«Красное горло»: страшилка для взрослых от оториноларинголога

Признавайтесь, вы же в детстве любили страшилки? Про малиновое печенье, про зеленую простыню, про черную руку.

Когда мы слушали эти истории в детстве у костра, мурашки устраивали веселые старты на наших кожных покровах, вспоминаете? Жутковато было.