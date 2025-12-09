РЕБЁНОК.РУ
Три модных правила воспитания, которые вредят ребенку

Психолог, автор книги «Отстаньте от ребенка! Простые правила мудрых родителей» Марина Мелия рассказала, какие ошибки часто совершают современные родители.
мама
Источник: Unsplash

Сегодня мы относимся к воспитанию детей суперответственно. Мы не просто вовлечены в их жизнь, мы буквально работаем родителями.

Для таких, как мы, появилось бесконечное количество книг, статей, лекций о новых методах воспитания.

Но большинство тенденций построено на категоричном отрицании прошлого опыта: вместо строгого воспитания — абсолютная свобода, вместо пиетета в отношении к родителю — дружба, вместо жестких правил поведения — их полное отсутствие. Мы сбежали из одной крайности и попали в другую. И часто для детей это еще хуже.Почему, разберем на примере трех вредных тенденций.

1. Излишняя свобода

Идею свободного воспитания почему-то очень часто путают со вседозволенностью, с отсутствием правил и норм. Ребенку разрешают все, потому что родители якобы таким образом хотят дать ему ощущение уверенности. Но выходит ровно наоборот — ребенок нервничает.

Опасность: отсутствие опор, неуверенность.

Почему? Потому что ребенок нуждается в границах, правилах и нормах. Именно границы дают ребенку ощущение безопасности и определенности.

Если нет правил, дети не чувствуют себя спокойно. И это не значит, что надо опять загонять его в жесткие рамки, как было в прошлом.

Мы даем то, на что ребенок может опереться.

Как это сделать?

Выберем одно-два правила, которые ни ребенок, ни мы не должны нарушать ни при каких условиях.

Если мы говорим, что ребенок может поиграть на планшете всего один час в день, то мы этому правилу следуем. Родительское «нет» должно значить «нет» независимо от того, что делает в этот момент ребенок: валяется на полу, бьет ногами, кричит или, наоборот, подходит к нам и говорит: «Мамочка, ты моя самая любимая, неужели ты откажешь...».

Дети очень хорошо приспосабливаются и знают наши слабые места. Поэтому, прежде чем сказать «нет», нужно понять, готовы ли мы довести дело до конца. Всего несколько «нет» — и ребенок уже чувствует берега. У него появляется опора. И свобода становится действительно свободой, а не вседозволенностью.

2. Попытка стать друзьями

Одна мама с гордостью сообщает, что сын даже мамой ее не зовет, только по имени — ведь они друзья. Молодая бабушка так же гордо говорит, что она для внучки — Ирусик. Дружба с детьми — вторая модная тенденция, которая портит детям жизнь.

Но пока дети не выросли, дружить с ними вредно.

Семья — это система, в ней есть определенная иерархия, где каждый должен играть свою роль. Роль родителя — заботиться, кормить, одевать, опекать, задавать правила, нормы, говорить, что хорошо, а что плохо, направлять. Роль ребенка — слушаться, шалить, внимать, постоянно пытаться пробить границы, протестовать.

Родительскую функцию может выполнить только тот, кто находится в позиции «сверху». В случае дружбы с ребенком родитель становится равным, а равный теряет контроль.

Представим ситуацию. Мама в разводе. Они с восьмилетним сыном друзья. Мама встречает мужчину и приходит к ребенку-другу с вопросом: «Как тебе этот дядя? Выходить мне за него замуж?» Ребенок против, и мама ничего не может поделать — они же дружат.

Опасность: на плечи ребенка сваливается ответственность, к которой он абсолютно не готов. Нарушается воспитательный процесс. Когда ребенок-друг становится подростком, ему уже хочется общаться со сверстниками, а мама обижается: «Мы же друзья, а ты мне больше не доверяешь...».

Поощряемая в обществе привычка дружить с детьми нарушает один из важнейших психологических законов. Это несоблюдение иерархии, которая обязательно должна быть в семье.

Что делать?

Дружба с ребенком — неудачная попытка выстроить с ним доверительные и уважительные отношения. А выстраивать их нужно с самого первого года жизни, обозначая границы: и свои, и ребенка.

Дети часто могут сказать родителям что-то неприятное, замахнуться или бросить игрушку. Это нужно строго пресекать. Даже когда маленький ребенок бьет рукой по маминой щеке, нужно отвести руку и сказать: нельзя. С этого начинаются родительские границы.

О границах ребенка тоже нельзя забывать. Мы постепенно учим его говорить «нет», не делать то, что он не должен делать. Когда мы занимаем свою законную роль, доверительные и уважительные отношения выстраиваются проще.

3. Запрет на безделье

Когда спрашиваешь родителей, чем их дети заняты в свободное время, они удивляются: «Какое может быть свободное время, когда и школа, и спортивная секция, и английский, и...». Действительно, мы стараемся распланировать жизнь наших детей буквально до минуты — и в этом большая ошибка современного воспитания.

Опасность: отсутствие самостоятельности, креативности, лидерских качеств

Дети, закованные в жесткие рамки своего расписания, «выйдя на свободу» не знают, куда себя деть: у них не выработан навык распоряжаться собственным временем.

Увидев это, мы тут же решаем, что уж лучше загрузить ребенка еще больше, чем он будет «дурью маяться» или «сидеть в соцсетях». До какого-то момента он старательно следует установленному регламенту, пока не взбунтуется и не скажет: «Все. Хватит. Ничего не хочу».

Что делать?

Выделить в расписании ребенка личное, ничем не заполненное «скучное» время, когда можно просто ничего не делать — побездельничать или делать только то, что хочется. Создать условия для свободной игры.

Большинство игр и занятий сегодня обладают жесткими инструкциями и алгоритмом действий. Дети не могут придумать игру, распределить роли, привлечь других участников. Исчезла дворовая культура — разновозрастные компании, где игры передавались от старших к младшим. Прежние развлечения вытеснены просмотрами мультиков и играми на телефоне или планшете.

А детям, особенно дошкольного возраста, очень важны свободные, не навязанные извне, ничем и никем не структурированные игры, где нет заранее установленных правил, где можно играть спонтанно, фантазировать, где всегда есть возможность сделать невозможное.

Игра — это своеобразный «тренажер воображения», где вот ты мальчик-с-пальчик, а через минуту — астронавт, высадившийся на Луне.

Родителям нужно специально создавать пространство, где дети могли бы собираться и проводить время вместе без гаджетов. Если такой возможности нет, можно, например, предложить ребенку придумать его собственную игру с его собственными правилами и назначить нам роль в этой игре.

