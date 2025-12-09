Три модных правила воспитания, которые вредят ребенку

Но большинство тенденций построено на категоричном отрицании прошлого опыта: вместо строгого воспитания — абсолютная свобода, вместо пиетета в отношении к родителю — дружба, вместо жестких правил поведения — их полное отсутствие. Мы сбежали из одной крайности и попали в другую. И часто для детей это еще хуже.Почему, разберем на примере трех вредных тенденций.
1. Излишняя свобода
Идею свободного воспитания почему-то очень часто путают со вседозволенностью, с отсутствием правил и норм. Ребенку разрешают все, потому что родители якобы таким образом хотят дать ему ощущение уверенности. Но выходит ровно наоборот — ребенок нервничает.
Опасность: отсутствие опор, неуверенность.
Почему? Потому что ребенок нуждается в границах, правилах и нормах. Именно границы дают ребенку ощущение безопасности и определенности.
Если нет правил, дети не чувствуют себя спокойно. И это не значит, что надо опять загонять его в жесткие рамки, как было в прошлом.
Мы даем то, на что ребенок может опереться.
Как это сделать?
Дети очень хорошо приспосабливаются и знают наши слабые места. Поэтому, прежде чем сказать «нет», нужно понять, готовы ли мы довести дело до конца. Всего несколько «нет» — и ребенок уже чувствует берега. У него появляется опора. И свобода становится действительно свободой, а не вседозволенностью.
2. Попытка стать друзьями
Одна мама с гордостью сообщает, что сын даже мамой ее не зовет, только по имени — ведь они друзья. Молодая бабушка так же гордо говорит, что она для внучки — Ирусик. Дружба с детьми — вторая модная тенденция, которая портит детям жизнь.
Но пока дети не выросли, дружить с ними вредно.
Семья — это система, в ней есть определенная иерархия, где каждый должен играть свою роль. Роль родителя — заботиться, кормить, одевать, опекать, задавать правила, нормы, говорить, что хорошо, а что плохо, направлять. Роль ребенка — слушаться, шалить, внимать, постоянно пытаться пробить границы, протестовать.
Представим ситуацию. Мама в разводе. Они с восьмилетним сыном друзья. Мама встречает мужчину и приходит к ребенку-другу с вопросом: «Как тебе этот дядя? Выходить мне за него замуж?» Ребенок против, и мама ничего не может поделать — они же дружат.
Опасность: на плечи ребенка сваливается ответственность, к которой он абсолютно не готов. Нарушается воспитательный процесс. Когда ребенок-друг становится подростком, ему уже хочется общаться со сверстниками, а мама обижается: «Мы же друзья, а ты мне больше не доверяешь...».
Поощряемая в обществе привычка дружить с детьми нарушает один из важнейших психологических законов. Это несоблюдение иерархии, которая обязательно должна быть в семье.
Что делать?
Дружба с ребенком — неудачная попытка выстроить с ним доверительные и уважительные отношения. А выстраивать их нужно с самого первого года жизни, обозначая границы: и свои, и ребенка.
Дети часто могут сказать родителям что-то неприятное, замахнуться или бросить игрушку. Это нужно строго пресекать. Даже когда маленький ребенок бьет рукой по маминой щеке, нужно отвести руку и сказать: нельзя. С этого начинаются родительские границы.
3. Запрет на безделье
Когда спрашиваешь родителей, чем их дети заняты в свободное время, они удивляются: «Какое может быть свободное время, когда и школа, и спортивная секция, и английский, и...». Действительно, мы стараемся распланировать жизнь наших детей буквально до минуты — и в этом большая ошибка современного воспитания.
Опасность: отсутствие самостоятельности, креативности, лидерских качеств
Дети, закованные в жесткие рамки своего расписания, «выйдя на свободу» не знают, куда себя деть: у них не выработан навык распоряжаться собственным временем.
Увидев это, мы тут же решаем, что уж лучше загрузить ребенка еще больше, чем он будет «дурью маяться» или «сидеть в соцсетях». До какого-то момента он старательно следует установленному регламенту, пока не взбунтуется и не скажет: «Все. Хватит. Ничего не хочу».
Что делать?
Выделить в расписании ребенка личное, ничем не заполненное «скучное» время, когда можно просто ничего не делать — побездельничать или делать только то, что хочется. Создать условия для свободной игры.
А детям, особенно дошкольного возраста, очень важны свободные, не навязанные извне, ничем и никем не структурированные игры, где нет заранее установленных правил, где можно играть спонтанно, фантазировать, где всегда есть возможность сделать невозможное.
Игра — это своеобразный «тренажер воображения», где вот ты мальчик-с-пальчик, а через минуту — астронавт, высадившийся на Луне.
Родителям нужно специально создавать пространство, где дети могли бы собираться и проводить время вместе без гаджетов. Если такой возможности нет, можно, например, предложить ребенку придумать его собственную игру с его собственными правилами и назначить нам роль в этой игре.
