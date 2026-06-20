Крысиный яд в детском питании. Эксперт о том, как не дать отраву малышу

На что обращать внимание при покупке продуктов питания для детей, чтобы не навредить ребенку, aif.ru рассказала руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова.

Покупая продукты для питания детей, мы априори считаем, что в них всё должно быть на высшем уровне: начиная от состава и заканчивая упаковкой. Но на деле так происходит не всегда. В последнее время появилось немало нареканий и в отношении этой особой категории пищевой продукции.

От плесени до крысиного яда

Бывают совсем вопиющие случаи! Так, этой весной один из ведущих российских ритейлеров снял с продажи детское пюре немецкой фирмы на фоне информации о возможном наличии в продукции крысиного яда.

В начале года Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию и продажу на территории страны ввезенных ранее партий некоторых марок некачественных детских молочных смесей и смесей для лечебного питания. А недавно, по словам эксперта, в соцсетях появились жалобы на детские пюре с признаками плесени и неприятного запаха, несмотря на нормальные сроки годности и условия хранения.

Конечно, такие ситуации нельзя назвать массовыми, но каждый подобный случай требует самого серьезного внимания, поскольку речь идет о здоровье детей.

«Важно понимать, что причиной появления проблем может быть не только производственный брак, — объясняет эксперт. — Иногда нарушения происходят во время транспортировки или хранения продукции.

Не доверяй, а проверяй

Например, если упаковка была повреждена или продукт долгое время находился при неподходящей температуре, это может повлиять на его качество и безопасность. Поэтому родителям стоит взять за правило внимательно осматривать детское питание еще в магазине».

По словам Анищенковой, при покупке продуктов для детского питания недостаточно посмотреть срок годности продукта, также надо убедиться, что упаковка не повреждена. Если речь идет о стеклянной баночке, крышка должна быть ровной, без вздутий, вмятин и следов вскрытия. У мягких, картонных упаковок не должно быть проколов, потертостей или нарушений герметичности.

Стоит обратить внимание и на то, как хранится продукция в магазине. Детское питание не должно стоять рядом с источниками тепла, под яркими лампами или в местах с повышенной влажностью. Если упаковка выглядит подозрительно или вызывает сомнения, лучше выбрать другой товар.

«Отдельно стоит сказать о месте покупки детского питания. Наиболее безопасный вариант — крупные торговые сети, специализированные магазины товаров для детей, аптеки и официальные интернет-магазины производителей или ритейлеров, которые соблюдают требования к хранению продукции, — уточняет эксперт. — К покупке детского питания на маркетплейсах следует подходить осторожно. Обращайте внимание на продавца, рейтинг, отзывы покупателей и информацию о поставщике. Если товар продается по подозрительно низкой цене или поставляется неизвестным продавцом без понятного происхождения продукции, от такой покупки лучше отказаться».

Также, по мнению Анищенковой, особую осторожность следует проявлять при покупке детского питания через сервисы частных объявлений, с рук, на стихийных рынках или у частных перекупщиков. В таких случаях практически невозможно проверить условия хранения продукции, соблюдение температурного режима и подлинность товара. Риски для здоровья ребенка здесь существенно выше.

Ложечку за маму!

Даже после покупки не стоит терять бдительность. Перед тем, как дать питание ребенку, желательно оценить его внешний вид и запах. Любые признаки плесени, расслоения, изменения цвета или нехарактерный запах — повод сразу отказаться от использования продукта.

Многие родители задаются вопросом, нужно ли пробовать детское питание перед тем, как дать его малышу. «Визуальная оценка и проверка запаха действительно необходимы, — считает эксперт, — однако важно понимать, что отсутствие неприятного запаха или постороннего привкуса не всегда гарантирует безопасность продукта. Некоторые виды микробиологической порчи или загрязнения могут не проявляться очевидными внешними признаками. Тем не менее, перед кормлением стоит обязательно осмотреть содержимое упаковки. Для пюре тревожными сигналами могут быть пузырьки газа, нехарактерное расслоение, изменение цвета, наличие темных или светлых вкраплений, следы плесени, кислый или затхлый запах. Для молочных смесей — комки, изменение цвета порошка, повышенная влажность, посторонний запах. Для детских соков и напитков — помутнение, осадок, вспенивание или изменение цвета»

Еще одно важное правило касается гигиены во время кормления. Не рекомендуется пробовать детское питание той же ложкой, которой затем кормят ребенка. Со слюной взрослого в продукт могут попасть микроорганизмы, которые начинают активно размножаться, особенно если упаковка уже вскрыта. По этой же причине не стоит докармливать ребенка остатками питания из баночки или пауча спустя несколько часов после начала кормления, если продукт уже контактировал со слюной (пауч или дой-пак — мягкая упаковка с крышечкой, из которой удобно есть фруктовые или овощные пюре прямо на ходу, выдавливая их — прим. ред.). После вскрытия упаковки необходимо строго соблюдать рекомендации производителя по срокам хранения и по возможности перекладывать необходимую порцию в отдельную чистую посуду.

Первая помощь при отравлении

Если ребенок все же съел испорченный продукт, и после этого у него появились симптомы недомогания — тошнота, рвота, диарея, боли в животе, повышение температуры, слабость или аллергическая реакция, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. При выраженных симптомах лучше сразу вызвать скорую помощь. Чем меньше ребёнок, тем быстрее у него может развиться опасное для жизни обезвоживание. Поэтому никакого самолечения и выжидательной тактики!

До приезда врача важно следить за тем, чтобы ребенок получал достаточно жидкости, особенно если есть рвота или диарея. Не стоит самостоятельно назначать лекарства или пытаться лечить пищевое отравление народными методами. В такой ситуации гораздо важнее быстро получить квалифицированную медицинскую помощь.

Еще один важный совет от эксперта — сохранить упаковку, чек и остатки продукта. Эта информация может понадобиться врачам для оценки ситуации, а также поможет контролирующим органам установить причины произошедшего и предотвратить повторение подобных инцидентов.

«Полностью исключить риски невозможно, но внимательное отношение к выбору и хранению детского питания позволяет значительно снизить вероятность того, что ребенок попробует опасный продукт», — предупреждает Анищенкова.