РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 210 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Попов
    Уважаемые! Пока Верховный Главнокомандующий Не Отдаст Приказ ВКС(!) и Бомбардировочной Авиации(!) - "УНИЧТОЖИТЬ Погра...Упала на дочь и п...
  • Сергей Дудник
    "Анна Арутюнян, психолог-консультант, с­пециалист по детско-родительским отношениям" - у такого "специалиста" свои де...Кто в доме хозяин...
  • ММ
    Крайне неудобные методы. Есть Word и любой текст форматируется в узкую вертикальную полоску. Читается сверху вниз. По...Как научить ребен...

5 фраз, которые лучше не говорить мамам в декрете

Если кажется, что общаться с недавно родившей женщиной невыносимо, то это вам не кажется. Ждите: скоро гормоны придут в норму, она привыкнет к роли мамы и сможет адекватно реагировать на простое человеческое любопытство. Вот пять взрывоопасных фраз – будьте с ними поосторожней.
источник: Freepik

«Везет тебе, дома сидишь»

Так «смешно» пошутить могут только бездетные люди.

Любой обладатель пухлощекого младенца знает, что мало какая работа по тяжести и ответственности сравнится с декретом. Круглосуточное обслуживание малыша требует самоотверженности, выносливости и дисциплины. Причем эти жертвы пока не про любовь: первые месяцы конструкция держится исключительно на инстинктах, гормонах и доброй воле.

Когда офисные нимфы выключают компьютер и забывают о работе до утра, молодая мать глубоко вздыхает и идет в пятый раз мыть драгоценную детскую попу. Ее ждет остывший чай, гора неглаженного белья и бессонная ночь. Аж слезы наворачиваются, а вы говорите «везет».

«Когда за вторым?»

Женщина еще не отошла от родов, не поняла, как это — быть матерью, а ее уже терзают вопросами о втором. Дальше — больше. Начинаются советы, диапазон которых впечатляет: от «не затягивайте, лучше сразу отстреляться», до «с погодками тяжело, подождите хотя бы три года». Та же музыка, только потише, звучит при рождении второго, третьего и последующих детей. Выглядит это примерно так: «Где три, там и четыре!»

Совещательный или даже решающий голос при планировании семьи вы имеете только в двух случаях: если регулярно сидите с уже рожденным малышом или содержите эту семью. В остальных случаях советовать неуместно.

«А мой в это время уже голову держал»

Сравнение младенца с кем-то не в его пользу невероятно раздражает. Дети развиваются в своем темпе: два трехмесячных малыша могут обладать разными навыками, но при этом оба будут здоровы и прекрасны. Молодая женщина не всегда это осознает и принимает любую болтовню слишком близко к сердцу. Потом придумывает проблему и начинает ее решать, или грустить — в зависимости от характера.

источник: Freepik

Первые месяцы после родов — наиболее тревожные для матери, берегите ее нервную систему и ваши отношения. Просто повторяйте: «Какой прекрасный ребенок! Ты хорошая мама. Вам повезло друг с другом». Все, вы в домике.

«Теперь вам девочку надо»

Или мальчика — для комплекта. Комплект подбирается в обратной зависимости от пола новорожденного. Неважно, что родители девять месяцев мечтали о девочке, обязательно найдется добрый человек, который полушутя скажет: «Папа, наверное, мальчика хотел? Теперь придется идти за сыночком».

Если у вас родился третий мальчик, то только ленивый не пошутит про футбольную команду. И добавит: «Маме теперь нужна помощница». Особенно больно слышать такие слова, если родители в глубине души мечтали о ребенке противоположного пола. Как будто можно было выбрать, а они этого не сделали.

«Ты хоть высыпаешься?»

Есть такой анекдот:

— Ты высыпаешься по ночам?

— Куда высыпаюсь?

— Понятно.

Про молодую маму тоже все понятно  не высыпается. Режима у малыша пока нет, по ночам его мучают колики, он то проголодался, то покакал, то хочет на ручки. Каждый первый новорожденный плачет много и с удовольствием. А мама по неопытности еще не различает пятьдесят оттенков рыданий. Пока переберет все варианты — вот и ночь прошла.

Если не любите дежурные фразы, а хотите всерьез помочь подруге, то берите коляску с младенцем и идите в парк. А она пока пусть поспит.

Екатерина Мазеина
Редактор, мама двух девочек
Ссылка на первоисточник
семья

Картина дня

наверх