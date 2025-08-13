Учить или не учить? Принесёт ли пользу сокращение объёма домашних заданий

Впереди еще целый месяц каникул. Но давно известно, как быстро сгорает лето, и не успеем мы оглянуться, как пора будет собираться в школу. А там ученикам приготовили сюрпризы — даже в каникулы школьники живо обсуждали отмену домашнего задания (именно так новость дети передавали друг другу).

Лучше меньше, да лучше

Конечно, их такая перспектива радует. А вот как оценивают нововведение опытные педагоги и родители? Размышления на эту тему — в материале rzn.aif.ru

Причины, по которым на федеральном уровне заговорили об отмене домашних заданий, разные. Одни говорят о том, что многие дети выполняют «домашку» с помощью искусственного интеллекта — всемогущий интернет помогает справиться даже с самыми сложными заданиями. Но смысл домашнего задания тогда полностью утрачивается, ведь никаких новых знаний школьник приобрести не сможет, разве что усовершенствуется в пользовании гаджетами. Впрочем, в этом вопросе современным детям оттачивать мастерство не нужно, они и без того владеют этим в совершенстве.

Есть еще один аргумент в пользу сокращения домашней нагрузки — противники домашних заданий говорят, что задают детям слишком много, и учить уроки приходится до поздней ночи. В итоге не выспавшиеся, перегруженные дети не могут усваивать новый материал, становятся нервными и раздражительными. Да и времени на общение со сверстниками, с семьей не остается — дети проводят все внешкольное время в подготовке домашнего задания.

Как бы там ни было, но с 1 сентября в рязанских школах, как и в других учебных заведениях страны, должен сократиться объем домашнего задания.

В разумных пределах

«Домашние задание обязательно нужно, но в разумных пределах. Необходимо, чтобы основную работу по теме выполняли в классе, а для закрепления материала задавать немного, — считает педагог группы продленного дня Елена Донцова. — Иначе дети учатся по 5-6 уроков в день, а потом еще тратят 2-3 часа на выполнение домашнего задания. А многие дети еще получают дополнительное образование — музыкальное, художественное, посещают кружки, занимаются спортом. Если объём домашнего задания большой, это тяжело и детям, и родителям. На выходные я вообще за то, чтобы не задавали. Детям надо отдыхать, в общем-то, как и взрослым необходимо отключаться от рабочих моментов».

«Объем домашних заданий должен адекватно определяться учителем. Педагогу необходимо исходить из принципов разумности, целесообразности, учитывать возрастные возможности школьников, их работоспособность и определённые санитарные нормы, — говорит Заслуженный учитель России Маргарита Фомина. — Домашнее задание, на мой взгляд, не должно превышать объём работы, который дети выполняют на уроке. Он должен быть регламентирован и относительно одинаков в учебных заведениях. Нужно разработать определённые разумные нормы, которым педагогам необходимо следовать».

Боль родителей

«Я стала замечать, что у меня дети пользуются готовыми домашними заданиями — есть такая подсказка в интернете. А потом и вовсе стали прибегать к использованию искусственного интеллекта, — говорит многодетная мама Светлана Ермолова. — Какой тогда смысл в этих заданиях? В голове ничего не остается. Я сама педагог по образованию, работаю в сфере дополнительного образования, но не знаю, как с этим можно бороться. Большинство учителей в нашей школе растеряны, потому что противостоять современным технологиям мы не можем. Думаю, надо придумывать какие-то задания, которые не под силу выполнить искусственному интеллекту. С творческим подходом. Но ИИ очень быстро прогрессирует, и педагогам очень трудно сориентироваться, как оценивать домашние задания».

«Уже давно домашние задания дети выполняют не сами — для домашней работы развилась огромная индустрия репетиторов, — считает отец четырех детей Константин Левашов. — Я работаю на оплату услуг репетиторов. А без этого никак. Самое неприятное, что все это нужно, чтобы ребенок на ЕГЭ поставил нужные галочки. Однозначно, нужно менять систему. Домашние задания перестали развивать детей. Лучше уж их отменить, больше времени для дополнительных занятий в секциях появится».

Школьники, конечно, целиком и полностью поддерживают инициативу по сокращению «домашки», а лучше и полной ее отмене. Ведь так больше времени будет оставаться для главного увлечения подрастающего поколения — игр. Только вот кто выиграет от таких перемен, пока непонятно.