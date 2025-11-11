РЕБЁНОК.РУ
Палочки на кефире с колбасой

Палочки из теста на кефире с добавлением колбасы я готовила на завтрак. Можно сделать их вместо хлеба. Приготовить можно двумя способами: в духовке или пожарить на сковороде с маслом.

Ингредиенты

Кефир 1% - 180 мл

Масло растительное - 1 ст.л.

Яйцо куриное - 1 шт.

Соль - 0,5 ч.л.

Сахар - 0,5 ч.л.

Мука пшеничная - 270 г

Сода - 0,5 ч.

л.

Колбаса - 70 г

  • 227 кКал
  • 0 ч. 40 мин.
  • Б: 7.6
  • Ж: 5.95
  • У: 35.89

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Я готовила палочки на кефире с вареной колбасой, можно взять копченую.

 

Фото 1

 

 

В кефир добавить соль, сахар, растительное масло и яйцо.

 

Фото 2

 

 

Перемешать.

 

Фото 3

 

 

Добавить часть муки и соду, размешать, чтобы не было комочков.

 

Натереть в тесто колбасу.

 

Фото 4

 

 

Перемешать и подбавить еще муки, пока не получится мягкий колобок теста.

 

Фото 5

 

 

Тесто прикрыть и оставить на 10-15 минут.

 

Фото 6

 

 

Затем раскатать.

 

Нарезать на полоски.

 

Фото 7

 

 

Запекать при температуре 180 градусов до румяного состояния, у меня ушло 15 минут.

 

Фото 8

 

 

Палочки на кефире с колбасой готовы.

 

Фото 9

 

 

Приятного аппетита.

 

Фото 10

 

 

Палочки на кефире с колбасой, рецепт с фото
Фото 11
