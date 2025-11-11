Палочки на кефире с колбасой

Палочки из теста на кефире с добавлением колбасы я готовила на завтрак. Можно сделать их вместо хлеба. Приготовить можно двумя способами: в духовке или пожарить на сковороде с маслом.

Ингредиенты Кефир 1% - 180 мл Масло растительное - 1 ст.л. Яйцо куриное - 1 шт. Соль - 0,5 ч.л. Сахар - 0,5 ч.л. Мука пшеничная - 270 г Сода - 0,5 ч. л. Колбаса - 70 г 227 кКал

0 ч. 40 мин. Б: 7.6

7.6 Ж: 5.95

5.95 У: 35.89

Фото готового блюда