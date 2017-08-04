Конспект ООД «Синичкин день» для детей подготовительной к школе группы
Задачи образовательных областей
«Познавательное развитие»: закреплять представления детей об оседлых и кочующих птицах (внешний вид, название, среда обитания, голос, пища); упражнять в нахождении общих и отличительных признаков птиц (внешность); уточнить представление дошкольников о том, как человек может заботиться о пернатых.
«Речевое развитие»: развивать связную речь детей в процессе сравнительной характеристики птиц, активизировать словарь: снегирь, свиристель, сойка, щегол, синица, ворона, воробей, сорока; знакомить с загадками и пословицами о птицах.
«Физическое развитие»: упражнять в беге врассыпную.
Логика образовательной деятельности
Ребята, сегодня, 12 ноября, по народному календарю Синичкин праздник (Зиновий-синичник). С этим днём связан прилёт птиц-зимников (прилетающих к нам зимовать).
Каких из них вы знаете? Вам помогут разрезные картинки. Соберите свою картинку и назовите птицу (синица, щегол, снегирь, сойка, свиристель).
Послушайте пословицы о птичке-синичке:
Не велика птичка-синичка, и та свой праздник помнит.
Не много зинька ест-пьёт, а весело живёт. [2]
Давайте попробуем их повторить и запомнить.
А теперь я хочу прочесть вам стихотворение А. Яшина «Покормите птиц зимой».
Покормите птиц зимой.
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо,
Не богаты их корма.
Горсть зерна нужна,
Горсть одна –
И не страшна,
Будет им зима.
Сколько гибнет их – не счесть,
Видеть тяжело,
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.
Разве можно забывать:
Улететь могли,
А остались зимовать
Заодно с людьми.
Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну. [5]
Какое настроение вызывают у вас эти строки? Почему?
От чего птицы гибнут в холода?
Как мы можем им помочь?
Давайте устроим «Птичью столовую» (дидактическая игра).
Каждой птице вы должны найти угощение по вкусу.
Содержание картинок: воробей, ворона, синица, снегирь, свиристель, щегол, сойка, сало, хлеб, ягоды рябина, шиповника, калины, семечки подсолнуха, жёлуди.
А теперь, дети, вы сами превратитесь в птиц (подвижная игра «Птички в гнёздах»).
Дети бегают по групповой комнате, изображая летающих птиц. По сигналу: «В гнёзда!» ребята занимают обручи, разложенные на полу.
Умеете ли вы отгадывать загадки? Попробуйте определить, о какой птице пойдёт речь.
А. Ясноокий
Как в лесу похолодает,
Птички в город прилетают.
Грудкой жёлтой всем знакомы.
Ищут сало на балконах.
Часто в окна к нам стучат,
И пронзительно свистят.
(Синицы) [9]
И. Захарова
Кто сидит в тенистом парке
На рябиновых ветвях?
Красногрудый, в чёрной шапке,
Сзади крылышки блестят?
(Снегирь) [7]
Эти птички с хохолком
И красивые при том,
На рябину прилетели,
Птички эти…
(Свиристели) [8]
Синих крылышек красу
Разглядеть нельзя в лесу.
По сучкам порхает бойко
С резким хриплым криком…
(Сойка) [6]
Белее снега, чернее сажи,
Выше дома, ниже трвы.
(Сорока) [1]
Мальчишка в сером армячишке
По дворам шныряет,
Крохи подбирает,
По полям ночует,
Коноплю ворует.
(Воробей) [3]
Сейчас, ребята, мы послушаем птичьи голоса (аудиозапись). Может, вам удастся узнать кого-нибудь из птиц. (дети слушают в записи пение снегиря, синицы, воробья, сойки, свиристеля, щегла).
Дети, я приготовила для вас интересную и трудную игру «Чем похожи? Чем отличаются?»
Каждый из вас получит карточку с изображением двух птиц. Я дам вам одну-две минутки на раздумье. Затем вы выскажите своё мнение.
Примерный набор карточек:
воробей – сорока
снегирь – синица
свиристель – ворона
голубь – синица
сойка – сорока
щегол – ворона
воробей – снегирь
воробей – щегол
щегол – сойка
свиристель – сойка
снегирь – ворона
голубь – сойка
воробей – синица
свиристель – синица
сойка – ворона
голубь – ворона
воробей – сойка
А напоследок у меня весёлое задание для ваших язычков. Попробуем выучить эту смешную скороговорку.
Болтушка
Сорока-болтушка
На свете жила
И три телефона
Себе завела
Однажды
Все три телефона
Сгорели –
Болтушка
С подружкой
Болтала
О деле. [4]
Литература
- Науменко Г. М. /составитель. Умный Ивашка, Жар-птица и Золотое зерно: Русские народные загадки. – М.: «Детская литература», 1991, с. 30.
- Некрылова А. Ф./составитель. Круглый год. Русский земледельческий календарь. – М.: Правда, 1989, с. 395.
- Санжаровский А. Н./составитель, под ред. Науменко Г. М. Красное коромысло через реку повисло. Русские народные загадки. – М.: «Детская литература», 1981, с.11.
- Эйдлин С. М. /составитель. Поиграем-ка, ребята: сборник. – Куйбышев: Книжное издательство, 1989, с. 29
- Яшин А. Стихи. Россия – Родина моя. Библиотечка русской советской поэзии в пятидесяти книжках. Москва: художественная литература, 1967
- http://kidsclever.ru/content/zagadki-pro-soyku
- http://numama.ru/zagadki-dlja-malenkih-detei/zagadki-o-zhivoi-prirode/zagadki-pro-snegirja.html
- http://vsemzagadki.narod.ru/zagadki/zagadkipro/zagadki_pro_sviristel.html
- http://www.numama.ru/zagadki-dlja-malenkih-detei/zagadki-o-zhivoi-prirode/zagadki-pro-sinicu.html
Автор: Татьяна Ерофеева
МБУ "Школа № 23" структурное подразделение д/с "Жар-птица" городского округа Тольятти
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