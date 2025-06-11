Русский детский сад глазами голландца: сначала непривычно, потом - любовь

Голландец Махил Снейп рассказал, чем отличаются детские сады в России и Нидерландах. Сначала многое казалось странным: питание, дневной сон, утренники. Но со временем пришло принятие и даже восхищение.

Когда голландец Махил Снейп отдал старшего сына в детский сад в России, он сразу понял: перед ним совсем другой мир.

От питания и режима дня до работы воспитателей и организации праздников - почти всё отличалось от привычной ему системы в Нидерландах.

Главное различие - в возрасте приёма в дошкольное учреждение. В Голландии ребёнка могут отправить в сад уже в 3 месяца: родители выходят на работу, а малыши отправляются в ясли. В России, по наблюдениям Снейпа, дети чаще идут в сад в 3 года - после того как женщина выходит из декрета. И он считает это плюсом: "Ребёнок успевает подольше побыть с мамой".

Разительно отличается и система питания. В голландских садах дети обычно приносят бутерброды и овощи с собой, а в России предусмотрен полноценный завтрак, горячий обед с первым и вторым, полдник и даже второй завтрак. "С питанием всё в порядке тут", - признаёт Снейп. Его сыну еда тоже нравилась.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Globallookpress

Насчёт дневного сна у Махила были опасения. Он отметил, что в три года дети в семье уже не спали днём. Но переживания быстро пропали - сыновья быстро адаптировались и, как и все, уходили на тихий час. В Голландии, по его словам, дети днём не спят вообще, зато ложатся пораньше вечером.

Наибольшее уважение у голландца вызвали воспитатели. В России они работают полный день, заботятся о десятках детей, проводят с ними занятия, помогают с поделками, учат буквам:

Герои для меня. Мне иногда трудно с моими двумя детьми, а у них там 20-25 детей!

А утренники для Махила стали неожиданным русским феноменом. Целые концерты к Дню космонавтики, к 8 Марта, Дню Победы, с песнями, поделками, выступлениями.

"Это очень важно и хорошо", - считает Снейп. В Нидерландах таких мероприятий нет, дети просто делают поделки и поют без зрителей.

Фото: Roman Denisov/Globallookpress

А самым серьёзным мероприятием становится выпускной. Голландец отметил, что у него на родине нет финального прощания с садом для всей группы разом. Дело в том, что все дети начинают учёбу в школе в разное время, кто-то даже сразу после дня рождения, поэтому собрать всех не выходит.

Теперь, когда младший сын переходит в школу, Махил подводит итоги: сначала непривычно, потом - любовь. За эти годы он увидел детсады в России изнутри и многое пересмотрел.

Я по-новому увидел детство, понял, насколько важны поддержка, забота и атмосфера, в которой растёт ребёнок,

- пишет Махил в своём дзен-канале "Голландец в России".