За что не стоит ругать ребенка

Вы сто раз просили ребенка не убегать от вас на улице, тем более, если рядом – проезжая часть, однако малыш игнорирует просьбы, изо дня в день устраивая догонялки. Такое поведение – это тоже признак большой любви. Малыш уже осознал, что может независимо от мамы исследовать мир, но для него по-прежнему важно знать, что вы окажетесь рядом при первой опасности. Поэтому он будет убегать от вас снова и снова – чтобы оглянуться и убедиться, что вы последуете за ним.

Такие «игры» могут порой раздражать, но они указывают на то, что ребенок вам доверяет. Малыш чувствует: где бы он ни был, мама всегда догонит, найдет, защитит. А раз так, то можно смело отправляться навстречу этому большому неизведанному миру.