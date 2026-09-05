Заслуженный учитель Александр Снегуров: «Дайте школе отдохнуть от бесконечных новаций!»

Новый учебный год наступил, вместе с ним в школы традиционно нагрянули изменения в учебной программе.

Похоже, чиновники всерьез взялись за перекрой привычного нам школьного образования.

Теперь обществознание будет изучаться только в 9−11 классах, а на весь его курс отведется 170 часов, причем окончательный вариант изменений предполагает 136 часов, но вступит такое расписание в силу лишь через год. К слову, главным редактором новых учебников является зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Ударили изменения и по иностранным языкам. Теперь в 5−7 классах на них отведут 408 часов вместо 510. При этом в рамках сотрудничества с ОАЭ в ряде школ можно будет изучать арабский язык как второй. В 8−9-х классах нагрузка останется прежней.

Прежние предметы «усыхают», а новые вводятся. Теперь пятиклассники будут изучать «Духовно-нравственную культуру России» (ДНКР), по сути, это возвращение «Основ духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКР), но с обновленными форматом и названием.

Перемены коснулись и первоклассников. Самых маленьких освободили от домашних заданий. Отныне акцент делается на изучение материала за партой.

Ну и «гвоздь программы» изменений — оценки за поведение. Если в 2025 в рамках эксперимента их ставили в 7 регионах РФ, то теперь поведение учащихся 2−8 классов будет оцениваться по всей стране.

Шкала оценки такая: «образцовое», «допустимое» или «недопустимое». Если система покажет себя успешно, то с 2027−28 учебного года будут оценивать поведение с 1 по 11-й класс.

Похоже, идет тенденция возвращения к элементам советского образования. Оценки за поведение были отменены в 1989 году, а с 1991 в школах России вопросы дисциплины решались без отметок. Да и уменьшение часов иностранного языка уж больно напоминает его изучение в советское время, например, в 1988−89 годах на его изучение отводилось 2−3 урока в неделю в обычных школах.

Куда идет наше школьное образование и зачем программы так часто меняют?

Трансформация школьного образования объясняется 3 причинами, говорит доцент Кафедры политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Наталия Козьякова:

— Снижение нагрузки. Главная цель реформы — сбалансировать учебный план так, чтобы у школьников оставалось свободное время для отдыха, социализации и внеклассных занятий. Далее идет поиск баланса.

По заявлениям Минпроса, ведомство стремится сохранить объем критически важных уроков, одновременно создавая пространство для предметов, формирующих мировоззрение и гражданскую позицию.

Плюс усиление практической направленности. Образование делает упор на прикладные навыки, нужные во взрослой жизни: основы безопасности, оказание первой помощи и уверенное владение цифровыми инструментами.

«СП»: Интересно, кому эти перемены выгодны?

— Выигрывают от них школы и учителя: при грамотном внедрении это повышает практическую ценность знаний и снижает бюрократическую нагрузку на педагогов. Выгодно и родителям: появляются новые возможности выбора образовательных направлений, (например, возможность изучать арабский как второй иностранный там, где есть соответствующие специалисты).

Ну и государству: решается стратегическая задача воспитания социально ответственных граждан, укрепления традиционных ценностей и повышения общего уровня общественной безопасности.

«СП»: Будут ли эффективными оценки за поведение или же это очередная «мера на бумажке»?

— Тут ситуация двоякая. С одной стороны нарушения дисциплины станут сигналом для классного руководителя или психолога о необходимости оказать ученику поддержку, а еще они будут стимулом развивать умение работать в команде и разрешать конфликты.

С другой стороны, оценка может превратиться из инструмента поддержки в карательную меру. А еще размытые критерии создают риск несправедливости со стороны учителя. Не забывайте и про давление: если балл за поведение начнут учитывать при зачислении в профильные классы или военные училища, это станет дополнительным стрессовым фактором.

«СП»: Каково ваше мнение об этих переменах, чего от образования хотят?

— Перемены выглядят как системная попытка ответить на вызовы времени, отражающая запрос общества на воспитание личности с четкими ценностными ориентирами и сильной практической базой. Но успех этой инициативы полностью зависит от качества ее реализации на местах.

Стратегия перемен ясна: система ищет компромисс между передачей академических знаний и воспитательной функцией школы, но этот механизм пока требует очень тонкой настройки.

Побеседовала о тенденциях образования «СП» и с историком, кандидатом психологических наук, заслуженным учителем России Александром Снегуровым:

— Метания продолжатся, что может ввергнуть систему образования в новую фазу затяжного кризиса. Очередные инновации покроют «неотработанные» прежние, повысится градус напряжения, хаоса, невроза, разлада между всеми участниками учебно-воспитательного процесса.

Выгодно всё это прежде всего бюрократии и приспособленцам, людям, далёким от педагогики, не понимающим её сути, но очень заботящимся о собственном эго, карьере, статусе внутри клана, чванливым дилетантам и лукавым профессионалам.

«СП»: Чего хотят в результате получить от школьного образования? Что будет с ним дальше?

— Хотят соответствия каким-то надуманным, иллюзорным моделям, полнейшей зависимости от директив и протоколов, доминированию баллов, шаблона и липовой активности над благоразумием и педагогическими ценностями.

Если всё пойдёт в таком духе и темпе, то образованию грозят высокие риски — репутационные, содержательные, кадровые потери.

«СП»: Что вы скажете об оценках за поведение?

— Надо продолжить их тестирование, проведение замеров и свободного обсуждения результатов. Сомневаюсь в эффективности этой затеи без связи оценок за поведение с иными рычагами влияния на хулиганов, бессовестных, циничных ребят. Грубых нарушителей дисциплины надо выводить из школ на спецплощадки, сеть которых следует развивать. Это могут быть школы по моделям наших отечественных педагогов — Шацкого, Макаренко.

«СП»: Что нужно сделать, чтобы перемены в образовании реально приносили пользу, в чем нынешние школы реально нуждаются?

— Остановить вал инициатив, внедрить более или менее разумное, реалистичное, отсеять иллюзорное, искусственное, сиюминутное, архаичное.

Нужно дать школе период покоя, вменяемое и ответственное руководство, посильные ФГОСы, программы, финансирование, отойти от тезиса, что школа должна зарабатывать. Да, и стоит минимизировать диагностики, проверки, отчётность, открыть путь творческой инициативе, дать учителям достойный уровень жизни, безопасность, комфортную среду на рабочем месте, довести траты из бюджета на сферу образования хотя бы до 6%.