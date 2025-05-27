Занятия спортом и эмоциональная гибкость у детей

Когда ребенок достигает возраста 5-6 лет, родители часто задумываются о том, чтобы отдать его в спортивную секцию. И это разумное решение. Недавнее исследование канадских психологов показало, что дети, которые проявляют физическую активность в младшем возрасте, в возрасте 12 лет менее подвержены эмоциональным проблемам, чем их сверстники.

«Все родители хотят воспитать своего ребенка эмоционально устойчивым, - говорит инициатор исследования, профессор психологии Монреальского университета Фредерик Бриер. - Младший школьный возраст очень важен для развития эмоциональной гибкости и умения приспосабливаться».

Бриер утверждает, что физическая активность имеет для детей множество преимуществ. Всем родителям хорошо известно, как вреден для ребенка малоподвижный образ жизни. Однако, кроме этого, подвижные игры и занятия спортом развивают ребенка физически и умственно. И многие родители инстинктивно догадываются об этом.

Это предположение было проверено канадскими учеными в ходе исследования, в котором приняли участие канадские дети школьного возраста.

Суть исследования заключалась в том, что ученые наблюдали за детьми с момента рождения до 12-летнего возраста. Ученые хотели выяснить, влияют ли постоянные занятия спортом в возрасте от 6 до 10 лет на уровень стресса, тревожности, застенчивости и социальной изоляции в возрасте 12 лет, когда у ребенка возникает повышенный риск таких эмоциональных состояний.

Наблюдение за детьми проводилось с момента рождения, чтобы ученые могли тщательно исследовать семейные условия, которые могли повлиять на эмоциональное развитие ребенка.

В период, когда участникам исследования было от 6 до 10 лет, их родители сообщали, занимался ли их ребенок спортом или другими видами физической активности. Когда дети достигали 12-летнего возраста, учителя сообщали об уровне стресса, тревожности, стеснительности и социальной изоляции, который они испытывают.

В результате исследования было установлено, что дети, которые в возрасте от 6 до 10 лет регулярно занимались спортом, реже страдали от эмоциональных проблем в 12-летнем возрасте, чем их сверстники, которые не занимались спортом регулярно. Такие особенности никак не были связаны ни с семейными условиями, в которых воспитывались дети, принимавшие участие в эксперименте, ни с индивидуальными особенностями их психики.

Фредерик Бриер утверждает: «В результате исследования мы пришли к выводу, что активные занятия детей спортом способствуют их всестороннему развитию. Физическая активность приносит большую пользу не только в плане физического развития, но и формирования социальных навыков, и эмоциональной устойчивости.

Эмоциональная устойчивость крайне важна для детей, которые переходят от начальной к средней школе, потому что в этот период перед ними возникают более сложные задачи. Поэтому призыв к родителям поддерживать физическую активность своих детей – это не просто дань моде, а вполне обоснованная рекомендация, которая принесет ребенку большую пользу».