Ребенок разбил губу: нужно ли обращаться к врачу

Ребенок постоянно познает мир, но иногда этот процесс сопровождается падениями и ушибами. Разбитая губа — частая неприятность, с которой сталкиваются родители.

Расскажем, как поступить, если ребенок разбил губу. источник: https://ru.freepik.com/

Стоит ли обращаться к врачу, если ребенок разбил губу? Новости СМИ2 Не всегда легко определить, насколько серьезна рана, и что следует предпринять. С педиатром Юлией Михайловой расскажем подробнее, что делать в таких случаях.

Что делать, если ребенок разбил губу

В первую очередь успокойтесь и оцените ситуацию. Ребенок расстроен, плачет и нуждается в вашей поддержке. Его нужно успокоить и дать понять, что все будет хорошо.

Оцените ситуацию

Осмотрите рану: насколько она глубока? Сильное ли кровотечение? Постарайтесь оценить глубину. Если рана поверхностная, то, скорее всего, обойдется без швов. Если же рана глубокая и края расходятся, то лучше обратиться к врачу (1).

Остановите кровотечение

Приложите чистую ткань к ране и аккуратно прижмите на несколько минут. Если кровотечение сильное, можно использовать лед, завернутый в ткань.

Промойте рану

Используйте чистую воду или неспиртовой антисептический раствор (например, Хлоргексидин или Мирамистин). Промывать рану нужно осторожно, чтобы не травмировать ее дополнительно.

Обработайте рану

Для этой цели подойдут противомикробные и противовоспалительные гели для применения на слизистой полости рта, разрешенные в детской практике, или антисептические кремы и мази, если рана снаружи.

При обработке разбитой губы не используйте йод или зеленку, так как они могут вызвать раздражение и ожог.

Как и чем правильно обрабатывать рану

Давайте расскажем подробнее о том, как правильно обработать рану, чтобы избежать осложнений:

остановите кровотечение — приложите чистый холодный компресс или лед, завернутый в ткань, на 10–15 минут;

аккуратно промокните рану чистой тканью или ватным тампоном, смоченным в чистой воде;

приложите стерильную повязку: если рана глубокая или кровоточит сильно, используйте стерильную повязку;

если рана покраснеет, отечет, станет горячей на ощупь или в ней появится гной, а также если у ребенка есть признаки сотрясения мозга (головокружение, тошнота, рвота), немедленно обратитесь к врачу.

Внутри полости рта

После обработки раны мягкой зубной щеткой почистите зубы и язык. Это поможет предотвратить развитие инфекции. На некоторое время избегайте приема твердой и острой пищи, чтобы не травмировать рану. Также рекомендуется пить много воды: это поможет предотвратить обезвоживание и ускорит заживление.

Снаружи губы

Очистите рану и нанесите антисептическую мазь. Это поможет предотвратить развитие инфекции и ускорит заживление.

Затем приложите лед, чтобы уменьшить отек и боль. Лед нужно завернуть в ткань, чтобы избежать обморожения.

Сколько заживает разбитая губа у ребенка

Время заживления зависит от нескольких факторов, и не существует единого ответа на вопрос, сколько именно дней это займет. Важно понимать, насколько серьезная рана. Также важен ее размер: чем больше площадь повреждения, тем больше потребуется времени на восстановление.

Возраст ребенка также играет роль: у малышей обменные процессы протекают быстрее, поэтому заживление происходит быстрее, чем у детей старшего возраста.

Нельзя забывать и о состоянии здоровья ребенка. Если у него есть какие-либо хронические заболевания или ослаблен иммунитет, процесс заживления может замедлиться.

Конечно, своевременная и правильная обработка раны значительно ускоряет процесс заживления. Очистка раны от грязи, обработка антисептиком и применение стерильных повязок — все это играет важную роль.

Обычно разбитая губа у ребенка заживает от трех до десяти дней (2). Однако если рана глубокая, сильно кровоточит или не заживает в течение этого времени, надо обратиться к врачу.

После любой травмы первым делом нужно успокоить ребенка. источник: https://ru.freepik.com/

Как ускорить процесс заживления

Ускорить процесс заживления поможет:

соблюдение гигиены: часто мойте руки, не трогайте рану грязными руками, чтобы избежать заражения;

употребление большого количества жидкости — это поможет избежать обезвоживания и ускорит регенерацию тканей;

правильное питание: включите в рацион продукты, богатые витамином С (цитрусовые, шиповник), а также витамином А (морковь, тыква);

сокращение физических нагрузок: это поможет избежать повторного травмирования.

Возможные осложнения после травмы губы (список)

Осложнения возникают редко, но не исключены (2). Вот наиболее распространенные варианты:

инфекция — если рана не была правильно обработана, может возникнуть инфекция. Ее признаки: покраснение, отек, боль, гной;

кровотечение: в некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство, особенно если кровотечение сильное и не останавливается;

шрамы: в некоторых случаях могут оставаться небольшие шрамы. Однако если рана была правильно обработана, они бывают, как правило, практически незаметны.

Когда нужно обращаться к врачу

Существуют ситуации, требующие немедленной медицинской помощи. Давайте расскажем о них подробнее.

Сильное кровотечение. Если кровь не останавливается в течение нескольких минут или кровотечение очень обильное, нужно немедленно обратиться к врачу. Глубокая рана. Если рана глубокая и края расходятся, возможно, понадобится наложение швов (3). Лучше всего проконсультироваться с врачом, чтобы он оценил ситуацию. Повышенная температура. Если у ребенка через некоторое время после травмы повысилась температура, это может быть признаком инфекции. Немедленно обратитесь к врачу, чтобы он назначил лечение. Сильная боль. Если ребенка мучает сильная боль, не проходящая после обработки раны, необходимо обратиться к врачу. Возможно, нужна дополнительная помощь. Незаживление раны. Если рана не заживает в течение десяти дней или же она выглядит воспаленной (красная, отечная, с гноем), нужно обратиться к врачу. Это может быть признаком инфекции.

Помните, что лучше перестраховаться и обратиться к врачу, чем игнорировать тревожные симптомы.

Помните, что лучше перестраховаться и обратиться к врачу, чем игнорировать тревожные симптомы. (источник: https://ru.freepik.com/

Мнение врача

Рассказывает наш эксперт Юлия Михайлова:

«Если рана неглубокая, она заживет достаточно быстро. На слизистой оболочке заживление происходит быстрее, так как в слюне содержатся природные заживляющие ферменты. Можно для профилактики инфекции использовать противомикробные и противовоспалительные стоматологические гели, а для наружных ран антисептические кремы и мази.

Если рана находится исключительно на слизистой оболочке и напоминает оторванный лоскут, его следует плотно прижать губами или языком и, не отпуская, срочно обратиться к врачу. Возможно, что и без помощи врача лоскут прирастет, так как слизистая заживает достаточно быстро, и швы накладывать не придется. Также незамедлительно нужно обратиться за медицинской помощью, если рана сквозная, повреждены зубы, отмечается не останавливающееся кровотечение. Помните, что самое важное — соблюдение гигиены. Поэтому если рана на слизистой оболочке полости рта, не игнорируйте чистку зубов: помогите ребенку аккуратно почистить зубы щеткой с мягкой щетиной. Не допускайте повторного травмирования раны».

Чек-лист: что делать, если ребенок разбил губу (список-саммари)

Если ребенок разбил губу нужно:

успокоить ребенка;

остановить кровотечение;

промыть рану и обработать рану;

при необходимости обратиться к врачу;

соблюдать гигиену;

питаться правильно;

избегать физических нагрузок.

Список источников:

1. Закиров Т. В., Пырьев А. А. «Особенности травмы слизистой оболочки полости рта у детей». 2015.

2. Муртазаев С. С., Махсумова С. С., Кодирова М. Т., Аббасова Д. Б., Адылова Ф. А. «Особенности течения острых и хронических травм слизистой оболочки полости рта у детей». 2021.

3. Шувалова Т. В., Брайловская Т. В. «Первично-восстановительные операции при повреждениях челюстно-лицевой области». 2008.