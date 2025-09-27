Простые правила, которые помогут маме все успевать

Отдых должен фигурировать в ваших планах наравне с другими делами, причем с достаточно высоким приоритетом. Важно отдыхать качественно. Это забота о себе, время для саморазвития, время с мужем, общение с друзьями и т. д. Награждайте себя 10-15 минутами отдыха (или сменой рода деятельности) утром, днем и вечером. В середине или в конце каждого дня запланируйте минимум 30 минут личного отдыха (чтоб принять ванну, просто полежать, почитать, прогуляться). Максимально конкретно планируйте, что будете делать в свои законные 30-60 минут отдыха ежедневно и в выходные дни. Подумайте и запишите, что вы уже сегодня могли бы сделать для себя исходя из нашего плана-минимум.