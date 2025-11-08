Не хочу учиться. Как помочь ребенку ходить в школу с удовольствием

Среди причин, по которым ребёнок не любит школу, могут быть как конфликты с учителями и одноклассниками, так и родительский настрой.

Адаптация к школе давным-давно должна была закончиться, но ваш ребёнок так и не привык к учёбе. По утрам, особенно в понедельник, его не поднять, и лишь к пятнице настроение улучшается.

Наш эксперт — детский и семейный психолог Елена Маракаткина.

Меняем установки

Чтобы разобраться, что именно вы транслируете детям, по­пробуйте применить следующую практику. Возьмите лист бумаги, разделите его вертикальной полосой пополам. Левая сторона — прошлое, правая — будущее. Слева выпишите всё, о чём вы сейчас переживаете. Например, боитесь, что ребёнок будет учиться на двойки и стесняться отвечать перед классом, не сможет завести друзей, его будут обижать одноклассники, невзлюбят учителя, на уроке физкультуры он не сможет подтянуться или сделать кувырок, и над ним будут смеяться. Прочтите написанное и внизу цветными карандашами нарисуйте свои эмоции по этому поводу.

На второй половине листа напротив каждой негативной фразы укажите её позитивную версию. Там, где про двойки, напишите, что ребёнок будет получать 4 и 5 (ведь по каким-то предметам так и будет). И дальше: друзья у него непременно появятся, обязательно найдётся любимый учитель, сын отлично бегает, а кувыркаться, возможно, скоро научится. Перечитайте написанное и нарисуйте новую картинку — наверняка совсем другими цветами и узорами.

А теперь оторвите «плохую» левую половину листа и сохраните «хорошую», правую.

Хвалить полезно

Можете повесить её где-то на видном месте, чтобы она всегда была перед глазами.

Потом на отдельном листе выпишите всё хорошее, что вы знаете про школу, в которую ходит ваш ребёнок, про учителей, которые произвели на вас приятное впечатление, про вкусные булочки в буфете, про красивый ремонт в классе и вежливых одноклассников. Пусть это будут даже незначительные мелочи, но приятные.

А внизу перечислите все положительные черты и умения вашего ребёнка, не фокусируясь на его недостатках. Вспомните, что он добрый, щедрый, отлично танцует или поёт, умеет готовить вкусные бутерброды или дрессировать собак.

Этот листок повесьте в комнате школьника рядом с его письменным столом. Если узнаете или вспомните ещё что-то позитивное, что можно добавить в этот лист, смело дописывайте.

Важно

Среди причин, по которым ребёнок не любит школу, могут быть как конфликты с учителями и одноклассниками, так и родительский настрой. Зачастую мамы и папы проецируют на детей свой негативный опыт. При этом родители могут говорить правильные слова о важности образования, о дружбе. Но если внутри них сидит испуганный и отверженный малыш, который помнит, как ему было плохо в школе, то этот завуалированный посыл будет считывать их ребёнок.