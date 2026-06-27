Ребенок упал с батута: когда бежать к врачу? Объясняет травматолог

Батуты дарят детям море радости, но статистика травм говорит сама за себя. По данным исследований, более 75% повреждений на батутах случаются при одновременных прыжках нескольких детей.

Дети Mail узнали у Евгения Капустина, травматолога-ортопеда «СМ-Клиника», какие симптомы после падения требуют немедленного обращения к врачу.