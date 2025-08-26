РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 224 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leonid PlиGin
    У Кравцова даже лицо не обезображено интеллектом. Жертва ЕГЭ, которую только научили делать не работу, а отчёты о яко...Цифровой бред Мин...
  • Lev Kirsanov
    Он чётко идёт в фарватере политики власу, он экспериментал в образовании , который губит систему образования, поэтому...Цифровой бред Мин...
  • Александр Корякин
    Никак не уберут этого дебилаЦифровой бред Мин...

Медовые сладости: 5 полезных рецептов для детей

Мёд издавна считался не только лакомством, но и природным лекарством. Он укрепляет иммунитет, помогает справляться с простудами, даёт энергию и улучшает настроение.

Журналист, филолог

В старину особенно ждали Медовый Спас — 14 августа, когда начинался новый медовый сезон. Пчеловоды откачивали первый мёд, освящали его в церкви и угощали родных.

Хозяйки готовили к этому дню особые блюда: коврижки, каши, медовые пряники. Детям доставались самые вкусные и нежные лакомства — без лишнего сахара, с ягодами, орехами и злаками.

Designed by Freepik
Источник: Designed by Freepik

1. Медовые батончики с овсянкой и сухофруктами

В старину для детей делали сладкие «дорожные» лепёшки с мёдом и злаками, чтобы хватало сил на игры и помощь по хозяйству. Сегодня мы можем приготовить современный вариант — питательные батончики без сахара. Они удобно хранятся, не крошатся и легко берутся с собой в школу или на прогулку.

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья — 200 г
  • мёд — 100 г
  • сливочное масло — 50 г
  • изюм — 50 г
  • курага — 50 г
  • семена подсолнечника или тыквы — 30 г

Приготовление. Мёд и масло растопить на слабом огне, перемешать с овсянкой, измельчёнными сухофруктами и семенами. Выложить массу в форму, утрамбовать, остудить и нарезать на порционные батончики.

2. Творожный десерт с мёдом и ягодами

Когда свежий мёд только появлялся в доме, его часто смешивали с творогом и ягодами, чтобы дети получали максимум пользы. Такой десерт легко готовится, не требует выпечки и подходит даже на завтрак — он питательный, но лёгкий для пищеварения.

Ингредиенты:

  • творог — 200 г
  • мёд — 2 ст.
    л.
  • натуральный йогурт — 100 мл
  • свежие ягоды — 100 г

Приготовление. Смешать творог, йогурт и мёд до однородности. Разложить по креманкам, сверху украсить ягодами.

3. Медовое печенье без сахара

Рецепт родом из деревенской кухни: в тесто клали только мёд, без сахара, благодаря чему оно получалось мягким, ароматным и долго не черствело. Такое печенье идеально подходит для детского чаепития или праздничного угощения на Медовый Спас.

Ингредиенты:

  • мёд — 100 г
  • сливочное масло — 50 г
  • яйцо — 1 шт.
  • мука — 200 г
  • сода — 0,5 ч. л.

Приготовление. Мёд растопить с маслом, остудить, добавить яйцо, соду и муку. Замесить тесто, раскатать, вырезать печенье формочками. Выпекать при 180°С 10–12 минут.

4. Яблоки, запечённые с мёдом и орехами

Это блюдо любили готовить в конце лета, когда в садах поспевали яблоки. Запекание с мёдом и орехами делало их мягкими, сладкими и ароматными, а заодно сохраняло все полезные вещества. Отличный способ предложить ребёнку полезный десерт вместо магазинных сладостей.

Ингредиенты:
  • яблоки — 4 шт.
  • мёд — 4 ч. л.
  • измельчённые грецкие орехи — 40 г
  • корица — щепотка

Приготовление. Срезать верхушку яблок, удалить сердцевину. В каждое яблоко положить по ложке мёда, орехи и немного корицы. Запекать при 180°С около 15–20 минут.

5. Медовый смузи с бананом

В старину детям давали тёплое молоко с ложкой мёда, чтобы они крепче спали. Сегодня мы можем сделать современный аналог — прохладный медовый смузи, который понравится и малышам, и подросткам. Он заменит сладкий коктейль и подарит заряд энергии.

Ингредиенты:

  • молоко или йогурт — 200 мл
  • банан — 1 шт.
  • мёд — 1 ст. л.
  • ягоды — горсть (по желанию)

Приготовление. Все ингредиенты взбить в блендере до однородности. Подавать сразу, пока напиток свежий и воздушный

Ссылка на первоисточник
рецепты
татьяна меньщикова журналист
Яблоко
наверх