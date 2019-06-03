РЕБЁНОК.РУ
«ЗАЧЕМ ТОГДА ДЕТЕЙ РОЖАТЬ, ЕСЛИ НЕ МОЖЕТЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ КЛАССА УЧАСТВОВАТЬ»: РОДИТЕЛИ В ТАТАРСТАНЕ СПОРЯТ, СКОЛЬКО ДЕНЕГ ПОТРАТИТЬ НА ВЫПУСКНОЙ

«ЗАЧЕМ ТОГДА ДЕТЕЙ РОЖАТЬ, ЕСЛИ НЕ МОЖЕТЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ КЛАССА УЧАСТВОВАТЬ»: РОДИТЕЛИ В ТАТАРСТАНЕ СПОРЯТ, СКОЛЬКО ДЕНЕГ ПОТРАТИТЬ НА ВЫПУСКНОЙ

 
 
18.04.19 05:57
Наталия ВАСИЛЬЕВА

Накануне выпускных в детсадах и школах в родительских интернет-сообществах Татарстана кипят страсти.

Одни жалуются, что в садиках на подарки воспитателям и детям с них собирают по пять тысяч рублей, в школах на прощание с учительницей после  4-го класса в ресторане - тоже порядка пяти тысяч, а про выпускной в 11-м «даже страшно думать». Другие удивляются: «Это ж все для наших детей!».  Тем временем, как выяснила «Вечерняя Казань», руководителей  казанских детсадов и школ в гуо уже предупредили: подарки не брать, банкеты не устраивать.

Традиция с размахом отмечать выпускные и щедро благодарить педагогов, похоже,  пустила в Татарстане глубокие корни, несмотря на призывы депутатов Госсовета РТ быть скромнее и объявленный Минпросом РФ бой роскошным празднествам, на которые родители вынуждены не только копить, но и брать «безумные» кредиты
  
Накануне очередных выпускных родители в  соцсетях вновь бурно спорят, какую сумму можно считать «нормальной» на эти цели.  Напомним, сбором денег занимаются родительские комитеты, а администрации образовательных учреждений, опасаясь  обвинений в поборах, давно отстранились от этого. Судя по обсуждению, праздничные тарифы  сейчас такие: выпускной в детсаду - от 2 тысяч рублей,  в начальной школе - около 5 тысяч,  после 9-го и 11-го  классов - от 10 тысяч.
 

Родители дошколят делятся друг с другом:

«Мы в садике на выпускной по 5200 собираем. Из них подарки детям 1000 рублей, альбом 1800, подарки воспитателям и педсоставу, и вечером квест 1300. Так что у вас еще нормальная сумма» (Казань). 

 «Мы тоже дочке на выпускной в садике по 5000 сдавали, это не считая одежды и вечеринки!» 

 «Ой, да ладно! У нас родители устроили выпускной трехлеток из яселек! Вот это была умора)». 

 «А без квестов и одаривания всех сотрудников из детского сада нынче не выпускают?»
 
Тем временем родителей учеников 4-х классов прямо-таки колбасит от выпускного. Одни не понимают, чего ради банкет: 

«Родительский комитет собирает по 2500 руб. Вопрос: за что? При том, при всем, ребёнок не заканчивает школу, а переходит на класс выше» (Альметьевск, школа 15)

«С нас по 5500 требовали + одинаковая одежда». 

«Это свадьба?».

 «Мы по 3500 собираем. Альбом только стоит 1200, плюс кафе, аниматор».

 «До свидания, школа и все такое. Клоуны, колокольчики (в носу?), медведи с цыганами, покатушки, кафешки, выпивон. Альбом вон пишут, 2 тыщи почти. В эпоху телефонов, пылящийся на полке талмуд - самое актуальное вложение денег. Все для вашего счастья!».
 
«Младшая в прошлом году с четвертого переходила. Купили шарики, все дети были в школьной форме. Торжественная часть в актовом зале, букеты учителю, завучу... Так что от директора много зависит тоже». 

 «Выпускной из 4 класса - очень странное явление»...

Другие недоумевают, почему дети, учителя да и сами родители должны остаться без праздника: 

«Будто вас заставляют... У меня у старшей был выпуск из 4 класса в том году, мы скидывались по 5000, потому что у нас очень дружный класс и очень хорошая учитель, нам хотелось попрощаться с ней в ресторане, с ведущим модным и все такое».
 
 «Ну какие подарки с этих 2000р? Максимум букет цветов каждому учителю. Может на шарики останется». 

«Выпускной нужен! Это наши дети!!! Зачем тогда рожать, если не можете или не хотите активно участвовать в мероприятиях класса? Если большинство за, а вы против, можно себе в чем-то отказать и сдать деньги, чтоб ваш ребенок не чувствовал себя белой вороной».

Последняя реплика, конечно, задела оппонентов за живое: 

«Вы детей рожаете, чтобы в классных мероприятиях участвовать? Логика железная».

«А если я решу с ребенком на Бали отпраздновать окончание 4 класса, то я зря рожала или не зря?» 

По мнению недовольных родителей,  выпускные с богатыми подарками учителям начальных классов, к примеру, в виде золотых украшений или смартфонов,  устраиваются родкомами еще и c целью саморекламы - якобы будущие классные руководители, выбирая, какой 5-й класс взять,  смотрят, как «сильно родители любят свою первую учительницу». 

«В прошлом году выпускалось шесть четвертых классов. Пять классов скинулись по 1800 (цветы, фото, скайпарк и пикник), а один класс на последнем уроке в году подарил учителю букет, родители на телефоны сделали пару общих фото и все. В итоге сильный и опытный учитель, которая должна была быть у них классной и вести математику в 5 классе, от них отказалась. Сказала, что дети не дружные, родители равнодушные. У нее до этого активный класс был, поездки, конкурсы, олимпиады. Баллы по ЕГЭ очень высокие. Она очень много в них вложила времени и сил. Ну и родители были на подхвате, все начинания поддерживали», - привела пример одна из мам.

 Решение  платить за выпускной или нет, принимают сами родители и дети, напоминает создатель паблика «Поборы в школах и детсадах» Екатерина Матвеева:

- Это дело добровольное.  Мой сын, например, после 9-го класса просто получил аттестат на общей линейке. Мое мнение - важен лишь последний звонок,  когда школа устраивает праздник для выпускников, родителей, учителей.

-  В детском саду - утренник, в школе - торжественная линейка. Никаких банкетов. Любое давление на родителей по поводу сбора денег на выпускные противозаконно, - сказала «Вечерней Казани» руководитель пресс-службы Минобрнауки РТ Алсу Мухаметова.
 
Как стало известно «Вечерней Казани», в начале недели на этот счет были проинструктированы руководители казанских детсадов и школ. На совещании в городском управлении образования их  предупредили: подарки от родителей не принимать, только цветы; чаепития с тортиками для детей не устраивать -  запрещено СанПиНами.

Фото https//ru.123rf.com

 

 

