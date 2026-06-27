Ребенок упал с батута: когда бежать к врачу? Объясняет травматолог

Батуты дарят детям море радости, но статистика травм говорит сама за себя. По данным исследований, более 75% повреждений на батутах случаются при одновременных прыжках нескольких детей.
Немедленная медицинская помощь требуется, если после падения у ребенка:
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появились тошнота и головная боль, особенно если они усиливаются;
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возникла рвота (даже однократная);
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место ушиба значительно опухло, а кожа изменила цвет;
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ребенок щадит конечность (не двигает рукой или ногой, боится наступать);
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жалуется на интенсивную боль в руках, ногах или спине (чтобы исключить переломы).
Особое внимание — ударам головы! Если при падении ребенок ударился головой, необходимо срочно обратиться к травматологу, даже если нет явных симптомов или ребенок утверждает, что его ничего не беспокоит. Это важно для исключения:
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сотрясения головного мозга;
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повреждения костей черепа;
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Помните, что некоторые серьезные повреждения могут не проявляться сразу. Лучше перестраховаться и показать ребенка специалисту.
Случается, что дети падают с батута и повреждают кожу. В результате могут образовываться открытые раны, в которые может попасть песок или земля. В этом случае тоже необходимо обратиться в ближайший травмпункт.
Врач промоет рану, проверит ее на наличие инородных тел, наложит швы, если это будет необходимо. И обязательно спросит родителя, был ли ребенок привит, поскольку загрязненная рана может являться показанием для экстренной вакцинопрофилактики от столбняка.
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