты и прочие) участвуют в соревнованиях и занимают призовые места. Регулярные аэробные нагрузки тренируют дыхательную мускулатуру, повышают толерантность к нагрузке и способствуют улучшению функции внешнего дыхания, но только при условии достижения ремиссии или контроля над заболеванием с помощью длительного курса ИГКС. Это улучшит прогноз течения заболевания. При правильно подобранной терапии можно добиться контроля астмы. И тогда вирусные инфекции будут протекать без выраженной обструкции, а ребенок будет нормально развиваться.

— Как астматику пережить холода?

— Тут поможет комплексный подход. Чтобы снизить риск обострений, я бы посоветовала взрослым и детям с астмой в холода:

дышать через нос,

одеваться по погоде,

соблюдать разумную продолжительность прогулок,

продолжительность прогулок, дома регулярно проводить влажную уборку и поддерживать оптимальную влажность.

Но самый главный, фундаментальный пункт — это обеспечение хорошего контроля над самим заболеванием, так как это позволит перестать бояться постоянных приступов. Когда астма контролируется, ребенок может спокойно переносить и холод, и физические нагрузки, и будет чувствовать себя здоровым. Правильное лечение, а именно длительная (не менее трех месяцев) базисная противовоспалительная терапия, которая действует целенаправленно на воспаление в бронхах, позволяет детям с астмой жить полноценно, и холодное время года не должно быть для них периодом ограничений.