Мясной гуляш с подливкой и картофельным пюре, как в садике

Мясной гуляш с подливкой и картофельным пюре, как в садике

 
 
Сложность: средняя
Кухня: Домашняя кухня

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • говядина
    500 г
  • морковь
    1 шт.
  • лук репчатый
    1 головка
  • сметана
    1 ст.л.
  • мука
    1 ст.л.
  • томатная паста
    1 ч.л.
  • лавровый лист
  • соль

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

  • 1 Небольшими кусочками нарезать мясо, обжарить, (можно и не обжаривать, а налить к нему немного кипятка).
    Добавить растительное масло и протушить с порезанным луком и тертой морковью на несильном огне. Долить воды (приблизительно полкилограмма мяса стакан воды), тушить, пока мясо не будет мягким. Готовность проверять вилкой или ножом. Во время тушения мясо должно быть немного прикрыто образовавшимся бульоном.
  • 2 Где-то за 10 минут до готовности, посыпать солью, положить 1 лавровый лист, несколько штук перца-горошка. Развести на полстакана воды чайную ложку томатной пасты, столовую ложку муки и сметаны (можно и без сметаны). Хорошо перемешать, чтобы не было комков, лучше всего это сделать вилкой. Постоянно мешая гуляш, влить в него смесь из стакана. Он сразу начнет густеть.
  • 3 Потушить еще минут 5 или 10. Отварить картофель в подсоленной воде. Потом слить ее, но не всю, а немного воды оставить на дне. Хорошо картофель помять, когда она уже будет хорошо размята, добавить туда молоко горячее, масло и соль по вкусу. Мясной гуляш с подливкой и картофельным пюре, как в садике можно подавать.

СОВЕТ

Мясо может быть разное, потому время приготовления тоже будет разным, но не меньше 1 часа (если говядина или свинина), птица займет меньше времени на приготовление. Если во время тушения мяса, вода выкипела, то нужно ее доливать.

Если гуляш получается густой, то его можно развести кипятком.

рецепты
