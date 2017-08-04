Конспект ООД «Синичкин день» для детей подготовительной к школе группы

Задачи образовательных областей

«Познавательное развитие»: закреплять представления детей об оседлых и кочующих птицах (внешний вид, название, среда обитания, голос, пища); упражнять в нахождении общих и отличительных признаков птиц (внешность); уточнить представление дошкольников о том, как человек может заботиться о пернатых.

«Речевое развитие»: развивать связную речь детей в процессе сравнительной характеристики птиц, активизировать словарь: снегирь, свиристель, сойка, щегол, синица, ворона, воробей, сорока; знакомить с загадками и пословицами о птицах.

«Физическое развитие»: упражнять в беге врассыпную.

Логика образовательной деятельности

Ребята, сегодня, 12 ноября, по народному календарю Синичкин праздник (Зиновий-синичник). С этим днём связан прилёт птиц-зимников (прилетающих к нам зимовать).

Каких из них вы знаете? Вам помогут разрезные картинки. Соберите свою картинку и назовите птицу (синица, щегол, снегирь, сойка, свиристель).

Послушайте пословицы о птичке-синичке:

Не велика птичка-синичка, и та свой праздник помнит.

Не много зинька ест-пьёт, а весело живёт. [2]

Давайте попробуем их повторить и запомнить.

А теперь я хочу прочесть вам стихотворение А. Яшина «Покормите птиц зимой».

Покормите птиц зимой.

Пусть со всех концов

К вам слетятся, как домой,

Стайки на крыльцо,

Не богаты их корма.

Горсть зерна нужна,

Горсть одна –

И не страшна,

Будет им зима.

Сколько гибнет их – не счесть,

Видеть тяжело,

А ведь в нашем сердце есть

И для птиц тепло.

Разве можно забывать:

Улететь могли,

А остались зимовать

Заодно с людьми.

Приучите птиц в мороз

К своему окну,

Чтоб без песен не пришлось

Нам встречать весну. [5]

Какое настроение вызывают у вас эти строки? Почему?

От чего птицы гибнут в холода?

Как мы можем им помочь?

Давайте устроим «Птичью столовую» (дидактическая игра).

Каждой птице вы должны найти угощение по вкусу.

Содержание картинок: воробей, ворона, синица, снегирь, свиристель, щегол, сойка, сало, хлеб, ягоды рябина, шиповника, калины, семечки подсолнуха, жёлуди.

А теперь, дети, вы сами превратитесь в птиц (подвижная игра «Птички в гнёздах»).

Дети бегают по групповой комнате, изображая летающих птиц. По сигналу: «В гнёзда!» ребята занимают обручи, разложенные на полу.

Умеете ли вы отгадывать загадки? Попробуйте определить, о какой птице пойдёт речь.

А. Ясноокий

Как в лесу похолодает,

Птички в город прилетают.

Грудкой жёлтой всем знакомы.

Ищут сало на балконах.

Часто в окна к нам стучат,

И пронзительно свистят.

(Синицы) [9]

И. Захарова

Кто сидит в тенистом парке

На рябиновых ветвях?

Красногрудый, в чёрной шапке,

Сзади крылышки блестят?

(Снегирь) [7]

Эти птички с хохолком

И красивые при том,

На рябину прилетели,

Птички эти…

(Свиристели) [8]

Синих крылышек красу

Разглядеть нельзя в лесу.

По сучкам порхает бойко

С резким хриплым криком…

(Сойка) [6]

Белее снега, чернее сажи,

Выше дома, ниже трвы.

(Сорока) [1]

Мальчишка в сером армячишке

По дворам шныряет,

Крохи подбирает,

По полям ночует,

Коноплю ворует.

(Воробей) [3]

Сейчас, ребята, мы послушаем птичьи голоса (аудиозапись). Может, вам удастся узнать кого-нибудь из птиц. (дети слушают в записи пение снегиря, синицы, воробья, сойки, свиристеля, щегла).

Дети, я приготовила для вас интересную и трудную игру «Чем похожи? Чем отличаются?»

Каждый из вас получит карточку с изображением двух птиц. Я дам вам одну-две минутки на раздумье. Затем вы выскажите своё мнение.

Примерный набор карточек:

воробей – сорока

снегирь – синица

свиристель – ворона

голубь – синица

сойка – сорока

щегол – ворона

воробей – снегирь

воробей – щегол

щегол – сойка

свиристель – сойка

снегирь – ворона

голубь – сойка

воробей – синица

свиристель – синица

сойка – ворона

голубь – ворона

воробей – сойка

А напоследок у меня весёлое задание для ваших язычков. Попробуем выучить эту смешную скороговорку.

Болтушка

Сорока-болтушка

На свете жила

И три телефона

Себе завела

Однажды

Все три телефона

Сгорели –

Болтушка

С подружкой

Болтала

О деле. [4]

Литература

Науменко Г. М. /составитель. Умный Ивашка, Жар-птица и Золотое зерно: Русские народные загадки. – М.: «Детская литература», 1991, с. 30. Некрылова А. Ф./составитель. Круглый год. Русский земледельческий календарь. – М.: Правда, 1989, с. 395. Санжаровский А. Н./составитель, под ред. Науменко Г. М. Красное коромысло через реку повисло. Русские народные загадки. – М.: «Детская литература», 1981, с.11. Эйдлин С. М. /составитель. Поиграем-ка, ребята: сборник. – Куйбышев: Книжное издательство, 1989, с. 29 Яшин А. Стихи. Россия – Родина моя. Библиотечка русской советской поэзии в пятидесяти книжках. Москва: художественная литература, 1967 http://kidsclever.ru/content/zagadki-pro-soyku http://numama.ru/zagadki-dlja-malenkih-detei/zagadki-o-zhivoi-prirode/zagadki-pro-snegirja.html http://vsemzagadki.narod.ru/zagadki/zagadkipro/zagadki_pro_sviristel.html http://www.numama.ru/zagadki-dlja-malenkih-detei/zagadki-o-zhivoi-prirode/zagadki-pro-sinicu.html

Автор: Татьяна Ерофеева

МБУ "Школа № 23" структурное подразделение д/с "Жар-птица" городского округа Тольятти