Фейхоа — суперфрукт в сезон простуд: поддержит щитовидку, мозг и иммунитет. Как есть, чтобы не навредить

Фейхоа появляется на прилавках именно тогда, когда организм особенно уязвим — в ноябре–декабре. Мало кто обращает на неё внимание: кисловатая, зелёная, с непривычной консистенцией. А зря. За скромной внешностью скрывается настоящая «аптека в кожуре» — и всё это без таблеток, всего за одну ягоду в день.

Почему фейхоа — не просто экзотика, а польза на вес золота?

Поддерживает щитовидку — без йодомаринов

Фейхоа — один из самых богатых растительных источников йода. В спелых плодах его почти столько же, сколько в морской капусте. А йод — это «топливо» для щитовидной железы: без него снижается энергия, падает настроение, тормозится обмен веществ.

Для кого важно: кто живёт не у моря, чувствует усталость, сухость кожи, замедленный пульс.

Укрепляет иммунитет — как натуральный «антивирус»

В фейхоа много витамина C, антиоксидантов и органических кислот. Они не только помогают быстрее справиться с простудой, но и уменьшают риск заболеть. Плюс — улучшают состояние кожи и замедляют старение клеток.

«Заряжает» мозг и нервы

Благодаря витаминам группы B, йоду и полифенолам фейхоа улучшает концентрацию, память и снижает тревожность. Особенно актуально в конце года — когда усталость накопилась, а нагрузка не спадает.

Налаживает пищеварение — мягко и без слабительных

Пищевые волокна и пектины в фейхоа мягко нормализуют стул, выводят токсины и поддерживают полезную микрофлору. А органические кислоты помогают лучше переваривать пищу — особенно жирную и тяжёлую.

Дополнительные плюсы:

стабилизирует давление (благодаря калию),

улучшает состояние кожи и волос,

помогает контролировать вес — всего 49 ккал на 100 г, но при этом даёт чувство сытости.

Как есть фейхоа — просто и вкусно

В чистом виде — разрежьте пополам, достаньте мякоть ложкой. Спелая ягода — ароматная, желеобразная, с лёгкой кислинкой.

Когда фейхоа — не в помощь, а риск?

Не употребляйте или проконсультируйтесь с врачом при:

аллергии (особенно на йодсодержащие продукты),

Норма для взрослых: 2–3 ягоды в день (примерно 100–150 г). Больше — риск передоза йода и расстройства ЖКТ.

Совет на зиму

Начните есть фейхоа сейчас — в ноябре–декабре. Это как «вакцинация» через питание: вы поддержите щитовидку, укрепите иммунитет и защитите мозг от зимней усталости — без таблеток, без усилий, просто добавив одну зелёную ягоду в день.

Фейхоа — разумный выбор тех, кто заботится о себе всерьёз.