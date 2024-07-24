5 фраз, которые лучше не говорить мамам в декрете

«Везет тебе, дома сидишь»
Так «смешно» пошутить могут только бездетные люди.
Когда офисные нимфы выключают компьютер и забывают о работе до утра, молодая мать глубоко вздыхает и идет в пятый раз мыть драгоценную детскую попу. Ее ждет остывший чай, гора неглаженного белья и бессонная ночь. Аж слезы наворачиваются, а вы говорите «везет».
«Когда за вторым?»
Женщина еще не отошла от родов, не поняла, как это — быть матерью, а ее уже терзают вопросами о втором. Дальше — больше. Начинаются советы, диапазон которых впечатляет: от «не затягивайте, лучше сразу отстреляться», до «с погодками тяжело, подождите хотя бы три года». Та же музыка, только потише, звучит при рождении второго, третьего и последующих детей. Выглядит это примерно так: «Где три, там и четыре!»
Совещательный или даже решающий голос при планировании семьи вы имеете только в двух случаях: если регулярно сидите с уже рожденным малышом или содержите эту семью. В остальных случаях советовать неуместно.
«А мой в это время уже голову держал»
Сравнение младенца с кем-то не в его пользу невероятно раздражает. Дети развиваются в своем темпе: два трехмесячных малыша могут обладать разными навыками, но при этом оба будут здоровы и прекрасны. Молодая женщина не всегда это осознает и принимает любую болтовню слишком близко к сердцу. Потом придумывает проблему и начинает ее решать, или грустить — в зависимости от характера.
Первые месяцы после родов — наиболее тревожные для матери, берегите ее нервную систему и ваши отношения. Просто повторяйте: «Какой прекрасный ребенок! Ты хорошая мама. Вам повезло друг с другом». Все, вы в домике.
«Теперь вам девочку надо»
Или мальчика — для комплекта. Комплект подбирается в обратной зависимости от пола новорожденного. Неважно, что родители девять месяцев мечтали о девочке, обязательно найдется добрый человек, который полушутя скажет: «Папа, наверное, мальчика хотел? Теперь придется идти за сыночком».
Если у вас родился третий мальчик, то только ленивый не пошутит про футбольную команду. И добавит: «Маме теперь нужна помощница». Особенно больно слышать такие слова, если родители в глубине души мечтали о ребенке противоположного пола. Как будто можно было выбрать, а они этого не сделали.
«Ты хоть высыпаешься?»
Есть такой анекдот:
— Куда высыпаюсь?
— Понятно.
Про молодую маму тоже все понятно — не высыпается. Режима у малыша пока нет, по ночам его мучают колики, он то проголодался, то покакал, то хочет на ручки. Каждый первый новорожденный плачет много и с удовольствием. А мама по неопытности еще не различает пятьдесят оттенков рыданий. Пока переберет все варианты — вот и ночь прошла.
Если не любите дежурные фразы, а хотите всерьез помочь подруге, то берите коляску с младенцем и идите в парк. А она пока пусть поспит.
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