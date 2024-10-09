МОСКОВСКОГО ШКОЛЬНИКА НЕ БРАЛИ В 10 КЛАСС. ОКАЗЫВАЕТСЯ, ТАКОЕ ВОЗМОЖНО. ДИРЕКТОР ЛИЦЕЯ ОБЪЯСНИЛ ТРИ ПРОБЛЕМЫ

В московской школе №57 прокурорская проверка. Причиной стало то, что одного из школьников не брали в 10 класс, хотя и места были, и ОГЭ весной он сдал нормально. Оказывается, и такое возможно. Директор лицея в разговоре с Царьградом указал на три возможные проблемы. Новости СМИ2

В прокуратуру обратился отец ученика. Он пожаловался, что его сына не зачисляют в 10 класс, хотя видимых причин у руководства образовательного учреждения на это нет. В ходе проверки было установлено, что школа действительно нарушила право ребёнка на получение среднего общего образования.

Директору вынесли представление. В документе сказано, что нарушения она обязана устранить в течение месяца, иначе придётся заплатить штраф. Размер санкций не указан.

Сотрудники прокуратуры обратились в департамент образования и науки Москвы с требованием "дополнительных мер" ради соблюдения прав выпускников 9-х классов.

ФОТО: ALEKSEY SMYSHLYAEV/GLOBALLOOKPRESS

Как пишут СМИ, ещё в конце июня родители выпускника получили письмо, что их сын не рекомендован для приёма в 10 класс. Якобы у него низкие баллы на ОГЭ по математике, задолженности по учёбе и нарушения дисциплины. Отец говорит об отсутствии "какой-либо конкретики, фактов" в послании. При этом на полгода ранее школа сообщала, что для зачисления в 10 класс достаточно четвёрок и пятёрок на ОГЭ. Мальчик, которого не хотели брать, имел такие оценки.

В августе отец потребовал новый список правил приёма. И они отличались от предыдущих.

Оказалось, что школы действительно имеют право устанавливать собственные критерии приёма детей в 10 класс. Это прописано в законе "Об образовании". Главный критерий – сложность программы обучения в профильных классах. Однако в любом образовательном учреждении должны быть и общеобразовательные старшие классы, куда могут зачислить любого ученика.

Каждый должен нести ответственность

Член общественной палаты Санкт-Петербурга, директор лицея №369 Константин Тхостов в связи с этой ситуацией заговорил о трёх проблемах. Первая – ответственность самого учащегося и его законных представителей. В уже упомянутом законе "Об образовании" подчёркивается, насколько важно ответственно отнестись к выбору профиля для старших классов, который будет соответствовать дальнейшему профессиональному пути будущего выпускника.

А значит, все надлежащие документы подготовлены и представлены для того, чтобы представители ученика, изучив их надлежащим образом, мотивировали своего прекрасного ребёнка и настроили на должную сдачу государственной итоговой аттестации. Она является тем самым условным фильтром, который позволяет сопоставить желания и возможности того, кто, собственно, выбрал сложный путь профильного обучения,

- рассказал Тхостов Царьграду.

ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/GLOBALLOOKPRESS

Второй момент – ответственность образовательной организации, которая должна очень чётко понимать контингент, который в ней учится, и каким госзаданием она наделена – для того, чтобы, его выполняя, давать государству ровно то, на что оно тратит деньги, а именно своих качественно подготовленных выпускников.

И вот здесь как раз-таки вопрос ответственности директора школы в том, какие профили представлены в регламентирующих деятельность документах. Если мы понимаем, что школа массовая, общеобразовательная, то оставлять в 10-11 классе только технические естественнонаучные профили недопустимо. Обязательно должны быть в наличии универсальные профили для тех, кто ещё со своим выбором не определился, но при этом в силу обязательности полного среднего образования всё-таки должен его получить. А значит, универсальный профиль должен обязательно быть представлен в образовательной организации,

- объяснил директор лицея.

Третья проблема – ответственность учредителя образовательного учреждения, то есть органов муниципального или государственного управления. Выдавая государственное задание на ведение того или иного вида деятельности, учредитель образовательной организации должен понимать, что в конечном итоге получится, какой государство получит результат. По мнению собеседника "Первого русского", выдавать государственное задание только на профильные классы технического или естественнонаучного уровня в массовой школе совершенно неправильно, и об этом должен учредитель думать не меньше, чем директор школы.

Если три составляющие сойдутся в одной точке, поверьте мне, детей, которые будут лишены возможности получить качественное российское образование, не будет вообще. А значит, мы в полной мере удовлетворим их запрос на образование и на продолжение профессиональной деятельности,

- заключил специалист.