Простые правила, которые помогут маме все успевать

Каждой маме хорошо знакомо чувство постоянной нехватки времени и непроходящее ощущение, что можно «лучше, больше и быстрее». Наши советы по организации времени помогут не только успевать больше, но и справиться со стрессом, которые возникает от эффекта «белки в колесе».
Детский и семейный психолог
Мама играет с дочкой
Источник: Freepik

Многие мамы успевают меньше, чем могли бы по очень простой причине – усталость.

Их главная ошибка заключается в том, что к отдыху они относятся как к чему-то необязательному, кто-то вообще путает отдых с ленью. Вы удивитесь, как изменится ваша жизнь, если начнете использовать принципы управления временем.

1. Составьте список того, что вы уже делаете

Для начала составьте список дел, которые вы обычно делаете в течение дня. А теперь прочитайте его и похвалите себя за все, что вы, оказывается, успеваете сделать. Это первый, но очень важный шаг к тому, чтобы избавиться от навязчивых пессимистических мыслей типа «ничего не успеваю».

2. Включите в этот список отдых

Отдых должен фигурировать в ваших планах наравне с другими делами, причем с достаточно высоким приоритетом. Важно отдыхать качественно. Это забота о себе, время для саморазвития, время с мужем, общение с друзьями и т. д. Награждайте себя 10-15 минутами отдыха (или сменой рода деятельности) утром, днем и вечером. В середине или в конце каждого дня запланируйте минимум 30 минут личного отдыха (чтоб принять ванну, просто полежать, почитать, прогуляться). Максимально конкретно планируйте, что будете делать в свои законные 30-60 минут отдыха ежедневно и в выходные дни. Подумайте и запишите, что вы уже сегодня могли бы сделать для себя исходя из нашего плана-минимум.

3. Думайте на бумаге

Выделите 15-20 минут, когда вас никто не побеспокоит и запишите все, что крутится у вас в голове. Мелкие дела, крупные, то, что нужно не забыть, то, что хорошо бы когда-нибудь сделать (например, купить новогодние подарки). Можно сразу разделить список на сферы жизни: «дом», «дети», «здоровье», «работа» и т.д. После того, как вы «разгрузили» голову, с полученными результатами нужно поработать. Подумайте, какие из этих дел особенно для вас важны? Какая сфера жизни требует срочного внимания и времени?

4. Определите, из чего состоит ваша жизнь

Важно понять, на что уходит ваше время (например, дети, дом, муж, работа, хобби, личное развитие, красота, удовольствия для себя лично, общение, административные вопросы. Определяйте приоритеты и цели, распределив их на 4 зоны: важно и постоянно (ежедневный уход за детьми, отдых), важно и срочно (поездка к врачу), важно и не срочно (пообщаться с родственниками), неважно и не срочно.

5. Ежедневно заполняйте колонку для обязательных дел

Это те дела, которые вам непременно нужно успеть сделать за сегодняшний день. А также – возможные дел, т.е. те задачи, которыми вы сможете заняться, если появится свободная минутка.

6. Оставьте перфекционизм другим

Ничто так не демотивирует как не выполняемый изо дня в день список. Лучше сделайте отдельный «бонусный» список, на случай, если неожиданно появится время (ребенок раньше уснул, неожиданно приехала бабушка и т.д.).

7. Готовьте план «Б»

Как маме все успевать в непредвиденных ситуациях (форс-мажорах)? Будьте к ним готовы. Ребенок устал, заболел, не уснул вовремя, перевозбудился и капризничает? Не получается следовать намеченному плану? Во-первых, имейте для таких ситуация «план Б». Во-вторых, не расстраивайтесь из-за того, что вам пришлось изменить план.

8. Создайте свою «армию» помощников

Никогда не отказывайтесь от помощи, когда ее предлагают. С раннего возраста привлекайте детей к домашним делам, разделяйте обязанности по дому с мужем. Если есть возможность, привлекайте платную помощь (помощница по хозяйству, няня и т.д.) Объясняйте супругу, что вам конкретно нужно. Не просто: «Убери квартиру», а «Приберись на своем столе». Конкретизируйте ваши просьбы. Постарайтесь хотя бы одну обязанность по дому сделать для мужа регулярной.

9. Помните о принципе «Заодно»

Подумайте, как можно удачно совмещать дела, чтобы было минимум простоев и хождений «порожняком». Малыш уже сам может купаться в ванной, вы в этом время можете или сделать себе маску, или помыть раковину, или почитать книгу, сидя рядом. Готовите на кухне – организуйте ребенку «рабочее» место для творчества или для кулинарных экспериментов с крупой и тестом.

10. Съедайте по одной «лягушке» в день

Большие задачи в тайм-менеджменте принято называть «слонами», а «слона» за один день, без перегруза мало кто осилит, поэтому этих слонов делят на «бифштексы». И по возможности эти бифштексы «съедают» каждый день. Небольшие задачи – это «лягушки». Составляем списки своих «лягушек» и «слонов», «слонов» дробим на «бифштексы» и работаем, составив график. Например, пыль я вытираю через день, а мою полы каждый день. Делаю зарядку раз в день. Если получается это сделать ставлю +, не получается – ставлю –.

11. Поощряйте себя

За выполнение каждой задачи поощряйте себя. Например, выполнил «лягушку», получи кусочек торта. Осилил два «бифштекса», порадуй себя шопингом и так далее. Можно завести таблицу ежедневных дел, со списком наград за исполнение.

12. Освободите время для семьи

Заранее распланируйте день так, чтобы вечер был свободен от домашних дел, и вы смогли посвятить время мужу и детям. Для этого, во-первых, нужно перенести максимум домашних дел на утро. Во-вторых, нужно отдохнуть днем (в идеале – в тихий час детей), чтобы вечером у вас остались силы на общение. Организуйте свою занятость вне дома так, чтобы проводить с семьей не меньше четырех вечеров в неделю.

13. Освободите время для мужа

Как минимум раз в неделю планируйте «особый» вечер с мужем, когда вы сможете побыть хотя бы час наедине, без детей. Как минимум раз в месяц планируйте один час наедине с каждым из подросших детей.

14. Выбирайте ребенка

Если ребенок неожиданно отрывает вас от какого-то домашнего дела и нуждается в вашем внимании, комментарии, объятиях – всегда выбирайте ребенка!

15. Сделайте дом удобным

Расположите все так, чтобы тратить минимум времени и сил на уборку и готовку. Пусть кастрюли будут под рукой, а всяческие пылесборники отправятся в помойку.

семья
екатерина хломова
