Пониженная температура у детей

врач-педиатр Светлана Гончарова

Каждая мама знает, как бороться с повышенной температурой, какие жаропонижающие препараты нужны, какие народные средства есть. Конечно, когда столбик термометра показывает высокие цифры родители сразу же обращаются к врачу. Тем не менее, пониженная температура — тоже повод для беспокойства и консультации с медиком.

Когда термометр показывает 35 градусов, настроение плохое, голова кружится, появляется сонливость и усталость. Мы попросили врача-педиатра Многофункционального медицинского центра МЕДСИ на Мичуринском проспекте Светлану Гончарову прокомментировать ситуацию с пониженной температурой и разобраться, чем она может быть вызвана.

Какое цифры на градуснике принято называть нормой?

Нормальной считается температура 36,6-36,7 при измерении под мышкой. Утром она может быть чуть ниже, а вечером — чуть выше. но разница между утренним и вечерними цифрами не более 0,5-0,7 градусов. есть еще такое понятие как индивидуальная температурная норма. Например, у кого-то она может быть 37,2, у кого-то 35,9. Но прежде чем делать выводы — норма это или нет, врач обследует юного пациента. у девочек индивидуальная норма формируется к 14-15 года, у мальчиков — позже — к 18 годам.

Если термометр показывает 34-35 — повод для волнения, если же столбик опустился до 32 — срочно бежать к врачу, 25 градусов критическая цифра бывает при серьезных переохлаждениях.

Ребенок пришел домой, бледный, плохо себя чувствует, температура ниже 36 градусов. Что делать?

Зависит от ситуации. Например, возможно, ребенок переохладился, вышел в школу или на прогулку, не рассчитал, насколько морозно за окном и оделся не по погоде.

Если этим вызвана низкая температура, то сначала отправьте ребенка под горячий душ, разотрите полотенцем, дайте сладкий чай.

А встречается и такая ситуация. При ОРВИ могут быть скачки температуры. Сначала была 40 градусов, а потом снижаясь, температура дошла до крайности — до 35. Температурные качели опасны, так как могут привести к сосудистому коллапсу с потерей сознания и с нарушением сердечной деятельности. При подобных скачках больной покрывается холодным потом, губы синеют, руки и стопы на ощупь ледяные. Ни в коем случае в подобном состоянии ребенку нельзя вставать с постели, он может упасть в обморок. Дайте чай, он поднимет давление, накройте теплым одеялом.

А если пониженная температура постоянно держится, о чем это говорит?

Рассмотрим такую ситуацию. У ребенка и при ОРВИ не повышается температура, к тому же у него (вне болезни) бледная сухая кожа, он вялый, быстро утомляется. Такая картина может указывать на снижение функции щитовидной железы — гипотиреоз. Обратитесь к врачу и сдайте кровь на гормоны щитовидной железы. Основная причина недуга — нехватка йода. Детям 7-12 лет в сутки необходимо 120 мкг йода, ребятам постарше — 150 мкг.

В меню должны входить быть продукты богатые этим микроэлементом: морская капуста, морепродукты, молоко, кефир, яйцо, шпинат, бобовые.

Еще пониженное артериальное давление “идет” рядом с температура меньше 36,6…

Да, это так. Гипотония (стойкое или регулярное понижение артериального давления меньше 100/60 мм. рт. ст.) протекает не только с головокружениями, утомляемостью, сонливостью, склонностью к обморокам, укачиванием в транспорте, но и нарушением терморегуляции. Гипотония встречается чаще у подростков, но может быть и учеников начальной школы. Измеряйте температуру и давление ребенку дома утром, днем и вечером и записывайте показатели. Такая аккуратность и точность поможет лечащему врачу-педиатру увидеть ясную картину и поставить правильный диагноз.

Также у детей, страдающих анемией, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки может быть пониженная температура и давление. Сдайте кровь на гемоглобин, проконсультируйтесь с гастроэнтерологом, чтобы исключить эти болезни.

На что еще стоит обратить внимание при пониженной температуре?

Пониженная температура — один из признаков медленного обмена веществ. В холодное время года обмен веществ у детей снижается на 4%, а если школьники плохо высыпаются, мало бывают на свежем воздухе, перегружены уроками и дополнительными занятиями, то метаболизм еще больше снижается.

Отдельно замечу родителям взрослеющих девочек: увлечения диетами, изматывание голоданием небезопасно, когда калорий, питательных веществ поступает меньше, организм включает режим экономии, он бережет энергию, замедляет обмен веществ, расходует меньше калорий на внутренний обогрев, таким образом температура тела снижается. К тому же, у каждой второй старшеклассницы дефицит железа в организме из-за работы менструальной функции.

Из-за дефицита железа, как и йода, в щитовидной железе нарушается синтез тироксина. А этот гормон отвечает, в том числе, за обмен веществ, ускоряет его, придает энергию.

В качестве профилактики что посоветуете?

Не затягивайте с обращением к врачу-педиатру, сдайте кровь на гормоны щитовидной железы, исключите анемию и другие недуги. А также правильный образ жизни с полноценным сном, питанием, разумным чередованием учебных нагрузок, уроков с активными прогулками на свежем воздухе никто не отменял.

Подготовила Александра Грипас

Обращаем ваше внимание, что информация, представленная на сайте, носит ознакомительный и просветительский характер и не предназначена для самодиагностики и самолечения. Выбор и назначение лекарственных препаратов, методов лечения, а также контроль за их применением может осуществлять только лечащий врач. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.