За что не стоит ругать ребенка

Тянет время
Вы опаздываете на работу, важную встречу, поезд, самолет (нужное подчеркнуть), а ребенок как назло одевается медленно, по дороге вспоминает, что оставил дома любимую игрушку, на улице подбирает камешки, останавливается возле каждого цветка и задает миллион вопросов в минуту.
Вспомните в такой ситуации, что дети живут в настоящем моменте и пока не имеют такого четкого представления о минутах и чувства времени. Зато они понимают, что сейчас мама рядом, но совсем скоро уйдет по своим делам, и всеми силами пытаются оттянуть расставание.
Отделение себя от матери – важный процесс, который переживает 2-3-летний малыш. Готовьтесь к тому, что вы будете часто опаздывать и что ребенок будет постоянно тянуть время и не захочет вас отпускать от себя. Хорошая новость заключается в том, что это не каприз и не «назло», а признак настоящей любви и нежной привязанности.Патрисия ШиммПсихолог
Убегает и прячется
Вы сто раз просили ребенка не убегать от вас на улице, тем более, если рядом – проезжая часть, однако малыш игнорирует просьбы, изо дня в день устраивая догонялки. Такое поведение – это тоже признак большой любви. Малыш уже осознал, что может независимо от мамы исследовать мир, но для него по-прежнему важно знать, что вы окажетесь рядом при первой опасности. Поэтому он будет убегать от вас снова и снова – чтобы оглянуться и убедиться, что вы последуете за ним.
Бросается едой
Порой кажется, что ребенок размазывает по себе и окружающим предметам гораздо больше еды, чем успевает съесть. «Однажды мой сын рассыпал малину и с диким восторгом начал втаптывать ягоды прямо в ковер», – рассказывает мама трехлетки. В такой ситуации первое, что приходит маме в голову, – отругать малыша и строго-настрого запретить ему играть с едой.
Однако именно в этом возрасте ребенок активно исследует мир, и эксперименты с едой – один из способов выразить свою любознательность и интерес к жизни. Подавить этот первый восторг можно, но потом не стоит удивляться, что вашему подросшему ребенку ничего не интересно.
Рисует на стенах
Изрисованные обои, погрызенные и раскрошенные мелки, аппликация из портьеры и живопись помадой по полу – такое же проявление творческого мышления, как и игры с едой. Ребенок не понимает, почему рисовать в альбоме – это хорошо, а на такой же белоснежной прекрасной стене – чревато наказанием. Если вы были достаточно строги и убедительны, со временем малыш усвоит урок и закрепит шаблонное комформное поведение на всю жизнь.
Конечно, ребенок должен понимать, что далеко не везде и не всегда он может делать то, что ему хочется, однако сохранить внутреннюю свободу для него очень важно. Поэтому хотя бы иногда разрешайте малышу маленькие творческие эксперименты. Одна моя знакомая раз в месяц устраивала дома «День запретных Хочу»: дочь могла попросить весь день смотреть только мультики, съесть целую шоколадку за раз или высыпать на пол пакет муки. Правда, при условии, что она объяснит, почему ей так сильно этого хочется.
«Мучает» одной и той же сказкой
Многие дети просят каждый вечер снова и снова читать им сказку, которую вся семья уже выучила наизусть. Едва прозвучат слова «Жили они долго и счастливо», как ребенок требует читать все с самого начала, и «пытка сказкой» продолжается.
Конечно, он делает это не из вредности и не для того, чтобы вас позлить. Дети очень любят повторяющиеся действия, любые ритуалы их успокаивают и дают ощущение безопасности.
