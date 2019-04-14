Сложность: средняя
Кухня: Домашняя кухня
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- говядина500 г
- морковь1 шт.
- лук репчатый1 головка
- сметана1 ст.л.
- мука1 ст.л.
- томатная паста1 ч.л.
- лавровый лист
- соль
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
- 1 Небольшими кусочками нарезать мясо, обжарить, (можно и не обжаривать, а налить к нему немного кипятка).
- 2 Где-то за 10 минут до готовности, посыпать солью, положить 1 лавровый лист, несколько штук перца-горошка. Развести на полстакана воды чайную ложку томатной пасты, столовую ложку муки и сметаны (можно и без сметаны). Хорошо перемешать, чтобы не было комков, лучше всего это сделать вилкой. Постоянно мешая гуляш, влить в него смесь из стакана. Он сразу начнет густеть.
- 3 Потушить еще минут 5 или 10. Отварить картофель в подсоленной воде. Потом слить ее, но не всю, а немного воды оставить на дне. Хорошо картофель помять, когда она уже будет хорошо размята, добавить туда молоко горячее, масло и соль по вкусу. Мясной гуляш с подливкой и картофельным пюре, как в садике можно подавать.
Свежие комментарии