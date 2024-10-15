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Кукурузный бисквит

Воздушный и пористый бисквит приготовим на кукурузной муке. Можно подавать в качестве самостоятельной выпечки либо приготовить торт.
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Ингредиенты

Яйца – 5 шт.

Сахар – 150 г

Мука кукурузная – 150 г

Ванилин – 1,5 г

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Соль - щепотка

Сливочное масло – для смазывания

Разъёмная форма диаметром 18 см
  • 263 кКал
  • 1 ч. 15 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Бисквит - удивительная выпечка!

Минимум ингредиентов, зато сколько вариантов применения. Можно подавать, просто посыпав сахарной пудрой, или разрезать и промазать кремом, получив уже торт на выходе. А можно добавлять в тесто фрукты, ягоды, орехи, ароматизаторы и каждый раз получать совершенно новый продукт.

 

Мы сегодня готовим кукурузный бисквит - более правильную и полезную альтернативу выпечке на пшеничной муке. Для приготовления я беру кукурузную муку тонкого помола. Также нам потребуются яйца, сахар, ванилин и разрыхлитель. Готовить будем в духовке, используя разъёмную форму. Такой бисквит получается необыкновенно желтеньким, рассыпчатым, с хрустящей корочкой и мягкой серединкой. Его структура очень пористая и нежная - бисквит из кукурузной муки тает и во рту, и на глазах.

 

Фото 1

 

 

Отдельно соединяем сухие компоненты: кукурузную муку, ванилин и разрыхлитель. Перемешиваем до однородности.

 

Фото 2

 

 

В миску разбиваем яйца и всыпаем щепотку соли. Я использую яйца первой категории – они небольшие, отборных можете взять четыре штуки.

 

Фото 3

 

 

Взбиваем миксером пару минут до появления пузырьков. После чего всыпаем сахар.

 

Фото 4

 

 

Далее взбиваем 10-15 минут до образования пышной и воздушной массы - она сильно увеличится в объёме. Время зависит от мощности вашего прибора. Стекающая яичная жидкость должна задерживаться на поверхности. Не жалейте времени и взбивайте, взбивайте, взбивайте. Чем дольше взбиваете, тем более пушистым получится ваш бисквит.

 

Фото 5

 

 

Затем частями просеиваем сухие компоненты и уже лопаткой или большой ложкой аккуратно перемешиваем массу, чтобы яйца не опали.

 

Фото 6

 

 

Тесто получается очень пышным, но при этом нежным. Работать с ним нужно бережно. Оно стекает с лопатки медленно, также задерживаясь на поверхности.

 

Фото 7

 

 

Перекладываем массу в разъёмную форму, промазанную тонким слоем масла. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, на 35-45 минут. Время зависит от вашей духовой печи. Первые полчаса старайтесь не открывать духовку, а следить за бисквитом из окошечка. Такая выпечка не любит резких перепадов температуры.

 

Фото 8

 

 

Готовность проверяем деревянной палочкой и по румяности выпечки. Бисквит оставьте в открытой духовке до полного остывания, затем аккуратно извлеките из формы.

 

Фото 9

 

 

Кукурузный бисквит готов! Приукрасьте его сахарной пудрой и подавайте к столу. Либо разрежьте на 2-3 коржа, пропитайте сиропом и промажьте любимым кремом. Получите отличный тортик. Приятного аппетита!

 

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Кукурузный бисквит, рецепт с фото
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