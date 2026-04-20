Российская школа заплатит за травлю ученика: учебное заведение оказалось виновным в буллинге школьника

Российская школа заплатит за травлю ученика

Иллюстрация "Блокнот"

Школа выплатит компенсацию морального вреда ученику, который подвергался систематической травле в учебном заведении.

14 апреля стало известно, что Ленинский районный суд Владивостока обязал МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №80» выплатить компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей ученику, который подвергался систематической травле в учебном заведении.

Кроме того, с школы взысканы 15 тысяч рублей в пользу матери ребёнка — возмещение судебных расходов.

Мать неоднократно обращалась к педагогам, однако ни она, ни ее сын не получили поддержки от учителей и администрации, – сообщают местные СМИ. Из-за травли ребенку пришлось сменить место учебы. Женщина обратилась в суд, который удовлетворил требования истицы.

Как стало известно, конфликт начался с потасовки между одноклассниками, в результате которой мальчик получил телесные повреждения. Помимо этого единичного инцидента, в материалах дела зафиксированы эпизоды длительной травли: ребёнок регулярно подвергался унижениям, оскорблениям и издевательствам со стороны одноклассника в присутствии других детей.

Мать пострадавшего неоднократно обращалась к классному руководителю с просьбой вмешаться в ситуацию, но администрация школы не приняла должных мер. Суд признал, что школьник на протяжении длительного времени испытывал нравственные страдания из-за регулярных унижений и травли в стенах школы. Образовательное учреждение было признано ответственным за безопасность и психологический климат в своих стенах.

Эксперты отмечают, что этот случай рассматривается как прецедент, который может установить практику привлечения российских школ как юридических лиц к ответственности за буллинг в их стенах.

При этом специалисты считают, что защита ребёнка от травли в школе требует комплексного подхода, включающего эмоциональную поддержку, действия в школе, юридическую защиту и профилактику. Важно действовать последовательно и не игнорировать проблему, так как травля может привести к серьёзным психологическим последствиям.

При этом специалисты не советуют родителям устраивать публичные разборки с детьми-обидчиками или их родителями. Это может усугубить ситуацию. Не стоит и винить ребенка. Напротив, важно донести, что он не виноват в происходящем. Действовать же следует через руководство школы, а, если оно не принимает мер, то обращаться в вышестоящие инстанции и правоохранительные органы.