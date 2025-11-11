Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Я готовила палочки на кефире с вареной колбасой, можно взять копченую.
В кефир добавить соль, сахар, растительное масло и яйцо.
Перемешать.
Добавить часть муки и соду, размешать, чтобы не было комочков.
Натереть в тесто колбасу.
Перемешать и подбавить еще муки, пока не получится мягкий колобок теста.
Тесто прикрыть и оставить на 10-15 минут.
Затем раскатать.
Нарезать на полоски.
Запекать при температуре 180 градусов до румяного состояния, у меня ушло 15 минут.
Палочки на кефире с колбасой готовы.
Приятного аппетита.
