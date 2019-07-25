Детская обида — самая сильная. Учим ребёнка мириться после ссор

«Враг» в детстве — это почти всегда последствие недопонимания и отсутствия коммуникации. «Враг» во взрослой жизни часто тоже, но это отдельный разговор. В этой статье расскажу о нескольких подходах по преодолению конфликтов и превращению «врагов» в «друзей», которые можно объяснить ребёнку.

1. Предложите ребёнку перестать «играть роль врага» и попробовать понравиться.

Объясните, что чаще всего мы кому-то не нравимся только потому, что они нас не знают. Если дети продолжат свои отношения в том же напряжённом режиме, им это никогда и не удастся.

Распространённый пример: у вашего ребёнка с кем-то есть общий друг, и он видит в вашем ребёнке угрозу своим отношениям с другом. Он начнёт выдумывать причины, почему друг не должен проводить с время с вашим ребёнком, или говорить что-то плохое за спиной. Ребёнок захочет ответить тем же, у них начнётся «война». Часто последствия таких конфликтов приходится расхлёбывать во взрослой жизни.

Проще всего предотвратить войну или не допустить развития конфликта. Попросите ребёнка свернуть свои ответные меры и постараться посмотреть на ситуацию по-другому. Это не изменит ситуацию магическим образом, но станет отличным первым шагом. Можете сказать так:

Сделай глубокий вдох, расслабься и не проявляй неприязни. При следующей встрече вместо того, чтобы быть пассивно-агрессивным или идти на конфронтацию, убеди его в том, что ты такой же обычный человек, без зла, обид и негатива.

Посоветуйте ему одну из следующих стратегий:

Чаще упоминать имя. Согласно Дейлу Карнеги, имя — это самое приятное, что может услышать человек. Приучайте ребёнка прощаться по имени.

Дать ему проявить свой талант. Людям нравится чувствовать, что они умные и способные, поэтому попроси помощи, совета, спроси мнения, даже если на самом деле тебе оно не интересно, и подчеркни, что находишь их столь осведомлёнными в той теме, которая им нравится.

Отражать его действия. Широко известен факт, что подражание манерам собеседника больше располагает его к тебе. Можно обратить внимание на то, как «недруг» стоит, общается или сидит. В следующем разговоре «отразить» его позу и посмотреть на реакцию.

Дать ему сказать первым. Если есть ощущение, что напор негатива не сдержать, надо дать ему высказаться первым и сказать, например: «Интересно, я никогда не думал об этом в таком ключе». Эта простая фраза несёт за собой три вещи: даёт ему почувствовать, что его точка зрения интересна (даже если на самом деле нет), что он тебя в чём-то убедил (Оооо власть! Сила убеждения!), и на этом спор заканчивается, так как он успокоится.

Повторять его мысли в новом контексте. Когда он говорит что-то, что кажется важным, повтори это потом немного другими словами. Недавнее исследование предполагает, что повторение даёт понять, что тебя услышали и что твоё мнение ценно.

2. Пускай окажет ему услугу и потом попросит об услуге сам

Объясните ребёнку, что, если он окажет «врагу» услугу, когда он о том не просил, то он может позже надеяться на взаимность. Благодаря нашим инстинктам мы стремимся к симпатии и взаимопомощи. Людям неловко чувствовать, что они кому-то что-то должны, поэтому они будут искать способ отплатить тебе тем же. И чем в более стрессовой ситуации человек находится, тем более благодарен он будет за помощь.

3. Предложи ему найти (или создать) общего для них врага

«Враг моего врага — мой друг» — гласит старая присказка. Расскажите ребёнку, что, если они с «заклятым врагом» смогут найти что-то или кого-то, кто им обоим не по душе, то они смогут объединиться в качестве союзников против общего врага.Этот метод можно назвать «перенаправлением». С его помощью легко направить негатив своего врага в другое русло.

Не обязательно доходить до крайности и снова оказываться в состоянии агрессии: пускай «общий враг» будет не человеком, а спортивной командой, которую не любят оба.

4. Ребёнок должен «демонстрировать» своих союзников врагу

Напомните, что ребёнку нужно пользоваться любой возможностью, чтобы показать «врагу», что людям вокруг он вообще-то нравится. Более того, можно начать «сплетничать» о своём неприятеле с окружающими, но в позитивном смысле: часто действенный способ высказать свою признательность — сделать это не напрямую, в итоге адресат всё равно об этом узнает. Плюс похвала кого-то с твоей стороны повлияет на отношение к тебе друзей этого человека, ты понравишься им больше.

Спросите у ребёнка: «если всем твоим друзьям кто-то нравится, каков шанс, что ты станешь чувстовать то же самое?» Этот психологический феномен называется социальным влиянием, когда люди способствуют изменениям друг друга в результате того, как они воспринимаются обществом. Чем больше союзников уже тебя любят, тем выше шанс, что враги тоже последуют за ними.

Резюме

Детям важно научиться преодолевать конфликты и избавляться от врагов. К счастью, чаще всего в детстве «вражда» ненастоящая: её рождает непонимание, отсутствие коммуникации, давление сверстников. Надо научить ребёнка всегда идти на контакт, общаться и устранять проблемы через коммуникацию. Есть несколько способов облегчить эту задачу:

— прекратить «играть роль» врага: сдерживать негатив, использовать стратегии положительной коммуникации (называть по имени, давать высказаться, «отражать» поведение или повторять мысли в новом контексте»), попробовать понравиться

— оказать услугу и попросить о том же взамен спустя время

— создать общего «врага», это перенаправит энергию в какое-то общее дело и сблизит

— демонстрировать «врагу», что у тебя много союзников, это включит социальные привычки и смягчит негатив (всем моим друзьям нравится — мне тоже нравится).