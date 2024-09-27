Должен «рычать» к 6 годам. Логопед рассказала о речевых нарушениях у детей

Развитие речи играет огромную роль в жизни каждого ребёнка. Этот инструмент позволяет выражать мысли и эмоции, общаться с другими людьми. От того, как ребёнок осваивает и владеет речевыми умениями, во многом зависят его интеллектуальное развитие, школьная успеваемость и самооценка.

Запустить механизм

К чему может привести невнимание к проблеме? Почему у детей бывают речевые нарушения? Когда родителям бить тревогу? Об этом рассказала

С каким вопросом чаще всего обращаются родители к логопедам? По опыту специалистов краевого центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, это запуск речи ребёнка. Мамы и папы переживают, когда их малыши не начинают говорить одновременно со сверстниками. Часто детей сравнивают со старшими братьями и сёстрами.

«От мам, которые приходят на приём мы нередко слышим: “Младший ребёнок молчит. А старший в это время уже рассказывал стихи. Что не так?”. Мы начинаем работать с ребёнком, выяснять причину, – рассказывает Виктория Динер. – На самом деле, сейчас есть тенденция, что дети долго молчат. У них нет потребности коммуницировать, заинтересованности в контакте, в том числе – зрительном, поскольку дома их понимают и без этого: мама знает, какую еду любит малыш, во что ему нравится одеваться. Зачем разговаривать?

Иногда в таких случаях проблема решается, когда ребёнок начинает ходить в детский сад. Там не знают его предпочтений, нужно каким-то образом сообщить о потребностях. Бывает и так, что причина молчания кроется в недостатке общения с родителями. Речь у ребёнка запускается через механизм повторения за взрослым действий, звуков, слов, эмоций и так далее. Этот важный период развития приходится на младенческий возраст».

prostooleh

Часто родители сравнивают младших детей со старшими в плане речевого развития. Фото:

Если общения нет, то и копировать некого. Потом достаточно сложно привить полноценную речь таким детям.

Также в краевой центр часто обращаются за помощью в освоении чтения и письма.

Навыки по возрасту

Когда и что ребёнок должен уметь? Исследователи вывели возрастные речевые нормы, которых придерживаются логопеды. Знать их полезно и родителям, хотя бы чтобы не паниковать лишний раз без повода.

«Первые слова должны появиться к году, к примеру: “мама”, “папа”, “дядя”, “ням-ням”. Примерно с двух лет начинает формироваться фразовая речь. Это умение ребёнка обратиться к кому-то, соединить два и более слов. Эта речь может быть ещё непонятной для окружающих. Мама, конечно, всегда разберёт, что говорит ребёнок. В три года речь уже должна быть понятна всем. К этому времени дети обычно умеют рассказывать о какой-то ситуации, договаривать стихи Агнии Барто, выражать свои просьбы, к примеру: “Мама, дай мне пить”.

К семи годам уровень требований к речевому развитию достаточно высокий. Это о правильном проговаривании всех звуков, умении слышать и различать их (этот процесс помогает осваивать чтение), письме. Значительно расширяется словарный запас, речь становится болееграмотной и самостоятельной. Рядом с ребёнком всегда есть специалисты, чья профессия связана с детством. Это няни, педагоги, педиатры, психологи», – говорит Виктория Динер.

У речевых нарушений может быть несколько причин. Одна из них – врождённые генетические заболевания, которые тормозят развитие. В этом случае необходимы специальные методы и приёмы коррекции. Вторая причина – осложнения во время родов. Здесь к решению проблемы обычно подключается целая команда специалистов, в числе которых могут быть невролог, стоматолог, остеопат. Логопед в таких ситуациях не ведущая, а помогающая сила. Спровоцировать речевые нарушения могут также социальный фактор (отсутствие общения) и хронические заболевания.

«Нередко дети не слышат, не различают и путают в письме звуки, буквы. Дело может быть в заболеваниях ЛОР-органов, к примеру, аденоидах. Ещё один момент: в жизни современного человека большое место занимает цифровое пространство. Мы теряем понимание, что с ребёнком в возрасте до трёх лет нужно просто общаться. Гаджеты не заменят такое взаимодействие. Ребёнок должен смотреть на лицо взрослого, чтобы видеть эмоции, артикуляцию, подражать. Я не отговариваю от мультиков, но эмоционально-личностное общение должно быть», – говорит эксперт.

Стоит ли медлить?

Ребёнку, чтобы научиться говорить, необходимо живое общение с родителями. Фото:

Бывает, что родители не придают особо значения нарушениям речи у детей. «Ну картавит немного и ладно. Само пройдёт», считают некоторые мамы и папы. Правильная ли это тактика? Что будет, если своевременно не обратиться к специалисту? Это вопрос неоднозначный.

«Если касаться недостатков произношения, часто они встречаются и у взрослых. При этом одни люди не обращают на это внимания, привыкают к своему произношению, живут полной жизнью, общаются, чувствуют себя комфортно, другие – стесняются дефектов речи и замыкаются, самооценка снижается. Всё зависит от конкретного человека. Когда нарушения мешают ребёнку что-то донести до окружающих, он нередко начинает плакать, злиться, проявлять агрессию. Нужно учитывать и тот факт, что исправить некоторые нарушения легче сразу. Возьмём для примера звук «р». Он формируется позже всех и должен правильно произноситься к пяти-шести годам.

Чтобы «завести» язык, который должен дрожать для этого звука, необходима хорошая подвижность органов артикуляции, чего нет, допустим, у ребенка в три года. Потому умение формируется постепенно. Иногда бывает, что у трёхлетнего ребёнка получается горловой звук «р», а в шесть лет родители приводят его и просят исправить произношение. Но в такой ситуации с нарушением работать намного труднее, потому что моторный навык уже закреплён. Конечно, если родители становятся нашими союзниками, дома закрепляют правильное произношение, поправляют ребёнка, тогда успех приходит быстрее», – рассказывает Виктория Динер.

Могут ли родители сами исправить неправильное произношение у ребёнка? Да, говорит эксперт, но при условии, что малыш здоров: нервная система в норме, у губ и языка хорошая подвижность, нет физиологических особенностей, например, укороченной подъязычной уздечки (её либо подрезают, либо развивают с помощью упражнений), хронических заболеваний, которые ослабляют организм и заставляют нервную систему работать в эконом режиме.

Кроме того, родители должны понимать, как именно можно исправить нарушение. Для этого лучше проконсультироваться со специалистом. Можно обратиться к логопеду в детском саду или школе. Также во всех районах города Перми и в округах региона есть центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

«Наше дело увидеть тот приём, который ребёнок возьмёт и с удовольствием отработает. Какие упражнения можно делать дома? Классический вариант – артикуляционная гимнастика “Сказки о весёлом Язычке”. Её можно найти в интернете. Гимнастика для языка и губ превращается в интересный сюжет. Можно цокать языком как лошадка. Ещё один вариант – надувать мыльные пузыри: это учит правильно складывать губы в трубочку и формировать выдох, на котором мы произносим все слова.

«Если касаться недостатков произношения, часто они встречаются и у взрослых. При этом одни люди не обращают на это внимания, привыкают к своему произношению, живут полной жизнью, общаются, чувствуют себя комфортно, другие – стесняются дефектов речи и замыкаются, самооценка снижается. Всё зависит от конкретного человека. Когда нарушения мешают ребёнку что-то донести до окружающих, он нередко начинает плакать, злиться, проявлять агрессию. Нужно учитывать и тот факт, что исправить некоторые нарушения легче сразу».

Желательно приближать артикуляционную гимнастику к нашей обыденной жизни. Например, можно намазать верхнюю, а потом и нижнюю губу ребёнка сметаной и попросить облизать. Другое упражнение: на выпуклую часть ложки капаем варенье и предлагаем съесть. Для этого придётся сделать язык широким. Затем можно капнуть варенье на вогнутую часть. Чтобы достать его, придётся вытянуть язык», – говорит Виктория Динер.

Если ребёнок не выполняет упражнения, нужно искать причину. Для этого есть логопеды, неврологи, психологи.

При нормальном развитии, у ребёнка всегда должна быть динамика развития. Если родители её не замечают – необходимо опять же обратиться к врачу.