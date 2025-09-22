РЕБЁНОК.РУ
Печенье «Капучино»

Идеальное сочетание нежного теста и насыщенного кофейного аромата. Этот десерт станет настоящей находкой для любителей кофе и сладостей. Его приготовление не займет много времени, а результат порадует вас и ваших близких своим неповторимым вкусом.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 160 г

Сахар — 50 г

Масло сливочное — 50 г

Яйцо куриное — 1 шт.

Кофе растворимый — 1 ч.л.

Грецкие орехи — 30 г

Разрыхлитель теста — 0,5 ч.л.

Ванилин — по вкусу

Соль — щепотка

Вода — 2 ст.л.

  • 359 кКал
  • 35 мин.
  • Б: 6.91
  • Ж: 17.55
  • У: 44.15

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите все необходимые ингредиенты для приготовления печенья «Капучино» по списку.

 

Фото 1

 

 

Грецкие орехи мелко порубите ножом.

 

Фото 2

 

 

Растворите кофе в небольшом количестве горячей воды.

 

Фото 3

 

 

Взбейте сливочное масло комнатной температуры с сахаром до кремообразного состояния.

 

Фото 4

 

 

Добавьте яйцо и ванилин, продолжайте взбивать.

 

Фото 5

 

 

Добавьте кофе и грецкие орехи. Хорошо перемешайте.

 

Фото 6

 

 

Просейте муку с разрыхлителем и щепоткой соли, постепенно введите в жидкую массу, замесите мягкое эластичное тесто.

 

Фото 7

 

 

Раскатайте тесто толщиной около 5 мм и вырежьте формочкой фигурки.

 

Фото 8

 

 

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите печенье на пергаментную бумагу на расстоянии друг от друга. Выпекайте печенье со вкусом капучино 10–12 минут, до золотистого цвета.

 

Фото 9

 

 

Достаньте готовое печенье из духовки и дайте остыть на решетке.

 

Фото 10

 

 

Подавайте к столу охлажденным с чашечкой горячего молока или кофе.

 

Приятного аппетита!

 

Фото 11

 

 

 

Фото 12

 

 

Печенье «Капучино», рецепт с фото
