Простые правила, которые помогут маме все успевать

Многие мамы успевают меньше, чем могли бы по очень простой причине – усталость.
1. Составьте список того, что вы уже делаете
Для начала составьте список дел, которые вы обычно делаете в течение дня. А теперь прочитайте его и похвалите себя за все, что вы, оказывается, успеваете сделать. Это первый, но очень важный шаг к тому, чтобы избавиться от навязчивых пессимистических мыслей типа «ничего не успеваю».
2. Включите в этот список отдых
Отдых должен фигурировать в ваших планах наравне с другими делами, причем с достаточно высоким приоритетом. Важно отдыхать качественно. Это забота о себе, время для саморазвития, время с мужем, общение с друзьями и т. д. Награждайте себя 10-15 минутами отдыха (или сменой рода деятельности) утром, днем и вечером. В середине или в конце каждого дня запланируйте минимум 30 минут личного отдыха (чтоб принять ванну, просто полежать, почитать, прогуляться). Максимально конкретно планируйте, что будете делать в свои законные 30-60 минут отдыха ежедневно и в выходные дни. Подумайте и запишите, что вы уже сегодня могли бы сделать для себя исходя из нашего плана-минимум.
3. Думайте на бумаге
Выделите 15-20 минут, когда вас никто не побеспокоит и запишите все, что крутится у вас в голове. Мелкие дела, крупные, то, что нужно не забыть, то, что хорошо бы когда-нибудь сделать (например, купить новогодние подарки). Можно сразу разделить список на сферы жизни: «дом», «дети», «здоровье», «работа» и т.д. После того, как вы «разгрузили» голову, с полученными результатами нужно поработать. Подумайте, какие из этих дел особенно для вас важны? Какая сфера жизни требует срочного внимания и времени?
4. Определите, из чего состоит ваша жизнь
Важно понять, на что уходит ваше время (например, дети, дом, муж, работа, хобби, личное развитие, красота, удовольствия для себя лично, общение, административные вопросы. Определяйте приоритеты и цели, распределив их на 4 зоны: важно и постоянно (ежедневный уход за детьми, отдых), важно и срочно (поездка к врачу), важно и не срочно (пообщаться с родственниками), неважно и не срочно.
5. Ежедневно заполняйте колонку для обязательных дел
Это те дела, которые вам непременно нужно успеть сделать за сегодняшний день. А также – возможные дел, т.е. те задачи, которыми вы сможете заняться, если появится свободная минутка.
6. Оставьте перфекционизм другим
Ничто так не демотивирует как не выполняемый изо дня в день список. Лучше сделайте отдельный «бонусный» список, на случай, если неожиданно появится время (ребенок раньше уснул, неожиданно приехала бабушка и т.д.).
7. Готовьте план «Б»
Как маме все успевать в непредвиденных ситуациях (форс-мажорах)? Будьте к ним готовы. Ребенок устал, заболел, не уснул вовремя, перевозбудился и капризничает? Не получается следовать намеченному плану? Во-первых, имейте для таких ситуация «план Б». Во-вторых, не расстраивайтесь из-за того, что вам пришлось изменить план.
8. Создайте свою «армию» помощников
Никогда не отказывайтесь от помощи, когда ее предлагают. С раннего возраста привлекайте детей к домашним делам, разделяйте обязанности по дому с мужем. Если есть возможность, привлекайте платную помощь (помощница по хозяйству, няня и т.д.) Объясняйте супругу, что вам конкретно нужно. Не просто: «Убери квартиру», а «Приберись на своем столе». Конкретизируйте ваши просьбы. Постарайтесь хотя бы одну обязанность по дому сделать для мужа регулярной.
9. Помните о принципе «Заодно»
Подумайте, как можно удачно совмещать дела, чтобы было минимум простоев и хождений «порожняком». Малыш уже сам может купаться в ванной, вы в этом время можете или сделать себе маску, или помыть раковину, или почитать книгу, сидя рядом. Готовите на кухне – организуйте ребенку «рабочее» место для творчества или для кулинарных экспериментов с крупой и тестом.
10. Съедайте по одной «лягушке» в день
Большие задачи в тайм-менеджменте принято называть «слонами», а «слона» за один день, без перегруза мало кто осилит, поэтому этих слонов делят на «бифштексы». И по возможности эти бифштексы «съедают» каждый день. Небольшие задачи – это «лягушки». Составляем списки своих «лягушек» и «слонов», «слонов» дробим на «бифштексы» и работаем, составив график. Например, пыль я вытираю через день, а мою полы каждый день. Делаю зарядку раз в день. Если получается это сделать ставлю +, не получается – ставлю –.
11. Поощряйте себя
За выполнение каждой задачи поощряйте себя. Например, выполнил «лягушку», получи кусочек торта. Осилил два «бифштекса», порадуй себя шопингом и так далее. Можно завести таблицу ежедневных дел, со списком наград за исполнение.
12. Освободите время для семьи
Заранее распланируйте день так, чтобы вечер был свободен от домашних дел, и вы смогли посвятить время мужу и детям. Для этого, во-первых, нужно перенести максимум домашних дел на утро. Во-вторых, нужно отдохнуть днем (в идеале – в тихий час детей), чтобы вечером у вас остались силы на общение. Организуйте свою занятость вне дома так, чтобы проводить с семьей не меньше четырех вечеров в неделю.
13. Освободите время для мужа
Как минимум раз в неделю планируйте «особый» вечер с мужем, когда вы сможете побыть хотя бы час наедине, без детей. Как минимум раз в месяц планируйте один час наедине с каждым из подросших детей.
14. Выбирайте ребенка
Если ребенок неожиданно отрывает вас от какого-то домашнего дела и нуждается в вашем внимании, комментарии, объятиях – всегда выбирайте ребенка!
15. Сделайте дом удобным
Расположите все так, чтобы тратить минимум времени и сил на уборку и готовку. Пусть кастрюли будут под рукой, а всяческие пылесборники отправятся в помойку.
