Какое животное лучше завести семье с гиперактивным ребенком?

Гиперактивный ребенок — не диагноз, а особенность, требующая чуткого подхода и понимания. И выбор домашнего животного в этом случае — задача не из легких. Подходящий питомец может стать настоящим подарком как для ребенка, так и для его родителей.

Что важно учитывать при выборе животного для гиперактивного ребенка? Новости СМИ2

Первое, о чем стоит помнить при выборе домашнего животного, — его темперамент. Скорее всего, гиперактивный ребенок будет более склонен к активным играм со своим питомцем, чем к спокойным занятиям. Важно, чтобы животное было достаточно подвижным и могло выдержать натиск своего маленького хозяина.

«Лучше завести животное, которое любит играть: активное, мягкое и с приятной на ощупь шерстью», — считает психолог Анастасия Пономаренко.

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При этом важно учитывать и то, насколько животное терпеливо и расположено к детям. Если выбор родителей остановится на собаке или кошке, необходимо с ответственностью подойти к поиску доброй, отзывчивой и умной породы. А вот различные виды птиц и грызунов, скорее всего, не подойдут гиперактивному ребенку.

Какие животные подойдут для гиперактивного ребенка?

Собака — настоящий друг человека, а потому остановиться на этом выборе — значит подарить своему сыну или дочери товарища на долгие годы.

Для активных детей лучше всего подойдут добрые и при этом активные собаки: золотистый ретривер, лабрадор, бордер-колли. При этом бойцовские породы, а также овчарку, таксу, китайскую хохлатую выбирать ни в коем случае нельзя — это может быть опасно для здоровья ребенка.

«Щенок поможет решить сразу несколько проблем, которые могут возникнуть у гиперактивного ребенка: потребность в движении, снижение тревожности и обучение ребенка саморегуляции и ответственности», — комментирует Анастасия Пономаренко.

Второй вариант, над которым стоит задуматься, — кошки. Но и здесь важно разбираться в породах животных, учитывать характер и темперамент питомца. Идеально для гиперактивного ребенка подойдут русская голубая кошка или сфинкс. Эти животные отличаются дружелюбием и станут отличным вариантом для тех, кому важно общение и контакт с животным, при этом нет времени на долгие прогулки.

При этом птиц и грызунов — хомяков, кроликов или мышей — выбирать не стоит. Хрупкие животные могут стать уязвимыми для слишком активного ребенка.