«Красное горло»: страшилка для взрослых от оториноларинголога

Признавайтесь, вы же в детстве любили страшилки? Про малиновое печенье, про зеленую простыню, про черную руку.
Мы повзрослели, сами обзавелись потомством, и нынче нас таким не возьмешь. Это наши дети будут дрожать от страха от историй про синие зубы или рыжую обезьяну. Мы только усмехнемся.
Но я знаю одну историю, которая наверняка выведет из душевного равновесия любого родителя. Итак, слушайте: страшилка про красное горло.
Однажды в черный-черный день календаря у одной маленькой девочки появились зеленые-зеленые сопли. Ее мама сразу же заглянула ребенку в рот и увидела красное-красное горло. Испугалась мама — и вызвала врача.
Пришел к ним домой изможденный врач. У врача было серое-серое лицо (потому что на днях у него закончилась белая-белая зарплата). Врач сказал, что горло у девочки действительно очень красное и если его не начать немедленно лечить, то приедет гроб на колесиках и госпитализирует маленькую девочку в инфекционное отделение. А чтобы гроб на колесиках не приехал, надо пшикать. Потом полоскать. Еще можно помазать, но потом снова полоскать и пшикать.
Мама пошла в аптеку и купила много-много лекарств. И пшикать, и мазать, и полоскать. Получился большой-большой пакет с лекарствами, которые мама стала запихивать в маленькую-маленькую девочку. После чего девочка выздоровела, у нее ничего не болело, и сопли перестали быть зелеными. Мама привела ее на повторный прием за справкой, доктор велел открыть ей горло, заглянул в него и вдруг... поседев, убежал из кабинета, потому что стало горло еще краснее, чем раньше! Больше ни маму, ни девочку, ни врача никто в той поликлинике не видел (потому что ставку окулиста там сократили). Конец.
Ну а если серьезно, то клиническая значимость такого признака, как «красное горло», в отрыве от прочей симптоматики равна приблизительно нулю.
Нормальный цвет слизистой оболочки — розовый (уже оттенок красного, на минуточку). Грубо говоря, покраснение слизистой оболочки глотки является не чем иным, как реакцией в виде расширения мелких сосудов глотки в ответ на вызовы внешней среды. И это происходит не только при респираторных инфекциях. Горло может покраснеть и если пациент поплакал, громко спел песенку про фиксиков, порезвился на детской площадке или слопал кусок пиццы и теперь страдает изжогой. Более того, некоторые состояния, такие как хронический тонзиллит, например, заставляют горло иметь цвет социалистического знамени в любое время года.
Неоправданное использование множества местных препаратов в попытке вывести из горла пугающий красный колер нередко приводит к пересушиванию и раздражению слизистой, а также к нарушению баланса нормальной микрофлоры. В итоге горло после такого лечения может чувствовать себя даже хуже, чем до.
Получается, что цвет горла не обладает особой значимостью при оценке состояния ребенка, болеющего простудой. А что же обладает? Более важным симптомом является боль.
Боль в отличие от красноты можно и нужно лечить.
Если ребенок во время простуды жалуется на боли в горле (у детей младшего возраста проявлением боли в горле может быть отказ от еды), то можно использовать местные противовоспалительные препараты (например, на основе бензидамина или флурбипрофена), частое теплое питье. Если боль сильная и значительно снижает качество жизни, допустимо дать ибупрофен или парацетамол в возрастной дозировке.
Если у ребенка старше 3 лет боли в горле сопровождаются жаром, увеличением шейных лимфоузлов, но при этом отсутствуют привычные для вирусных инфекций кашель и насморк, такого ребенка следует обследовать на предмет стрептококковой инфекции глотки. В таких случаях уточнить диагноз помогает мазок из зева, в исследуемом материале можно поискать следы пиогенного стрептококка методом ПЦР (это занимает, как правило, 1–2 дня). Или же использовать менее точный, но более быстрый экспресс-тест на определение пиогенного стрептококка (5 минут).
Если у ребенка боли усилились настолько, что он даже не может приоткрыть рот, то это может быть признаком серьезных осложнений, такого ребенка как можно скорее надо показать врачу. Однако подобные осложнения встречаются крайне редко.
Будьте здоровы, лечите своих детей правильно, не стесняйтесь задавать вопросы лечащему врачу по состоянию вашего ребенка и назначенному лечению.
И не верьте в страшилку про красное горло! Мы же все-таки с вами взрослые люди. Ну или почти :)
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