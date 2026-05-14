Как научить ребенка чистить зубы?

Почему-то многие мамы считают, что на уход за молочными зубами не стоит тратить время, ведь они все равно выпадут. Стоматологи предупреждают: если молочные зубы были поражены кариесом, это неминуемо повлияет на состояние коренных зубов. Из-за нездоровых молочных зубов постоянные могут вырасти не на своем месте или даже вообще не появиться, а их форма гарантированно будет далека от совершенства. Кроме того, молочные зубы участвуют в развитии речи ребенка и принимают самое непосредственное участие в процессе пищеварения. Когда кроха с увлечением грызет морковку или яблоко, он тем самым помогает развиваться правильному прикусу, так как молочные зубы «бронируют» место для постоянных зубов.
Молочные зубы легко подвержены кариесу, поэтому важно регулярно очищать их от налета, ведь бактерии, содержащиеся в нем, и являются причиной болезни. А лечить кариес у детей гораздо сложнее, чем предотвратить его: карапузы боятся и врачей, и стоматологических инструментов. К тому же тщательный уход за полостью рта необходим, чтобы малыш как можно реже болел простудными заболеваниями.
С первого зуба
Зубы ребенка надо начинать чистить сразу же, как они только прорезаются. Купите специальную силиконовую щеточку-напальчник, которую одевается на палец взрослого. С ее помощью можно не только снять зубной налет, который образуется даже у таких крошек, но и помассировать зудящие десны.
А когда малышу исполнится 10 месяцев, смените такой напальчник на специальную детскую зубную щетку. С первого же зуба старайтесь соблюдать и взрослые правила ухода. Даже малышу, у которого всего пара зубов, нужно чистить их дважды в день. Если сделать это не удается (например, в дороге), можно воспользоваться детскими салфетками для чистки зубов, а ребенку постарше – специальным ополаскивателем. В составе таких средств есть ксилит, который положительно влияет на микрофлору полости рта. И не забудьте, что так же, как и взрослым, ребенку надо менять зубную щетку регулярно, не реже 1 раза в 3 месяца.
Советы детского стоматолога
Как же научить малыша чистить зубы – правильно и без лишней нервотрепки? Своими рекомендациями на этот счет с читателями «Дети Mail» поделился Алексей Болячин, врач-стоматолог, кандидат медицинских наук, эксперт Colgate по проблемам диагностики и профилактики кариеса.
- Самый главный совет: не забывайте сами чистить зубы не реже 2-х раз в день и полоскать рот после еды. Такой пример подействует на малышей лучше всего.
- Проще всего научить кроху пользоваться зубной щеткой, используя для этого его увлечения (динозаврики и феи тоже ведь чистят зубки). Пусть сам процесс чистки будет для него не унылым началом или окончанием дня, а интересной и веселой процедурой.
- Ориентируйтесь на вкус малыша: вместе покупайте самую красивую зубную щетку и пасту с тем вкусом, который ему нравится. Сейчас широкий выбор: можно найти и вкус мороженого, и цитрусовых, и даже кока-колы.
- Зубную щетку надо выбирать с учетом возраста ребенка, иначе ему будет сложно ею пользоваться. Если вы только начали учить кроху чистить первые зубки, то купите щетку с маленькой головкой и большой ручкой, за которую смогут вместе держаться и мама, и малыш. Когда ребенок научится делать самостоятельные правильные движения, купите ему щетку с объемной ручкой, чтобы он мог уверенно ее держать, и она не выскальзывала из еще неокрепших пальчиков.
- Покупайте зубную пасту, ориентируясь на возраст, указанный на упаковке. Это надо выполнять очень строго – в ней не должно быть вредных для крохи веществ (например, фтора), ведь малыши часто проглатывают пасту.
- Пусть вначале кроха «почистит» зубки любимой кукле. А потом мама почистит зубы и малышу, комментируя свои действия. А в завершение можно доверить малышу почистить зубы самому себе – устроить проверку.
- Чтобы малыш наглядно убедился в необходимости чистить зубы, можно повести его к стоматологу-гигиенисту. Для детей разработана особая процедура: медик покроет специальным средством все зубы ребенка, а потом, когда тот почистит их, покажет на мониторе компьютера цветные пятна в тех местах, которые остались плохо очищенными.
- Чтобы контролировать продолжительность чистки зубов, купите песочные часы. Чистить зубы надо не меньше 2-х минут – делайте это сами и напоминайте малышу.
- Чтобы кроха мог видеть себя во время чистки зубов, повесьте зеркало с учетом его роста. С помощью этого предмета маленький чистюля сможет убедиться, что вся паста смыта, а остатки пищи удалены.
- Если частички еды в межзубных промежутках еще остались, научите кроху удалять их зубной нитью. Если он пока еще слишком мал для пользования зубной нитью, пусть наблюдает, как это делает мама.
Малыши постоянно подражают родителям, поэтому, стремясь привить своему чаду умение правильно чистить зубы, взрослым стоит начать с себя. Для начала надо самим отучиться от вредных привычек: например, использовать в качестве зубочистки иголки или булавки, чтобы не пораниться. Нельзя ковыряться в зубах пальцами – это некрасиво, да и бесполезно; нельзя пропускать регулярные визиты к стоматологу. Родителям надо постараться сделать так, чтобы ребенок не знал, что такое кариес – а работа над этим с помощью собственного примера пойдет на пользу и самим взрослым.
