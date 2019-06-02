Куриные грудки в сметане, вкуснятина

Ингредиенты:

Картофель 7 штук

Куриная грудка 3 штуки

Репчатый лук 1 головка

Сметана по вкусу

Кетчуп по вкусу

Соль по вкусу

Перец черный молотый по вкусу

Шампиньоны-по желанию.

Приготовление:

1. Порежьте филе и грибы некрупными кусочками, а картофель соломкой. Приготовьте заправку, смешав сметану и кетчуп в равных долях.Лук мелко нашинкуйте и обжарьте в горячем масле до золотистого цвета.

2. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите в огнеупорную форму лук, картошку, грибы, сверху кусочки курицы и залейте соусом. Поставьте в духовку, через 15 минут достаньте форму, посолите, поперчите и все перемешайте, затем запекайте до готовности.