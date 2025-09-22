Печенье «Капучино»

Соберите все необходимые ингредиенты для приготовления печенья «Капучино» по списку.

Грецкие орехи мелко порубите ножом.

Растворите кофе в небольшом количестве горячей воды.

Взбейте сливочное масло комнатной температуры с сахаром до кремообразного состояния.

Добавьте яйцо и ванилин, продолжайте взбивать.

Добавьте кофе и грецкие орехи. Хорошо перемешайте.

Просейте муку с разрыхлителем и щепоткой соли, постепенно введите в жидкую массу, замесите мягкое эластичное тесто.

Раскатайте тесто толщиной около 5 мм и вырежьте формочкой фигурки.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите печенье на пергаментную бумагу на расстоянии друг от друга. Выпекайте печенье со вкусом капучино 10–12 минут, до золотистого цвета.

Достаньте готовое печенье из духовки и дайте остыть на решетке.

Подавайте к столу охлажденным с чашечкой горячего молока или кофе.

Приятного аппетита!

