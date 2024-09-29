6 правил. Врач рассказал, как не заболеть в первые дни школы

Уже через два дня для детей прозвенит первый звонок. Как сделать, чтобы ребенок не заболел в первые школьные дни. Об этом рассказала врач-инфекционист центра общей инфекционной патологии НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, к. Новости СМИ2 :

В преддверии осени одним из самых актуальных вопросов для родителей становится подготовка детей к посещению образовательных учреждений, в частности — адаптация организма к условиям большого скопления людей. В школе и детском саду дети контактируют в скученных группах и могут передавать друг другу различные вирусные инфекции. Какие меры необходимо предпринять родителям, чтобы подготовить ребенка к выходу в организованные коллективы и укрепить иммунитет до начала эпидемического сезона.

Не стрессуйте и не давайте это делать ребенку

Стресс часто выступает провоцирующим фактором многих заболеваний и может приводить к снижению устойчивости организма к инфекциям, особенно у детей в период формирования иммунитета. Поэтому так важно создать в семье благожелательную атмосферу, оказывать ребенку психологическую поддержку, помогать плавно после каникул войти в учебный процесс, не повышать голос и не ругать за оценки. Также благоприятно влияет на психику правильный режим дня: прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, активные игры вместо телевизора и гаджетов, полноценный 8-часовой сон.

Учите соблюдать гигиену

Прежде всего ребенка необходимо приучить мыть руки после прогулки, после посещения туалета, перед едой, мыть фрукты, в том числе фрукты в кожуре (бананы, апельсины и др.), не передавать «попробовать» свои продукты другим ребятам и самим не брать их у других. Нужно приучить ребенка иметь с собой платок или салфетки. Эти нехитрые инструменты помогут несколько снизить риск заражения от других детей.

Учите правильно питаться

Задача родителей обеспечить ребенка полноценным, разнообразным питанием, поскольку биоразнообразие пищи играет важную роль в развитии неспецифической и иммунологической устойчивости.

Сопротивляемость к инфекционным заболеваниям можно повысить, сформировав ребенку рацион, богатый витаминами А, В и С.

Поддержите витаминами

Необходимо контролировать, нет ли у ребёнка дефицита тех или иных веществ, микроэлементов или витаминов, которые участвуют в формировании полноценного иммунного ответа при инфекционных заболеваниях. Важно отметить, что кроме снижения устойчивости ребенка к вирусным и бактериальным инфекциям, недостаток ряда веществ может приводить и к другим существенным нарушениям, например, дефицит железа приводит к снижению памяти и повышенной утомляемости, дефицит цинка — к задержке физического развития и полового созревания, а также дерматитам, акне, экземам, дефицит витамина Д негативно сказывается на костно-суставной системе, может привести к искривлению позвоночника, болям в суставах. Для диагностики нарушений в балансе необходимых веществ, микроэлементов и витаминов необходимо регулярно проходить с ребенком плановые медицинские осмотры, назначенные врачом обследования, выполнять рекомендации и своевременно обращаться к специалистам в случае появления изменения в поведении или состоянии ребенка.

Нужен правильный микроклимат в квартире

Для комфортного самочувствия, нормализации дыхания и профилактики простудных заболеваний необходимо поддерживать в квартире оптимальный режим тепла (20-22 градусов) и влажности (50-60%), регулярно проводить влажную уборку и проветривать комнаты. Если в квартире есть кондиционер, увлажнители воздуха и т.п., необходимо своевременно проводить их чистку и замену фильтров.

Вакцинопрофилактика

Положительный эффект вакцин заключается в том, что они формируют иммунитет и тем самым предотвращают риски распространения заболеваний в коллективе и снижают вероятность их тяжелого течения. Очень важно прививать ребенка от всех инфекционных заболеваний согласно календарю профилактических прививок, а в случае временного медотвода от вакцинации — прививать ребенка сразу, как будет снят отвод. В преддверии эпидемического сезона необходимо ежегодно вакцинировать ребенка от гриппа. По оценкам экспертов, только детская вакцинация спасает более 4 млн каждый год.