ОТСТРАНЕНИЕ НЕПРИВИТЫХ ШКОЛЬНИКОВ ОТ УЧЁБЫ АНТИКОНСТИТУЦИОННО

Предложение главного эпидемиолога Пермского края отстранять от учёбы непривитых детей – исключительно личное мнение этого господина, которое противоречит правовым нормам России.

Подобные ограничения в нашей стране могут действовать лишь для некоторых профессий. Прививки необходимы работникам сфер транспорта, услуг, медицины. То есть везде, где идёт очень плотное общение с людьми. Например – в кафе, ресторанах, сфере сбыта. Там работники действительно должны подлежать вакцинации при определённых обстоятельствах. Это регулируется и федеральными, и региональными постановлениями. В Москве Собянин ещё летом подписал последнюю редакцию соответствующего указа.

Совсем недавно как раз я разбирала, какие основания у нас есть в трудовом законодательстве для отстранения от работы при отсутствии прививки – занималась этим в связи с тем, что в Питере это носит массовый характер. И вот там в соответствующей статье перечислены условия. Например – если работник явился в состоянии алкогольного опьянения. Есть и другие. А в последнем пункте скромненько написано: "иные указания в законодательстве". Ограничения работать без входящих в перечни прививок представителям ряда профессий действительно прописаны, причём задолго до пандемии.

Правда, пока на руки ещё никто не получал официальных уведомлений об отстранении именно на этом основании. По крайней мере я таких документов не видела и не знаю, кто из работодателей умудрился состряпать подобные акты и на какую норму законодательства они при этом сослались: на приказ главы города или ещё на кого-то.

В любом случае, главная база, на которую могут опираться руководители в таких случаях, – это трудовое законодательство России. Но оно не имеет никакого отношения к обучению детей! В нашей стране образование – право граждан, закреплённое в Конституции, оно не может быть ограничено. Ни про какие прививки и связанные с ними допуски к обучению в нашем законодательстве не сказано. Единственным условием, при котором вакцинация может стать обязательной для всех граждан, включая детей – введение в связи с эпидемией чрезвычайной ситуации. Но ещё никто из региональных глав, даже когда пандемия только начиналась и вводились первые локдауны, не взял на себя смелость вводить ЧС на своей территории.

Поэтому до тех пор, пока чрезвычайное положение введено не будет, отстранять от обучения ребёнка в средней школе или переводить его без согласия родителя на удалённое обучение никто не имеет права. Это антиконституционно.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.