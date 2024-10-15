Бисквит - удивительная выпечка!

Минимум ингредиентов, зато сколько вариантов применения. Можно подавать, просто посыпав сахарной пудрой, или разрезать и промазать кремом, получив уже торт на выходе. А можно добавлять в тесто фрукты, ягоды, орехи, ароматизаторы и каждый раз получать совершенно новый продукт.

Мы сегодня готовим кукурузный бисквит - более правильную и полезную альтернативу выпечке на пшеничной муке. Для приготовления я беру кукурузную муку тонкого помола. Также нам потребуются яйца, сахар, ванилин и разрыхлитель. Готовить будем в духовке, используя разъёмную форму. Такой бисквит получается необыкновенно желтеньким, рассыпчатым, с хрустящей корочкой и мягкой серединкой. Его структура очень пористая и нежная - бисквит из кукурузной муки тает и во рту, и на глазах.

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Отдельно соединяем сухие компоненты: кукурузную муку, ванилин и разрыхлитель. Перемешиваем до однородности.

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В миску разбиваем яйца и всыпаем щепотку соли. Я использую яйца первой категории – они небольшие, отборных можете взять четыре штуки.

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Взбиваем миксером пару минут до появления пузырьков. После чего всыпаем сахар.

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Далее взбиваем 10-15 минут до образования пышной и воздушной массы - она сильно увеличится в объёме. Время зависит от мощности вашего прибора. Стекающая яичная жидкость должна задерживаться на поверхности. Не жалейте времени и взбивайте, взбивайте, взбивайте. Чем дольше взбиваете, тем более пушистым получится ваш бисквит.

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Затем частями просеиваем сухие компоненты и уже лопаткой или большой ложкой аккуратно перемешиваем массу, чтобы яйца не опали.

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Тесто получается очень пышным, но при этом нежным. Работать с ним нужно бережно. Оно стекает с лопатки медленно, также задерживаясь на поверхности.

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Перекладываем массу в разъёмную форму, промазанную тонким слоем масла. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, на 35-45 минут. Время зависит от вашей духовой печи. Первые полчаса старайтесь не открывать духовку, а следить за бисквитом из окошечка. Такая выпечка не любит резких перепадов температуры.

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Готовность проверяем деревянной палочкой и по румяности выпечки. Бисквит оставьте в открытой духовке до полного остывания, затем аккуратно извлеките из формы.

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Кукурузный бисквит готов! Приукрасьте его сахарной пудрой и подавайте к столу. Либо разрежьте на 2-3 коржа, пропитайте сиропом и промажьте любимым кремом. Получите отличный тортик. Приятного аппетита!

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