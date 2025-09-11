Поливитамины для школьников: все что нужно знать

С началом учебного года многие родители стремятся укрепить здоровье детей с помощью витаминов. Как правильно их принимать и что нужно знать о них Детям Mail рассказала педиатр Екатерина Потеряева.



Екатерина Потеряева Врач-педиатр, клиника «PRO детей» (Пермь)

Традиционно перед началом учебного года ко мне на прием приходят родители школьников, чтобы узнать, как можно поддержать организм ребенка в сложное время.

Мозг — наш самый «прожорливый» орган. Он весит около 2% от массы тела, а потребляет порядка 20% всей энергии организма. При интенсивной учебе он расходует больше глюкозы, кислорода и микроэлементов.

Давайте разберемся, какие витамины мозг потребляет больше в период умственных нагрузок у школьника.

Витамины группы В

Это витамины водорастворимые, поэтому организм должен получать их ежедневно. Это целая группа витаминов, которые отвечают за множество процессов: передача нервных импульсов, регуляция обмена веществ, синтез гормонов, синтез медиаторов (серотонина, дофамина), синтез эритроцитов. Это лишь малая часть тех функций, которые выполняют витамины этой группы.

Физиологическая суточная потребность в этих витаминах достаточно маленькая и чаще всего обычная еда ее покрывает.

Витамины группы В содержатся в большом количестве в крупах, бобовых, цельнозерновом хлебе, мясе, фруктах и овощах. Поэтому если ребенок не голодает, он получает достаточно витаминов группы В для нормальной работы организма.

Магний

Это один из ключевых минералов, отвечающих за работу нервной системы, мышц, включая сердце и обмен энергии. Он участвует в более чем 300 биохимических реакциях в организме.

Суточная потребность в магнии не так велика, как мы привыкли думать, и составляет порядка 200−400 мкг. В большом количестве магний содержится в семечках и орехах, крупах, какао, мясе, рыбе, фруктах и овощах.

Так, например, для 9-летнего ребенка суточную потребность в магнии закроет обед из 150 гр отварной гречки, 100гр котлеты из индейки, 150 мл какао на молоке и на десерт 1 банан. И это только обед. Поэтому в дополнительном источнике магния из таблеток ребенок, как правило, не нуждается.

Витамин D

Витамин D, как и другие витамины, участвует во множестве процессов. Мы привыкли думать, что он связан в основном с обменом кальция и фосфора, но кроме этого, он участвует в синтезе серотонина и дофамина, а эти медиаторы отвечают не только за настроение, но и за концентрацию внимания. При его дефиците ребенок становится более раздражительным, утомляемым и хуже запоминает информацию.

Физиологическая потребность в витамине D у детей порядка 600−1500 МЕ/сут. Витамин D вырабатывается в организме человека под действием солнечного света. Но в то же время ультрафиолет повреждает клетки кожи и резко повышает риск развития злокачественной опухоли кожи — меланомы, а кроме этого вызывает фотостарение кожи. Именно поэтому мы всем рекомендуем использовать солнцезащитный крем.

Именно поэтому детям, независимо от возраста и времени года, рекомендуется постоянный прием витамина D в дозе 1000−1500 МЕ/сутки.

Витамин D является жирорастворимым, поэтому он накапливается и расходуется постепенно. Из-за этой особенности мы можем давать нашим школьникам витамин D один раз в неделю, но 7000 МЕ. Согласно исследованиям, это безопасно и повышает регулярность приема препарата.

Йод

Йод также участвует в большом количестве обменных процессов. Он не только важен для синтеза гормонов щитовидной железы, которые способствуют повышению скорости передачи нервных импульсов, но и ответственны за создание новых нейронных связей, а это и есть способность запоминать и учить новое.

Йода очень много в рыбе, морепродуктах, морской капусте и, соответственно, в листах нори. Но йод — это водорастворимое вещество, поэтому запасти его невозможно, избытки его легко выводятся с мочой. Поскольку с пищей ежедневно йода поступает достаточно мало, придумали добавлять йод в соль. В 1 грамме йодированной соли содержится 40 мкг йода. Но часть этого вещества теряется при термической обработке пищи. Поэтому мы рекомендуем добавлять соль в конце приготовления пищи.

Физиологическая потребность в йоде в 7−12 лет 120 мкг, старше 13 лет — 150 мкг. Поскольку многие дети плохо едят рыбу, морепродукты и уж тем более морскую капусту, а даже легкий дефицит йода может негативно сказаться на работе всего организма, мы рекомендуем дополнительно давать школьникам препараты йода. Стандартная рекомендация младшим школьникам — 100 мкг, старшим школьникам — 200 мкг йода (строго в виде йодида калия) в сутки плюс дома использовать йодированную соль. Безопасная суточная доза йода для России 1000 мкг, тогда как для Японии — до 3гр.

Железо

Железо является важным микроэлементом, который содержится в небелковой части гемоглобина — геме. Гемоглобин находится в эритроцитах и именно он участвует в переносе кислорода ко всем клеткам организма. Недостаток железа снижает уровень гемоглобина, что уменьшает транспорт кислорода и может приводить к повышенной утомляемости, слабости, сонливости, снижению внимания.

Железо содержится во многих продуктах. Больше всего его в красном мясе, печени, яйцах, намного меньше в гречке и других крупах. Железо из продуктов животного происхождения усваивается лучше, чем из растительных.

Расход железа резко увеличивается при стрессе, вирусных инфекциях, быстром росте ребенка. Кроме этого, с началом менструации девочки теряют достаточное количество железа, которое может не восполняться с питанием.

Но и избыток железа в организме не безопасен. Поэтому для назначения препаратов с его содержанием мы должны сначала сдать анализы и проконсультироваться с педиатром. Это можно сделать во время ежегодного чек-апа перед школой.

Омега-3

Омега-3 участвует в большом количестве обменных процессов, играет роль в функционировании мозга, в частности в обучении и памяти. Суточная потребность в Омега-3 не такая большая: в зависимости от возраста от 1 до 1,5 грамм в сутки.

Основные источники Омега-3 это жирная рыба, морепродукты, икра, семечки, орехи.Так, например, в 100 гр лосося содержится 2,7 гр Омега-3. Поэтому включать рыбу в еженедельный рацион очень полезно.

Что же касается лекарственных добавок с Омега-3, то перед приемом стоит проконсультироваться с врачом. К сожалению, на сегодняшний день у нас нет точных данных о ежедневной физпотребности в Омега-3, нет данных о том, на сколько хорошо он усваивается из лекарственных препаратов. Хотя пищевые добавки с Омега-3 относительно безопасны и побочные эффекты, включающие запах изо рта, неприятное послевкусие, боль в животе, изжога часто со временем проходят, но при высоких дозах Омега-3 повышается риск кровотечений и инсульта.

Полноценное и разнообразное питание ребенка, включающее овощи, фрукты, длинноцепочечные углеводы, белки — залог достаточного количества витаминов и минералов.