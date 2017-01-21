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Классика диктатуры: в Эстонии заводят «папки» на детей

Русскоязычных учеников в Эстонии тестируют на политическую лояльность

в эстонии контролируют даже детей
 

Таллин всё время говорит о диктатуре в РФ, но сам не гнушается тотальным контролем и наблюдением даже за детьми

В эстонских гимназиях, где преподают русский язык (которых осталось совсем немного), начались проверки. Их цель – проверить детей на политическую лояльность. Школьникам раздали специальные анкеты, в которых есть такие вопросы: «Считаешь ли ты, что Россия может представлять реальную угрозу безопасности Эстонии?» «слово «ветеран» — солдат, воевавший против фашисткой Германии, либо любой военный, участвовавший в какой-либо войне?».

Власти Эстонии официально заявили, что в этом нет ничего страшного и подобный процесс является простым анкетированием, правда, не уточнили для чего. Тем не менее, на каждого русскоязычного школьника теперь будет де-факто заведена папка, говорящая о его политических взглядах.

Эксклюзивно для Правда-ТВ

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