Мясной гуляш с подливкой и картофельным пюре, как в садике

СОВЕТ

Мясо может быть разное, потому время приготовления тоже будет разным, но не меньше 1 часа (если говядина или свинина), птица займет меньше времени на приготовление. Если во время тушения мяса, вода выкипела, то нужно ее доливать.

Если гуляш получается густой, то его можно развести кипятком.