Головная боль у детей: «красные флаги» – когда нужно к врачу

Врач-педиатр «СМ-Клиника» Гузель Рахимова рассказала Детям Mail, почему у детей может болеть голова и что нужно изменить в образе жизни, чтобы это случалось как можно реже.
Мигрень, инфекции, обезвоживание: частые причины головной боли
1. Первичные головные боли:
● Головная боль напряжения. Наиболее распространенная форма, связанная с физическим или эмоциональным перенапряжением. Характеризуется давящими или сжимающими ощущениями, часто двусторонними.
● Мигрень. У детей она может проявляться сильной пульсирующей болью, часто сопровождаемой тошнотой, рвотой, светобоязнью и ухудшением состояния при физической активности.
2. Вторичные головные боли, которые являются следствием других состояний:
● Инфекционные заболевания. Простуда, грипп, синусит или менингит могут вызывать головные боли различной интенсивности.
● Обезвоживание. Дефицит жидкости в организме, особенно на фоне жаркой погоды или высокой физической нагрузки.
● Травмы головы. Даже незначительная черепно-мозговая травма может привести к головной боли.
● Проблемы со зрением. Неправильно подобранные очки или длительная работа за компьютером вызывают перенапряжение глазных мышц и рефлекторную головную боль.
● Гормональные изменения. У подростков, особенно девочек, головные боли могут быть связаны с началом менструального цикла.
3. Редкие, но опасные причины:
● Сосудистые патологии (например, артериовенозные мальформации).
Головная боль у ребенка: когда бить тревогу
Большинство головных болей у детей безвредны и проходят самостоятельно после отдыха или приема безрецептурных анальгетиков. Однако есть случаи, когда промедление недопустимо.
Следующие симптомы могут указывать на серьезную патологию:
1. Внезапная и очень сильная боль. Если ребенок жалуется на резкую, «взрывную» боль, которая возникла без видимых причин, это повод для немедленного обращения к врачу.
2. Боль, возникающая утром или усиливающаяся при кашле. Это может быть признаком повышенного внутричерепного давления.
3. Посттравматическая головная боль. Если боль началась после удара по голове, особенно если она сопровождается тошнотой, рвотой, сонливостью или потерей сознания, требуется срочная медицинская помощь.
4. Если есть сопутствующие симптомы: высокая температура, ригидность затылочных мышц, нарушение зрения, слабость в конечностях, потеря сознания или судороги, сыпь на теле. Эти симптомы могут указывать на менингит или другие опасные состояния.
5. Хроническая или прогрессирующая боль. Если головная боль повторяется часто и становится сильнее с течением времени, это также повод для визита к специалисту.
6. Изменения в поведении. Если ребенок стал вялым, раздражительным, не реагирует на окружающих, это может сигнализировать о серьезной проблеме.
От МРТ до ЗОЖ — путь к выздоровлению
При необходимости врач назначит дополнительные исследования: анализы крови, МРТ или КТ головного мозга, а также консультацию узких специалистов, таких как невролог и офтальмолог.
Лечение головной боли будет зависеть от причины головной боли. В легких случаях достаточно изменить образ жизни: соблюдение режима сна, полноценное питание и достаточный питьевой режим, снижение уровня стресса.
В других ситуациях может потребоваться медикаментозная терапия или специальное лечение основного заболевания.
Сон, спорт и меньше гаджетов: как защитить ребенка от головной боли
Чтобы снизить вероятность появления головной боли у ребенка, важно соблюдать следующие рекомендации:
1. Соблюдение режима. Обеспечьте ребенку полноценный сон (7–9 часов в зависимости от возраста).
2. Регулярное питание. Следите за тем, чтобы рацион ребенка был сбалансированным.
3. Снижение стресса. Создавайте комфортную эмоциональную атмосферу дома, следите за учебной нагрузкой.
4. Физическая активность. Регулярные прогулки на свежем воздухе и занятия спортом помогут предотвратить головные боли напряжения.
5. Ограничение экранного времени. Чрезмерное использование гаджетов может спровоцировать перенапряжение глаз и головную боль.
Головная боль у детей требует внимательного отношения, особенно если она сопровождается тревожными симптомами. При наличии «красных флагов» незамедлительно обратитесь за медицинской помощью. Своевременная диагностика и лечение помогут избежать серьезных осложнений и сохранить здоровье ребенка.
