Медовые сладости: 5 полезных рецептов для детей

В старину особенно ждали Медовый Спас — 14 августа, когда начинался новый медовый сезон. Пчеловоды откачивали первый мёд, освящали его в церкви и угощали родных.

Хозяйки готовили к этому дню особые блюда: коврижки, каши, медовые пряники. Детям доставались самые вкусные и нежные лакомства — без лишнего сахара, с ягодами, орехами и злаками.