Какое животное лучше завести семье с гиперактивным ребенком?

Что важно учитывать при выборе животного для гиперактивного ребенка?
Первое, о чем стоит помнить при выборе домашнего животного, — его темперамент. Скорее всего, гиперактивный ребенок будет более склонен к активным играм со своим питомцем, чем к спокойным занятиям. Важно, чтобы животное было достаточно подвижным и могло выдержать натиск своего маленького хозяина.
«Лучше завести животное, которое любит играть: активное, мягкое и с приятной на ощупь шерстью», — считает психолог Анастасия Пономаренко.
При этом важно учитывать и то, насколько животное терпеливо и расположено к детям. Если выбор родителей остановится на собаке или кошке, необходимо с ответственностью подойти к поиску доброй, отзывчивой и умной породы. А вот различные виды птиц и грызунов, скорее всего, не подойдут гиперактивному ребенку.
Какие животные подойдут для гиперактивного ребенка?
Собака — настоящий друг человека, а потому остановиться на этом выборе — значит подарить своему сыну или дочери товарища на долгие годы.
Для активных детей лучше всего подойдут добрые и при этом активные собаки: золотистый ретривер, лабрадор, бордер-колли. При этом бойцовские породы, а также овчарку, таксу, китайскую хохлатую выбирать ни в коем случае нельзя — это может быть опасно для здоровья ребенка.
«Щенок поможет решить сразу несколько проблем, которые могут возникнуть у гиперактивного ребенка: потребность в движении, снижение тревожности и обучение ребенка саморегуляции и ответственности», — комментирует Анастасия Пономаренко.
Второй вариант, над которым стоит задуматься, — кошки. Но и здесь важно разбираться в породах животных, учитывать характер и темперамент питомца. Идеально для гиперактивного ребенка подойдут русская голубая кошка или сфинкс. Эти животные отличаются дружелюбием и станут отличным вариантом для тех, кому важно общение и контакт с животным, при этом нет времени на долгие прогулки.
При этом птиц и грызунов — хомяков, кроликов или мышей — выбирать не стоит. Хрупкие животные могут стать уязвимыми для слишком активного ребенка.
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