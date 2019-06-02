РЕБЁНОК.РУ
  • Лидия Санникова
    Депортировать чучмечку с семейством, и заведующую«Узбекская диаспо...
  • Nata
    Вернуть  советскую школьную программу, хватит плодить недорослей.Реформы и политич...
  • Людмила Ненашева
    Нужно вывести дураков хотя бы из ГД.Русским школам - ...

Куриные грудки в сметане, вкуснятина

 Ингредиенты:
 
Картофель 7 штук
Куриная грудка 3 штуки
Репчатый лук 1 головка
Сметана по вкусу
Кетчуп по вкусу
Соль по вкусу
Перец черный молотый по вкусу
Шампиньоны-по желанию.
 
Приготовление:
 
1. Порежьте филе и грибы некрупными кусочками, а картофель соломкой. Приготовьте заправку, смешав сметану и кетчуп в равных долях.
Лук мелко нашинкуйте и обжарьте в горячем масле до золотистого цвета.
2. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите в огнеупорную форму лук, картошку, грибы, сверху кусочки курицы и залейте соусом. Поставьте в духовку, через 15 минут достаньте форму, посолите, поперчите и все перемешайте, затем запекайте до готовности.
 
 
 
