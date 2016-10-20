«Чур, я в домике!» Как правильно играть с ребёнком во время болезни

Во время болезни ребёнок отказывается не только от еды, но и от игры. Однако стоит ему пойти на поправку, и он требует от родителей «хлеба и зрелищ». А вот со «зрелищами» могут быть проблемы.

Вставать нельзя

Главная проблема в том, что чадо хочет развлекаться, а вставать с кровати ему пока нельзя — нужно вылежаться. Чем его занять, если в доктора уже поиграли, любимые книги перечитали, аудиосказки прослушали, в настольные игры сразились, башню из конструктора построили, кукол покормили? На этом фантазия родителей обычно заканчивается, и они предлагают наследнику поиграть на планшете или посмотреть мультфильм по телевизору. Но яркие, динамичные картинки на экране возбуждают нервную систему, а перевозбуждение может спровоцировать новый скачок температуры. Поэтому надо искать другие занятия — более спокойные. И вместе с тем интересные.

Вспомнить всё

Дети обожают истории о том, «как они были маленькими». Расскажите несколько забавных случаев, которые с ними произошли, посмотрите вместе старые фотографии. Такие посиделки очень сближают, поэтому хорошее настроение всем гарантировано.

Кот в мешке

Если вашему малышу больше 3, но меньше 7 лет, он наверняка обрадуется ещё одному занятию — игре в «сокровища». «Сокровищами» может быть всё что угодно: мелкие игрушки, бочонки от лото, коробочки от лекарств, карандаши... Сложите все эти предметы в мешок (наволочку, непрозрачный пакет) и предложите чаду, не глядя, угадать, что он нащупал. К слову, эта игра выручит вас и в больничных условиях, где мало игрушек.

Приглашаем на спектакль

Ещё один вариант — пригласить наследника «в театр». Сделайте подобие сцены, натяните кусок ткани — она станет занавесом. Можно начинать представление! Актёрами станут его любимые игрушки. Впрочем, если ребёнок чувствует себя неплохо, он тоже может принять участие в постановке. Сказку сочините на ходу — важен не столько сюжет, сколько его оригинальность, ведь вам надо отвлечь чадо от болезни и зарядить хорошим настроением.

Если вы лежите с ребёнком в больнице, спектакль можно в прямом смысле слова поставить на пальцах: большой палец — папа, указательный — мама, мизинец — ребёнок... Можно привлечь и других «актёров» — ручки, фломастеры, блокнот и другие вещи, которые вы захватили с собой. Так будет ещё необычнее!

Одень Машу

Ещё один доступный способ развлечь ребёнка в больничных условиях — предложить нарисовать кукол и одежду для них. Мальчику, правда, это вряд ли будет интересно. Но ему понравится идея сделать дом или гараж из использованного пакетика от молока или йогурта. Вымойте его, просушите, вырежьте окна и двери — готово! При желании можно смастерить целый город.

Водные процедуры

Если у ребёнка сухой, изматывающий кашель, доктор наверняка порекомендует вам увлажнять в квартире воздух. Чадо быстрее начнёт откашливаться. Можно ускорить этот процесс, предложив наследнику поиграть в ванной (при условии, что у него нормальная температура тела). Откройте минут на 10 горячую воду, чтобы в помещении образовалось побольше пара. Налейте в таз тёплую воду, и пусть ребёнок в нём плещется — пускает корабли, моет игрушки, стирает одежду... С одной стороны, это развлечение, с другой — лечение. Оно поможет, в частности, при ларингите и насморке.

Из пледа и подушек

За время болезни ребёнку порядком надоела его комната. Помогите ему сменить обстановку. Например, если вы убираетесь в гостиной, пусть чадо сделает себе «домик» в этой же комнате — в кресле или на диване. Планируете готовить ужин? Отправляйтесь на кухню вместе. Вы — к плите, наследник — на кухонный диванчик. Не забудьте только выдать ему плед и подушки для строительства очередного «домика». А если чаду наскучит просто лежать, наблюдая за вами, поручите ему что-нибудь. Скажем, помогать лепить пельмени. Но не заставляйте, если ему не хочется. Всё-таки ребёнок ещё не поправился. Занятие должно приносить ему радость и не вызывать усталость!

Екатерина Мириманова, писатель:

— Абсолютно точно не нужно развлекать заболевшее чадо телевизором. Лучше всего приучить его читать, причём на собст­венном примере, тогда проблем, чем занять ребёнка, в принципе никогда не будет.