5 фраз, которые лучше не говорить мамам в декрете

Женщина еще не отошла от родов, не поняла, как это — быть матерью, а ее уже терзают вопросами о втором. Дальше — больше. Начинаются советы, диапазон которых впечатляет: от «не затягивайте, лучше сразу отстреляться», до «с погодками тяжело, подождите хотя бы три года». Та же музыка, только потише, звучит при рождении второго, третьего и последующих детей. Выглядит это примерно так: «Где три, там и четыре!»