Пробежать быстрее. Эксперты обсудили физическое воспитание детей

Мама, которая увлекается бегом и гимнастикой, одноклассники, которых хочется обыграть в волейбол или салки, а также хорошие футбольные поля и турники недалеко от дома — вот то, что делает детей более здоровыми.

Чем выше активность, тем меньше болезней

В Общественной палате РФ состоялся круглый стол «Физическое воспитание детей и молодежи как один из ключевых элементов национальной безопасности». Эксперты, среди которых политические деятели, руководители спортивных организаций и специалисты в здравоохранении, высказались о проблемах

Врач-реабилитолог и кандидат медицинских наук Александр Шишонин привел неутешительную статистику: «По данным Минздрава России, среди шести миллионов подростков от 15 до 17 лет болезни обнаружены у 94,5 %. Здоровье нации начинается не в больницах. Его нужно вырабатывать с помощью постоянного движения, здоровых привычек, правильного отношения к своему организму с раннего возраста. Чем больше людей делают выбор в пользу физической активности, тем меньше пациентов в кабинетах врачей», — заключил кандидат медицинских наук.

Эксперты поделились своими идеями, как сделать так, чтобы активность стала неотъемлемой частью жизни каждого ребенка.

В первую очередь дети смотрят на родителей. И привычка к физкультуре чаще всего формируется из семьи. Председатель Координационного совета Всероссийского общественного движения «Наставники России» Дмитрий Бархатов объяснил, как правильно аккумулировать затраты государства на развитие здорового подрастающего поколения: «Самым верным активом остается физическое и психологическое здоровье подрастающего поколения.

Без него все остальные вложения просто некому будет осваивать и приумножать. Педагоги, учителя, родители — проводники, способные превратить затраты государства в реальную силу нации».

«Пробежать быстрее одноклассника — вот что подстегивает»

Круглый стол посетила бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике, воспитавшая десятки олимпийских чемпионов — Ирина Винер. Она предложила проводить сдачу норм ГТО в школах в формате соревнований между учениками, чтобы повысить интерес среди подрастающего поколения к спорту. «Школьные уроки физкультуры необходимо выстраивать на постоянной соревновательной основе. Комплекс ГТО, занимавший в советское время ведущие позиции, необходимо возродить. Речь идет не о банальной сдаче нормативов, а о запуске состязаний между учащимися, классами и целыми школами в рамках ГТО, ведь конкуренция стимулирует интерес».

Инициативу известного тренера поддержал президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев: «Сложно не согласиться со словами Ирины Александровны. В юности я сдал на все значки ГТО и был чемпионом школы по бегу на 60 и 100 метров. Сейчас необходимо возрождать школьные спартакиады, физкультуру следовало бы ввести в аттестат зрелости. — заявил Румянцев. — Дети — это не только наше будущее, но и наше настоящее. От того, какие ценности мы им прививаем, какие условия создаем для их развития, зависит облик нашего общества в ближайшие десятилетия. Я убежден, что проблеме физического воспитания, укрепления здоровья подрастающего поколения и формированию культуры активного образа жизни необходимо уделять приоритетное внимание на государственном уровне».

Нужно, чтобы было, куда выйти погонять мяч

В качестве дополнения к теме общественный деятель, автор научных работ в области демографии и физического воспитания Александр Васин привел ужасающую статистику, с которой столкнулась современная Россия: сегодня каждая пятая пара не может иметь детей. Таким образом, к 2030 году, по его мнению, количество бесплодных пар должно увеличиться вдвое. Основная причина — в слабом здоровье населения.

Важная составляющая — наличие в доступности от дома всей нужной инфраструктуры для спорта. Общественный деятель в области популяризации здорового образа жизни на территории города-курорта Геленджика Анна Аведова привела ключевые проблемы в области физического воспитания, с которыми сталкиваются регионы: недостаточное развитие спортивной инфраструктуры, нехватка квалифицированных специалистов в сфере физической культуры. «Геленджик входил в топ-20 городов юга России с максимальным потреблением алкоголя, но благодаря внедрению разного рода физической активности эту статистику удалось исправить», — рассказала Анна Аведова.